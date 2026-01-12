Quỹ từ thiện không được cho vay, góp vốn

Quỹ xã hội, quỹ từ thiện bị cấm nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư; đồng thời phải đăng ký hoạt động theo địa giới hành chính và công khai thu chi trước 31/3 hằng năm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03 quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập tại Việt Nam. Nghị định nêu quỹ xã hội, quỹ từ thiện là tổ chức phi chính phủ, do cá nhân, tổ chức tự nguyện góp tài sản để thành lập hoặc thông qua di chúc, hiến, tặng tài sản; được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, công nhận điều lệ và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Nghị định mới quy định quỹ hoạt động theo địa giới hành chính gồm cấp toàn quốc hoặc liên tỉnh, cấp tỉnh và cấp xã, bỏ quỹ cấp huyện. Chính phủ nghiêm cấm quỹ nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư. Quỹ phải sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm, đúng tôn chỉ, mục đích; thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí; tuân thủ chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê; đăng ký mã số thuế và kê khai thuế.

Từ 1/3, mức tài sản tối thiểu đóng góp để thành lập quỹ hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh là 8 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ đồng so với mức 6,5 tỷ đồng hiện hành. Quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh phải có tối thiểu 1,6 tỷ đồng; quỹ cấp xã tối thiểu 100 triệu đồng.

Trường hợp có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với người Việt Nam, mức đóng góp tối thiểu đối với quỹ hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh là 10,8 tỷ đồng; phạm vi tỉnh là 4,6 tỷ đồng và cấp xã là 1,2 tỷ đồng.

Tài sản góp quỹ gồm tiền đồng và các tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng như ngoại tệ, hiện vật, quyền tài sản khác, trong đó tiền đồng phải bảo đảm ít nhất 50% tổng giá trị. Quỹ phải có trụ sở, địa chỉ và đặt trên lãnh thổ Việt Nam.

Người dân TP Huế phụ giúp chuyển hàng cứu trợ vào cho đồng bào lũ lụt Nam Trung Bộ. Ảnh: Võ Thạnh

Nghị định yêu cầu quỹ lưu trữ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định pháp luật.

Trước ngày 31/3 hằng năm, quỹ phải công khai các khoản đóng góp, tài sản đã tiếp nhận và kết quả sử dụng trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời báo cáo hoạt động, tài chính với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý ngành và UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

Nghị định cũng bổ sung quy định cơ sở dữ liệu về quỹ được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Nội vụ và hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục và tăng hiệu quả quản lý.

Hồng Chiêu