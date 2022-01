Quyền lợi trên thẻ doanh nghiệp Sacombank Mastercard

Thẻ doanh nghiệp Sacombank Mastercard gồm hai dòng thanh toán, tín dụng với hai hạng World, Platinum; có nhiều quyền lợi về lãi suất, du lịch, ẩm thực...

Thẻ hạng Platinum có quyền lợi trả góp 0% lãi suất; ưu tiên tại hơn 700 sân bay toàn cầu; nhiều ưu đãi về dịch vụ khách sạn, ẩm thực, du lịch, giáo dục, giải trí... từ các đối tác liên kết của Mastercard. Chủ thẻ có chính sách bảo vệ quyền lợi khi phát sinh giao dịch không được cấp phép.

Ngoài tích hợp tính năng của hạng Platinum, thẻ doanh nghiệp Sacombank Mastercard World gồm Travel và Digital còn có thêm nhiều quyền lợi đáp ứng đa dạng nhu cầu doanh nghiệp. Chủ thẻ được miễn trừ trách nhiệm doanh nghiệp với các giao dịch phát sinh khi nhân viên nghỉ việc.

Thẻ Digital còn có bảo hiểm thanh toán thương mại điện tử khi mua sắm trực tuyến trong trường hợp hàng hóa không giao đến hoặc không đúng mô tả; bảo hiểm mất điện thoại di động giúp tối ưu chi phí, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp. Đối với thẻ Travel, người dùng được bảo vệ khi công tác như thất lạc hành lý, hủy hay trì hoãn chuyến bay. Khách hàng còn có đặc quyền golf, ưu đãi chuyển vùng dữ liệu toàn cầu giúp truy cập Internet tại nhiều quốc gia trên thế giới, dịch vụ sân bay (phòng chờ, xe đưa đón)...

Thẻ thanh toán, thẻ tín dụng có nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Sacombank

Thẻ hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý chi phí hiệu quả và nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu vốn với hạn mức lên đến 5 tỷ đồng và chỉ phải thanh toán tối thiểu 1% dư nợ mỗi tháng. Khách hàng được miễn lãi 55 ngày và kiểm soát các khoản chi tiêu qua tin nhắn (dịch vụ SMS Banking) hoặc thông báo qua Sacombank Pay ngay khi có giao dịch phát sinh. Nhờ đó, chủ thẻ dễ dàng ghi nhớ, truy lục các khoản chi tiêu và giảm thiểu rủi ro thâm hụt, điều phối ngân sách tối ưu. Doanh nghiệp không bị giới hạn về số lượng thẻ với hạn mức được cấp sẵn cho nhân viên theo từng cấp bậc (chi nhánh, phòng ban đến cá nhân) giúp chủ động phân bổ và linh hoạt trong quản lý chi tiêu.

Vấn đề an ninh, bảo mật luôn được Sacombank chú trọng, thể hiện qua việc 8 năm liên tiếp nhận chứng nhận bảo mật PCI DSS từ công ty ControlCase (Mỹ). Đây là Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thanh toán thẻ cao nhất xác lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI Security Standards Council) gồm các thành viên: American Express, Discover Financial Services, JCB International, Mastercard và Visa Inc.

Nhân dịp ra mắt, chủ thẻ doanh nghiệp Sacombank Mastercard có cơ hội tham gia chương trình "Đặc quyền vượt trội - Mở lối thành công" từ ngày 20/1 đến 20/6. Theo đó, tất cả khách hàng mở mới thẻ doanh nghiệp sẽ được miễn phí thường niên năm đầu; trong đó, 400 khách hàng đầu tiên nhận quà tặng cặp da cao cấp.

1.000 khách hàng mở thẻ tín dụng đầu tiên sẽ nhận hoàn 1,5% trên tổng doanh số giao dịch, tối đa 5 triệu đồng áp dụng đến ngày 31/12/2022. 10 khách hàng có tổng doanh số giao dịch thẻ thanh toán cao nhất có cơ hội nhận MacBook Air 256Gb và 15 khách hàng có tổng doanh số giao dịch thẻ thanh toán cao nhất tiếp theo được tặng AirPods 3.

Minh Huy