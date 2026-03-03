Quyền Bộ trưởng Giáo dục ưu tiên phát triển nhân lực và chăm lo giáo viên

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định sẽ phát triển nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực mũi nhọn, thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn ngày 2/3 tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 của Hà Nội. Ông Sơn - người được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo hôm 28/2, là một trong 5 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XVI tại đây.

Ông cho biết trong hơn 25 năm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đã chứng kiến và tham gia vào những bước chuyển quan trọng của hệ thống giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên.

Trước yêu cầu đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, ông Sơn cho rằng các quyết sách về giáo dục, đào tạo, khoa học và phát triển nguồn nhân lực phải đúng về tầm nhìn và đi vào thực tiễn đời sống của người dân.

Quyền Bộ trưởng khẳng định sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Ông nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo.

Ông Hoàng Minh Sơn trình bày chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri, ngày 2/3. Ảnh: MOET

Đơn vị bầu cử số 7 thành phố Hà Nội gồm phường Thanh Liệt và các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

Dương Tâm