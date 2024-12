Quyền Linh gặp khó khi quay cảnh hôn Hồng Đào

Quyền Linh cho biết khó khăn khi lần đầu đóng cặp đàn chị Hồng Đào, mất hàng chục lần quay cảnh hôn ở phim "Chốt đơn".

Quyền Linh mất 16 lần quay cảnh hôn Hồng Đào Quyền Linh kể kỷ niệm đóng cảnh yêu đương với Hồng Đào ở buổi ra mắt phim chiều 26/12. Video: Mai Nhật

Hai diễn viên khắc họa vai tình nhân trong phim chiếu rạp của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito. Quyền Linh vào vai chính - ông An, làm nghề xe ôm, sống trong một cư xá nghèo. Hồng Đào đóng bà Bình, chủ tiệm gội đầu, hàng xóm "tối lửa tắt đèn" của ông An.



Quyền Linh nói khi đọc kịch bản, anh đắn đo trước các phân đoạn đôi nhân vật tình tứ, do cả hai chưa từng diễn chung. Diễn viên vốn hâm mộ đàn chị từ thời còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh. Sau này, khi Hồng Đào định cư ở hải ngoại, họ hiếm có dịp trò chuyện. Trên trường quay, anh được Hồng Đào hỗ trợ về diễn xuất bởi chị có nhiều kinh nghiệm đóng điện ảnh hơn.

"Chúng tôi có hai cảnh hôn, trong đó cảnh cuối phim quay khó hơn, mất tổng cộng 16 lần thực hiện. Sau khi hoàn thành, tôi vẫn chưa ưng ý về hiệu ứng cảm xúc nên xin số điện thoại của Hồng Đào, cùng đạo diễn mời chị quay lại cảnh này, tiếc là lúc đó chị đã về Mỹ", anh nói.

Về phần Hồng Đào, phim mới đánh dấu vai điện ảnh thứ tư của chị trong năm. Trước câu hỏi việc xuất hiện liên tục có thể tạo cảm giác nhàm chán với khán giả, diễn viên cho biết trong các phim đã đóng, một số dự án chị quay trước song vô tình ra mắt cùng dịp.

"Tôi luôn nhắc bản thân có trách nhiệm với vai diễn, không được làm qua loa mà phải góp phần giúp phim tốt nhất có thể. Tuy nhiên, việc được đóng nhiều tác phẩm, sống trọn cùng nhân vật cũng là một trong những hạnh phúc của tôi ở tuổi này", chị nói.

Quyền Linh bên Hoa hậu Thùy Tiên - đôi diễn viên chính của tác phẩm tại sự kiện chiều 26/12. Ảnh: Hải Nguyễn

Phim Chốt đơn xoay quanh cuộc sống bận rộn của Hoàng Linh (Thùy Tiên) - một cô gái chuyên kinh doanh trực tuyến, và ông An (Quyền Linh) - tài xế xe ôm công nghệ. Giữa áp lực cuộc sống, Hoàng Linh và ông An, từ chỗ khác biệt tuổi tác, đối lập hoàn cảnh lẫn tính cách, tìm thấy điểm tương đồng, từ đó nảy sinh tình bạn qua các phiên bán hàng livestream. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Vân, Khương Lê, Lê Lộc, Mai Bảo Vinh, Đỗ Nhật Hà, bé Mộc Trà, dự kiến ra mắt tháng 3/2025.

Diễn viên Quyền Linh, 55 tuổi, tên thật là Mai Huyền Linh. Thập niên 1990, anh ghi dấu với nét đẹp phong trần, lãng tử, nổi tiếng qua các phim Người Hà Nội (1995), Những nẻo đường phù sa (1997), Đồng tiền xương máu (1999), Giao thời (2000). Cuối tháng 8, anh trở lại điện ảnh sau 20 năm với phim Hai Muối (đạo diễn Vũ Thành Vinh). Ngoài đóng phim, sản xuất chương trình, anh còn làm Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam.

Hậu trường cảnh ruộng muối dưới trời mưa bão trong "Hai Muối" Quyền Linh trong hậu trường phim "Hai Muối". Video: Đoàn phim cung cấp

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, 62 tuổi, được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP HCM thập niên 1990. Năm 1994, chị sang Mỹ định cư tại Bắc California. Hồng Đào - Quang Minh từng là đôi nghệ sĩ được yêu thích với nhiều tiểu phẩm hài ăn khách trên sân khấu hải ngoại. Sau ly hôn, nghệ sĩ sắp xếp lịch đi, về giữa Mỹ và trong nước để lo cho hai con và bố mẹ - hiện sống tại California. Tết Giáp Thìn, chị tham gia vai thứ chính trong Mai - phim Việt ăn khách nhất mọi thời với 520 tỷ đồng.

Mai Nhật