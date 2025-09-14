Quyền Thủ tướng Nepal cam kết chỉ nắm quyền 6 tháng

Bà Sushila Karki cam kết chỉ giữ vị trí lãnh đạo chính phủ Nepal trong 6 tháng trước tổng tuyển cử, khẳng định không ham muốn quyền lực.

"Tôi và đội ngũ không đến đây để nếm mùi vị quyền lực. Chúng tôi không muốn nắm quyền dài hơn 6 tháng, mà cam kết sẽ trao lại trách nhiệm lãnh đạo cho quốc hội khóa mới và nội các mới. Để làm được điều đó, chúng tôi cần có sự ủng hộ từ nhân dân", quyền thủ tướng Nepal Sushila Karki nói ngày 14/9, trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Cựu chánh án Tòa án Tối cao Nepal nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ lâm thời là "chấm dứt tham nhũng, nền quản trị tốt và bình đẳng kinh tế" đúng theo nguyện vọng từ cuộc biểu tình Gen Z.

Quyền Thủ tướng Nepal Sushila Karki đến Văn phòng Thủ tướng ngày 14/9 để bắt đầu làm việc. Ảnh: AFP

Làn sóng biểu tình bùng phát từ ngày 8/9 sau quyết định cấm mạng xã hội, nhanh chóng biến thành phong trào phản đối chính phủ với hàng nghìn người xuống đường ở thủ đô Kathmandu, đốt các tòa nhà công quyền và công trình đắt giá ở thủ đô.

Theo Chánh văn phòng nội các Eaknarayan Aryal, ít nhất 72 người đã thiệt mạng và 191 người bị thương trong những ngày bạo loạn, đánh dấu tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ khi Nepal chấm dứt nội chiến và chế độ quân chủ năm 2008.

Bà Karki đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân trước khi bắt đầu làm việc tại khu phức hợp Singha Durbar, nơi vài ngày trước bị người biểu tình phóng hỏa.

"Tôi thật lòng cũng không muốn đảm đương vị trí này trong bối cảnh hiện nay. Nhưng tôi đã được người dân lựa chọn", bà Karki chia sẻ.

Quyết định bổ nhiệm bà Karki, 73 tuổi, là kết quả của quá trình đàm phán khẩn cấp giữa Tổng thống Ram Chandra Paudel và Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel, với sự tham gia của đại diện phong trào biểu tình Gen Z ở Nepal.

Tổng thống Paudel cũng kêu gọi toàn dân đoàn kết để cuộc tổng tuyển cử ngày 5/3/2026 diễn ra suôn sẻ. Ông Paudel ngày 13/9 nhận định rằng quốc gia Nam Á với 30 triệu dân vẫn đang trong tình trạng "vô cùng khó khăn, phức tạp và nguy cấp".

Kathmandu đang dần trở lại nhịp sống bình thường, song tình hình an ninh vẫn căng thẳng khi hơn 12.500 tù nhân trốn thoát trong bạo loạn vẫn chưa bị bắt giữ. Chính phủ kêu gọi người dân hợp tác với lực lượng an ninh nhằm đảm bảo trật tự và chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp.

Thanh Danh (Theo AFP, Hindustan Times)