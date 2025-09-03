Quyền Thủ tướng Thái Lan bị tố khi quân

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham bị các nghị sĩ đối lập cáo buộc vượt quyền và khi quân, khi ông trình sắc lệnh xin hoàng gia cho phép giải tán Hạ viện.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Mới Suratin Pichan cùng nhà hoạt động chính trị Thaikorn Polsuwan chiều nay đã đến Cục Điều tra Trung ương ở thủ đô Bangkok để gặp các điều tra viên và đệ đơn khiếu nại quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, đài Thai PBS cho biết.

Thaikorn cho rằng việc ông Phumtham đệ trình sắc lệnh lên hoàng gia để xin giải tán Hạ viện là hành động vượt quyền hạn, bởi chỉ thủ tướng chính thức mới có thẩm quyền giải tán cơ quan lập pháp. Việc xin Quốc vương phê chuẩn sắc lệnh có thể bị coi là hành động khi quân, vì lợi dụng thiết chế quân chủ làm "công cụ chính trị", Thaikorn lập luận.

Bangkok Post đưa tin Supachai Jaisamut, trưởng nhóm pháp lý của đảng đối lập Bhumjaithai, cũng đệ đơn tố cáo ông Phumtham lạm quyền, vi phạm chuẩn mực hiến định với nội dung tương tự.

Nhà hoạt động chính trị Srisuwan Janya còn kêu gọi Ủy ban Điều tra Tham nhũng Quốc gia xác định xem động thái của ông Phumtham có cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn đạo đức và luật hiến pháp hay không.

Quyền Thủ tướng Phumtham, đảng Pheu Thai, chưa lên tiếng về các cáo buộc.

Ông Phumtham Wechayachai trả lời truyền thông ở Bangkok ngày 1/7. Ảnh: AFP

Đảng Pheu Thai sáng nay xác nhận ông Phumtham đã trình sắc lệnh lên hoàng gia để xin giải tán Hạ viện, nhằm đưa Thái Lan thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại. Nếu được chấp thuận, Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 45-60 ngày.

Chính trường Thái Lan rối ren từ giữa tháng 6, khi nội dung cuộc điện đàm giữa thủ tướng Paetongtarn Shinawatra với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ. Trong cuộc gọi, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là "chú" và mô tả Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan là "thuộc phe đối lập".

Bà Paetongtarn sau đó thừa nhận tính xác thực của đoạn băng, nhưng thêm rằng đây chỉ là một phần chiến thuật đàm phán và bà không có khúc mắc gì với quân đội Thái Lan.

Bà bị Tòa Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ hôm 1/7 và phế truất hôm 29/8 với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ. Ông Phumtham tiếp tục giữ chức quyền Thủ tướng Thái Lan cho đến khi bầu ra lãnh đạo chính phủ mới.

Như Tâm (Theo Bangkok Post, Thai PBS)