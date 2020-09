Quỹ từ thiện đóng cửa sau bê bối liên quan gia đình Trudeau

Tổ chức từ thiện đang ở tâm bão chính trị Canada ngừng hoạt động sau bê bối trả tiền mời ba người thân của Trudeau tham gia sự kiện.

Hai anh em Crag và Marc Kielburger, người sáng lập quỹ từ thiện WE Charity (WE), hôm 9/9 công bố kế hoạch thu nhỏ hoạt động của quỹ tại Canada bởi ảnh hưởng kinh tế do Covid-19 cũng như ảnh hưởng danh tiếng trong thời gian gần đây. Anh em nhà Kielburger cũng tuyên bố rời khỏi tổ chức WE.

"Covid-19 đã làm gián đoạn mọi hoạt động của chúng tôi", hai anh em viết trong thư tuyên bố, nói thêm WE đang "ở giữa đấu trường chính trị và tin tức sai lệch mà chúng tôi không đủ trang bị để chiến đấu".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau công bố kế hoạch hồi phục kinh tế hậu Covid-19 ở Toronto hôm 9/9. Ảnh: Reuters.

Tổ chức có quan hệ chặt chẽ với một số người quyền lực trong chính phủ, bao gồm cả gia đình Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Hồi tháng 7, WE xác nhận vợ, mẹ và em trai của Trudeau được trả tiền để xuất hiện trong các sự kiện từ thiện của quỹ nhiều năm qua.

Margaret Trudeau, mẹ của Thủ tướng, vợ của cựu thủ tướng Pierre Trudeau, được trả gần 182.000 USD từ năm 2016 tới nay, nhiều hơn các thành viên khác trong gia đình.

Mối quan hệ này bị đưa ra ngoài ánh sáng sau khi WE được chọn để quản lý một chương trình hỗ trợ việc làm cho sinh viên hồi tháng 6 trị giá gần 684 triệu USD.

Trong kế hoạch đóng cửa quỹ, WE dự định bán tài sản ở Canada để giúp thanh toán cho các hoạt động từ thiện khác trên thế giới, bao gồm bệnh viện WE, các dự án ở châu Mỹ Latin, châu Á và châu Phi. Công ty liên kết với quỹ là ME to WE kiếm tiền thông qua các hoạt động bán lẻ, bán chương trình du lịch và khóa học lãnh đạo, vẫn tiếp tục hoạt động.

"Chúng tôi đã chứng kiến chuyện xảy ra với tổ chức của mình, nhưng nó cũng có thể xảy ra với đối tác và nhà tài trợ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi liên hệ với họ để họ hiểu rằng chúng tôi cảm thấy không nên liên lụy họ vào quá trình này", Craig nói. "Quỹ đang tiêu nhiều tiền hơn là kiếm được".

Việc đóng cửa các hoạt động ở Canada thể hiện sự thay đổi đáng kinh ngạc với WE. Thành lập cách đây 25 năm, WE ban đầu hướng tới các hoạt động từ thiện cho trẻ em ở các nước phát triển. Nhưng trong những năm gần đây, nó bắt đầu trở thành một tổ chức có ảnh hưởng lớn ở Canada, nổi tiếng với các sự kiện WE Days tổ chức cho sinh viên tập trung ở sân vận động nghe diễn giả truyền động lực và xem biểu diễn âm nhạc.

Theo các điều khoản của thỏa thuận việc làm sinh viên, WE phải được trả ít nhất 14,8 triệu USD. Trước các nghi vấn về xung đột lợi ích, chính phủ Canada và WE đã hủy hợp đồng hôm 3/7.

Bê bối cũng khiến bộ trưởng tài chính Bill Morneau từ chức, người đã chi hơn 30.000 USD phí đi lại cùng WE. Hai con gái của Morneau cũng từng làm việc hoặc tham gia công tác tình nguyện với WE.

Cả Trudeau và Morneau đều xin lỗi, cho hay đáng lẽ không nên liên quan tới quá trình lựa chọn ký hợp đồng với WE. Các đảng đối lập tháng trước kêu gọi điều tra hình sự Thủ tướng, tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra về thỏa thuận của chính quyền Trudeau với WE khi họp quốc hội vào cuối tháng 9.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)