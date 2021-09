Quy trình làm giấy đi đường mẫu mới có QR Code ở Hà Nội

Công an Hà Nội công bố quy trình làm giấy đi đường mẫu mới có mã nhận diện cho các nhóm người dân, doanh nghiệp, người hoạt động dịch vụ thiết yếu.

Ngoài 3 nhóm giấy đi đường do đơn vị tự cấp và chịu trách nhiệm, giấy đi đường mẫu mới của Hà Nội sẽ có mã nhận diện QR Code và do Phòng Cảnh sát giao thông, UBND cấp phường, Công an cấp phường cấp. Một số trường hợp người dân ra đường không cần giấy đi đường mà chỉ cần giấy tờ chứng minh và căn cước công dân.

Nhóm do thủ trưởng cơ quan cấp

- Các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế, gồm: cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố; cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

- Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch.

- Phóng viên, biên tập viên, người lao động làm việc tại cơ quan báo chí, truyền thông.

Cảnh sát kiểm tra giấy đi đường ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.

Nhóm do Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cấp: Các cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp làm hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu.

Quy trình cấp:

- Bước 1: Đơn vị cử một người đại diện làm việc với cơ quan chủ quản để cung cấp thông tin, danh sách người lao động, lái xe (ôtô và xe máy) theo biểu mẫu của Công an thành phố để đề nghị cấp giấy đi đường có mã nhận diện.

Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Sở Giao thông vận tải quản lý doanh nghiệp vận tải. Sở Công thương quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, siêu thị...

- Bước 2: Cơ quan chủ quản tổng hợp danh sách người thuộc diện được cấp, kèm theo các biểu mẫu của công an thành phố gửi đến Phòng cảnh sát giao thông (qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống) để đề nghị duyệt, cấp giấy đi đường.

- Bước 3: Phòng Cảnh sát Giao thông cấp Giấy đi đường.

+ Đối với giấy đi đường có mã nhận diện cho người và người lái xe máy: Phòng Cảnh sát giao thông in, ký, đóng dấu và gửi tới cơ quan chủ quản để họ trả về cho doanh nghiệp, cá nhân.

+ Đối với giấy đi đường có mã nhận diện của phương tiện và người điều khiển ôtô (loại này không đóng dấu): Phòng Cảnh sát giao thông gửi tới cơ quan chủ quản qua email. Cơ quan chủ quản sau đó gửi về cho doanh nghiệp, cá nhân để họ tự in ra và sử dụng.

Ví dụ biểu mẫu đăng ký giấy đi đường. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nhóm do công an xã, phường, thị trấn cấp: Các tổ chức, người lao động và các trường hợp cấp thiết khác làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp đi phục vụ hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Quy trình cấp:

- Bước 1: Trưởng đơn vị cử một cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với Công an xã/phường/thị trấn để cung cấp thông tin, cung cấp địa chỉ email và xác thực email trên hệ thống với UBND xã/phường, thị trấn.

- Bước 2: Trưởng đơn vị lập danh sách cán bộ đề nghị cấp giấy đi đường theo biểu mẫu và kèm theo các tài liệu liên quan gửi về UBND cấp phường qua địa chỉ email đã xác thực trên hệ thống.

- Bước 3: UBND phường duyệt danh sách cấp giấy đi đường và chuyển cho Công phường cấp Giấy đi đường có mã nhận diện (ký, đóng dấu).

- Bước 4: Công an phường gửi trực tiếp giấy đi đường có mã nhận diện tới các tổ chức theo địa chỉ đăng ký.

Nhóm do UBND xã, phường, thị trấn cấp: Người đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu.

Nhóm ra đường không cần cấp giấy đi đường:

- Người đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc như cấp cứu, khám chữa bệnh, mua thuốc định kỳ, đi tiêm vắc-xin và xét nghiệm Covid-19, người chăm sóc người bệnh, người xuất viện về: Chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân.

- Người đến sân bay theo vé, đến các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn, đến tòa án theo giấy triệu tập của tòa: Chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân và Giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

Dự kiến từ ngày 6/9, đợt giãn cách xã hội tiếp theo tại vùng có dịch ở Hà Nội, cảnh sát sẽ bắt đầu kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới. Công an Hà Nội đề nghị người dân được cấp giấy đi đường cần khai báo y tế qua website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi di chuyển.

Phạm Dự