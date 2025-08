Diễn viên Quyền Linh nhận lỗi khi từng quảng cáo lố thực phẩm chức năng, nói rút kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo.

Diễn viên dự buổi ra mắt Chốt đơn (đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito) do anh đóng chính, chiều 4/8 tại TP HCM. Nhận được câu hỏi về việc trở lại sau khi vướng ồn ào quảng cáo, Quyền Linh nói qua mỗi sự vụ, anh đều dành thời gian suy ngẫm về bản thân, rút ra bài học. Anh nhận sai khi từng thổi phồng công dụng của một sản phẩm.

Quyền Linh: 'Tôi rút kinh nghiệm khi quảng cáo sai sự thật' Quyền Linh nói về ồn ào quảng cáo thực phẩm chức năng, chiều 4/8. Video: Mai Nhật

Hồi tháng 4, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại. Từ đây, Quyền Linh và nhiều nghệ sĩ bị khán giả gọi tên khi từng tham gia vào quảng cáo sản phẩm, trong đó có các nhãn sữa.

Quyền Linh sau đó viết thư gửi Hội Điện ảnh Việt Nam, cho rằng anh bị một số cá nhân cắt ghép những hình ảnh cũ của anh, từ đó tạo sự liên quan đến việc quảng cáo sữa giả. Diễn viên nói điều này xâm hại đến danh dự, uy tín cá nhân anh, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình. Sau đó, Hội gửi công văn đề nghị Bộ Công an xem xét xử lý vụ việc.

Giữa tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắc nhở Quyền Linh vì quảng cáo gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Anh không bị xử phạt vì sự việc diễn ra đã lâu, quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Trong Chốt đơn, anh hóa thân thành ông An, tài xế lái xe ôm công nghệ, được thuê vào làm trong một công ty bán hàng livestream. Dù nghèo, ông An bao bọc một bé gái bị thất lạc cha mẹ. Diễn viên có nhiều cảnh lãng mạn khi đóng cùng Hồng Đào - vai bà Bình, chủ tiệm gội đầu, hàng xóm "tối lửa tắt đèn" của ông An.

Quyền Linh, Hồng Đào trên poster phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Quyền Linh nói khi đọc kịch bản, anh đắn đo do chưa từng diễn cặp với Hồng Đào. Diễn viên vốn hâm mộ đàn chị từ thời còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Sau này, khi Hồng Đào sang Mỹ định cư, họ hiếm có dịp trò chuyện. Trên trường quay, anh được Hồng Đào hỗ trợ về diễn xuất bởi chị có nhiều kinh nghiệm đóng điện ảnh hơn. "Chúng tôi có hai cảnh hôn, trong đó cảnh cuối phim mất tổng cộng 16 lần thực hiện", anh nói.

Diễn viên Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh. Thập niên 1990, anh ghi dấu với nét đẹp phong trần, lãng tử, nổi tiếng qua các phim Người Hà Nội (1995), Những nẻo đường phù sa (1997), Đồng tiền xương máu (1999), Giao thời (2000). Những năm 2000, anh chuyển sang làm MC cho các show Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò. Diễn viên kết hôn năm 2005 với Dạ Thảo, có hai con gái, tên thân mật là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Quyền Linh đóng cặp Trương Ngọc Ánh trong 'Đồng tiền xương máu' Quyền Linh đóng cặp Trương Ngọc Ánh trong phim "Đồng tiền xương máu". Video: TFS

Cuối tháng 8/2024, anh trở lại điện ảnh sau 20 năm với phim Hai Muối (đạo diễn Vũ Thành Vinh). Ngoài đóng phim, sản xuất chương trình, anh còn làm Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam.

Mai Nhật