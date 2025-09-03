Quyền Thủ tướng Thái Lan xin giải tán quốc hội

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham xin giải tán quốc hội sau khi đảng đối lập tuyên bố ủng hộ ứng viên đối thủ của Pheu Thai làm thủ tướng.

Tổng thư ký đảng Pheu Thai Sorawong Thienthong hôm nay cho biết quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai "đã đệ trình sắc lệnh" lên hoàng gia để xin giải tán Hạ viện nhằm chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sớm.

Chỉ vài phút trước đó, đảng Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất Thái Lan, tuyên bố sẽ ủng hộ nhà tài phiệt Anutin Charnvirakul, ứng viên đối thủ của Pheu Thai, trở thành thủ tướng tiếp theo. Theo lãnh đạo đảng Nhân dân, Natthaphong Ruengpanyawut, 143 nghị sĩ của đảng này có thể giúp ông Anutin chiếm thế đa số trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại quốc hội.

Tuy nhiên, ông Natthaphong nêu điều kiện để đảng ủng hộ ứng viên này là quốc hội phải giải tán để tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 4 tháng nhằm "trả lại quyền lực cho nhân dân càng sớm càng tốt".

Đảng Nhân dân hiện kiểm soát gần 1/3 số ghế tại Hạ viện. Pheu Thai rất cần sự ủng hộ của đảng Nhân dân nếu muốn ứng viên của mình trở thành thủ tướng.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trả lời truyền thông ở Bangkok ngày 3/7. Ảnh: AFP

Ông Natthaphong cho biết đảng ủng hộ ông Anutin, ứng viên của đảng Bhumjaithai, nhằm ngăn chặn sự trở lại của một chính phủ liên minh không đủ năng lực điều hành đất nước. Ông Natthaphong khẳng định đảng Nhân dân sẽ không tham gia vào chính phủ mới. Theo ông, quốc hội có thể bỏ phiếu bầu thủ tướng vào 5/9.

Một số chuyên gia pháp lý Thái Lan đặt câu hỏi về động thái của chính phủ lâm thời, vì thông thường chỉ thủ tướng chính thức mới có thể yêu cầu giải tán quốc hội.

Ông Anutin, 58 tuổi, từng giữ chức phó thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng y tế. Đảng Bhumjaithai của ông là bên ủng hộ chính trong liên minh của cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Tuy nhiên, đảng đã rút khỏi liên minh sau cuộc gọi gây tranh cãi của bà Paetongtarn với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Bà Paetongtarn bị Tòa Hiến pháp Thái Lan phế truất hôm 29/8 với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ trong cuộc gọi với ông Hun Sen. Bà là thủ tướng thứ năm của Thái Lan bị Tòa án Hiến pháp cách chức trong 17 năm qua.

Ứng viên thủ tướng cần nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 50 nghị sĩ để vào danh sách bỏ phiếu tại Hạ viện Thái Lan. Để trở thành Thủ tướng Thái Lan, ứng viên cần nhận được số phiếu ủng hộ quá bán, tương đương trên 247 phiếu, trong tổng số 492 nghị sĩ Hạ viện Thái Lan.

Nếu ứng viên thất bại, Hạ viện Thái Lan sẽ tiếp tục nhóm họp để lặp lại quy trình này cho đến khi bầu được thủ tướng mới. Không có giới hạn về thời gian đối với quy trình trên.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)