Quyền Linh, Hoàng Bách chạy bộ gây quỹ xương khớp

MC Quyền Linh, gia đình ba thế hệ ca sĩ Hoàng Bách tham dự giải JEX Running hôm 3/7 để gây quỹ xương khớp cùng 1.000 runner khác tại TP HCM.

Vì bận rộn nên hơn 6 tháng Quyền Linh mới có cơ hội tham gia một giải chạy đông người. Nam MC đăng ký chạy 3 km và có mặt từ 5h30 sáng để giao lưu với tất cả runner. "Tôi rất vui vì có thể cùng chạy với mọi người hôm nay. Thể thao tốt cho sức khỏe, đặc biệt bảo vệ hệ xương khớp", Quyền Linh nói trước giờ xuất phát.

Quyền Linh, Hoàng Bách chụp ảnh tại sự kiện sáng 3/7.

Quyền Linh cho biết, anh tham gia chạy còn với mục đích nâng cao nhận thức về sức khỏe xương khớp, giúp những người bệnh khó khăn có thể sớm vận động trở lại. Theo đó, nhãn hàng JEX sẽ tài trợ kinh phí cho chương trình này với mỗi lượt VĐV đăng ký tham gia giải như anh và check-in tại giải chạy sẽ được quy đổi số tiền là 10.000 đồng; check-in tại khu vực triển lãm tương đương 20.000 đồng; mỗi km hoàn thành là 10.000 đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được ban tổ chức chuyển vào chương trình hỗ trợ người cần phẫu thuật xương khớp "JEX - Vì sống là động".

Trên đường, MC 53 tuổi chủ động chạy đều sức, không quá nhanh. Anh luôn tươi cười và trò chuyện với nhiều người dọc đường. Sau hơn 30 phút, Quyền Linh hoàn thành cự ly. "Mệt mà vui. Giá như tôi có thêm nhiều thời gian để tập luyện vì chạy bộ rất tốt cho sức khỏe".

Quyền Linh vui vẻ trải nghiệm đường đua cùng các runner.

Chạy sau Quyền Linh vài phút, gia đình ba thế hệ của Hoàng Bách cũng nắm tay nhau về đích. Dù cả nhà đều mê thể thao nhưng đây mới là lần đầu tiên họ cùng nhau chạy bộ. "Chúng tôi tìm thấy những cảm xúc mới khi kết nối với nhau trong một hoạt động thể thao. Biết đâu chạy bộ lại trở thành môn yêu thích của cả đại gia đình trong tương lai", nam ca sĩ chia sẻ.

Ba thành viên gồm Hoàng Bách, bà Thục An (mẹ của ca sĩ) và Meo Meo (con gái 11 tuổi) luôn duy trì chạy cùng nhau suốt quãng đường. Giọng ca Chuyện chàng cô đơn cho biết cả nhà đều rất háo hức khi quyết định tham gia giải, nhất là bà Thục An. Dù đã ngoài 80, bà không ngần ngại chạy cùng con cháu để cỗ vũ tinh thần tập luyện thể thao. "Sức khỏe con người tỉ lệ thuận với thời gian, tuổi càng cao sức khỏe càng yếu. Giống như vật dụng, các bộ phận của cơ thể dùng lâu cũng sẽ hư hỏng, mà hư thì phải cải tạo, bảo dưỡng liên tục", bà An chia sẻ

Gia đình Hoàng Bách nắm tay về đích.

Từng phải phẫu thuật khớp do chấn thương thể thao, Hoàng Bách cho biết bản thân thấu hiểu gánh nặng đè lên vai bệnh nhân xương khớp lớn đến mức nào. Thông qua sự kiện, giọng ca 42 tuổi muốn gửi tới mọi người thông điệp sống năng động, chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm. "Để có hệ vận động tốt, mọi người ngay từ khi còn trẻ cần chú ý bảo dưỡng khớp, tích cực chơi thể thao, như chạy bộ", nam ca sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, Quyền Linh cho biết bản thân đã có tuổi nên cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe xương khớp. Anh thường khuyên bạn bè, người thân cần xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, nên vận động và chăm sóc sức khỏe xương khớp từ sớm. "Mỗi ngày, tôi đều cố gắng tập thể dục thể thao vào mỗi buổi sáng để duy trì thể trạng của mình", anh nói.

An Nhiên (Bối Bối) tham gia đường chạy 3 km.

Ngoài Quyền Linh, Hoàng Bách, giải chạy còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng khác như tiktoker nhí An Nhiên (Bối Bối), nhà vô địch triathlon Lâm Quang Nhật, tiktoker An Đen, MC Ngô Như Quỳnh,...

JEX Running 2022 là giải chạy do nhãn hàng JEX thế hệ mới phối hợp Báo VnExpress đồng tổ chức. Ngoài TP HCM, các chặng tiếp theo của giải chạy sẽ diễn ra tại Quảng Ninh, Hà Nội trong thời gian tới

Hoài Phương