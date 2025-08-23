Quỹ từ thiện Diogo Jota biến mất với toàn bộ tiền

AnhTrang web của Quỹ Diogo Jota biến mất sau khi thu được hơn 60.000 USD từ các nhà hảo tâm.

Hôm 21/8, trang web của Quỹ Diogo Jota, với tên miền diogojotafoundation.org, chỉ còn là một trang trống. Khi được hỏi, CLB Liverpool và gia đình cố cầu thủ đều phủ nhận liên hệ với tổ chức này.

Quỹ Diogo Jota xuất hiện chỉ ba ngày sau sự ra đi của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Họ từng cho biết huy động được 64.573 USD, và chỉ chấp nhận thanh toán dưới dạng tiền điện tử. Người ủng hộ được hướng dẫn đến một nền tảng, nơi có thể thanh toán bằng "USDT, ETH và các loại tiền điện tử khác thông qua NOWPayments một cách an toàn". Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành NOWPayments, Kate Lifshits, khẳng định rằng chưa xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan.

Trang web của Quỹ Diogo Jota trống trơn sau khi thu hơn 60.000 USD. Ảnh chụp màn hình

Quỹ Diogo Jota từng tuyên bố mục tiêu tôn vinh di sản của Diogo Jota, dùng tiền ủng hộ để hỗ trợ thanh thiếu niên, nâng cao đời sống cộng đồng và mang niềm vui bóng đá đến với tất cả mọi người. Quỹ cũng tuyên bố đã cung cấp 25.000 bữa ăn, tài trợ cho 300 học sinh và thiết lập 50 quan hệ đối tác địa phương.

Theo Ủy ban từ thiện Anh, Quỹ Diogo Jota chưa bao giờ nộp đơn đăng ký. Việc đăng ký là bắt buộc nếu thu nhập của tổ chức từ thiện vượt quá 6.800 USD mỗi năm và có trụ sở tại Anh hoặc Xứ Wales.

Diogo Jota và em trai Andre qua đời tại Tây Ban Nha hôm 3/7, khi đang lái xe từ Bồ Đào Nha và định bắt phà đến Anh. Chiếc xe mà cầu thủ xấu số cầm lái được cho là nổ lốp, trước khi văng ra lề đường và bốc cháy. Jota thực hiện phẫu thuật phổi không lâu trước khi qua đời. Theo lời khuyên của bác sĩ, anh hạn chế đi máy bay để giảm sức ép lên phổi thời kỳ hậu phẫu.

Jota (số 20) mừng bàn cuối cùng khi giúp Liverpool hạ Everton 1-0 hôm 2/4. Ảnh: PA

Jota qua đời chỉ 11 ngày sau khi làm đám cưới với Rute Cardoso, người có với anh ba con. Sau thảm kịch, dù có quyền từ chối, Liverpool vẫn thanh toán toàn bộ hai năm lương còn lại trong hợp đồng cho gia đình cầu thủ.

Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh cũng "trao" áo số 20 vĩnh viễn cho Jota. Tên anh và số áo này sẽ luôn xuất hiện trong danh sách cầu thủ mỗi mùa. Ngoài ra, Thông qua Quỹ LFC, Liverpool còn thành lập một chương trình bóng đá cộng đồng mang tên Jota.

Jota thi đấu cho Liverpool từ mùa 2020-2021, ghi 65 bàn trong 182 trận, giành Ngoại hạng Anh, Cup FA và Cup Liên đoàn. Anh cũng ghi 14 bàn trong 49 trận cho tuyển Bồ Đào Nha, giành hai Nations League.

Thanh Quý (theo Telegraph)