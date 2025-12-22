Quyết Chiến nhận gần 1 tỷ đồng nhờ vô địch giải billiards Pháp

PhápCơ thủ Trần Quyết Chiến đánh bại "thiên tài" Frédéric Caudron ở giải billiards Blois 3-Cushion Challenge 2025, giành giải thưởng 30.000 euro.

Quyết Chiến mừng ngôi vô địch sau khi đánh bại Caudron 50-15 ở chung kết billiards Blois 3-Cushion Challenge 2025, tối 21/12 tại Pháp. Ảnh chụp màn hình

Caudron, 57 tuổi, người Bỉ, được ví như "người ngoài hành tinh" của làng billiards 3 băng thế giới. Cơ thủ này từng vô địch thế giới hai lần các năm 1999, 2013, bên cạnh 21 lần vô địch World Cup, 13 danh hiệu vô địch châu Âu và 53 lần vô địch Bỉ.

Tuy nhiên, Quyết Chiến toàn thắng 5 lần gần nhất đọ cơ Caudron. Đó là các trận chung kết LG Cup 2018, bán kết World Cup Hồ Chí Minh 2018, vòng bảng World Cup 2024, chung kết World Cup tour 2024 và chung kết Master 2025.

Với thống kê áp đảo, Quyết Chiến thi đấu tự tin và đánh ít mắc lỗi. Anh chỉ có một đường cơ 8 điểm, còn lại, ghi điểm đều đặn để thắng cách biệt 50-15 qua 18 lượt cơ, đạt hiệu suất 2,667 điểm/lượt.

Sau điểm số quyết định, Quyết Chiến nhảy lên phấn khích. Anh giơ cao cơ đưa biểu tượng chiến thắng rồi hôn lên cơ. Trên khán đài, các đồng đội cũng vui mừng hét lớn. Chức vô địch giúp tay cơ 42 tuổi nhận số tiền lớn 30.000 euro, (930 triệu đồng), còn Thanh Lực với vị trí thứ ba cũng nhận 12.000 euro, tương đương 327 triệu đồng.

Quyết Chiến vô địch giải đấu hơn 6 tỷ đồng tại Pháp Pha đánh ghi điểm quyết định của Quyết Chiến

Giải diễn ra từ 18-21/12, do Liên đoàn Billiards Carom Thế giới (UMB) tổ chức tại khu liên hợp thể thao Eric Tabarly, Blois. 24 cơ thủ có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng UMB được mời tham dự. Tổng quỹ thưởng là 202.000 euro (hơn 6,2 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 30.000 euro, tương đương 930 triệu đồng.

Việt Nam có 4 cơ thủ góp mặt, gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.

Sau vòng bảng, chỉ còn Quyết Chiến và Thanh Lực đi tiếp. Ở các trận đấu loại trực tiếp từ vòng 1/16 đến tứ kết, hai cơ thủ Việt Nam thể hiện phong độ cao, lần lượt hạ các cao thủ hàng đầu để vào bán kết. Tại đây, Thanh Lực để thua Caudron, còn Quyết Chiến xuất sắc thắng Eddy Merckx.

Đức Đồng