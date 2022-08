Quy trình chế biến thịt mát khép kín của BaF

BaF Việt Nam xây dựng hoàn chỉnh quy trình khép kín từ con giống, thức ăn, hệ thống trang trại đến nhà máy chế biến thịt thành phẩm.

Theo tiêu chuẩn quốc tế, thịt mát là loại thịt có chất lượng cao. Thịt được sản xuất theo quy trình đã được chuẩn hóa trên thế giới, thân thịt ngay sau khi giết mổ, qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt từ 0 đến 4 độ C, cho trạng thái của thịt chuyển sang giai đoạn chín sinh hóa, sau đó mới đem đi pha lóc. Toàn bộ các quá trình tiếp theo từ khâu vận chuyển, bảo quản, phân phối sản phẩm đều đảm bảo tiến hành ở điều kiện nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C.

Tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (BaF), thịt mát BaF Meat được chế biến từ nguồn heo sạch, tại các trang trại chăn nuôi đảm bảo theo quy định nghiêm ngặt: từ khâu con giống, nguồn thức ăn dinh dưỡng, chăn nuôi theo tiêu chuẩn đến quy trình chế biến, bảo quản và phân phối. BaF là đơn vị phân phối giống heo chất lượng cao Genesus của Canada, đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cải tiến đi truyền, nghiên cứu và sản xuất con giống.

Quy trình sản xuất thịt heo sạch BaF. Ảnh: BaF

Trong quá trình chăn nuôi, đàn heo sử dụng nguồn thức ăn chất lượng cao được nghiên cứu theo từng giai đoạn sinh trưởng, đảm bảo nguồn dinh dưỡng tối ưu cho heo phát triển tốt nhất, đồng thời giảm thiểu rác thải hạn chế tác nhân xấu gây ô nhiễm môi trường. Hệ thống chuồng trại được BaF đầu tư đồng bộ, áp dụng công nghệ, thiết bị từ các tập đoàn lớn như: Pigtek (Mỹ), Skiold (Đan Mạch) và một số thương hiệu khác từ Đức... cùng hệ thống làm mát, giúp đàn heo sinh trưởng và phát triển trong điều kiện tốt nhất.

Sau quá trình nuôi dưỡng, những con heo đạt chuẩn xuất chuồng phải là những con heo khỏe, không mang mầm bệnh và được Cục Thú y kiểm định, đóng dấu đạt chất lượng trước khi được vận chuyển đến nhà máy. Heo không được vận chuyển liên tục quá 12 tiếng. Khi nhận heo tại nhà máy, đội ngũ BaF sẽ áp dụng các phương pháp giúp heo thư giãn, nghỉ ngơi ít nhất 2 tiếng. Điều này giúp giảm thiểu tối đa việc sản sinh ra các phản ứng tiêu cực trong cơ thể heo, hạn chế tối đa tác động đến chất lượng thịt. Trước khi được chế biến, heo được làm sạch bằng máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Thịt heo sau khi được "làm lạnh chill" ở mức -10 độ C sẽ đưa tâm thịt về mức 0 đến 4 độ C, sau đó mới tiến hành pha lóc và đóng gói. Ảnh: BaF

Thịt heo trải qua từng khâu chế biến, "làm lạnh chill" và bảo quản khắt khe theo đúng tiêu chuẩn thịt mát quốc gia TCVN 12429-1:2018. Một trong những yếu tố quyết định làm nên thành phẩm thịt mát chất lượng là công nghệ làm lạnh. Sau khi được chế biến, heo mảnh được "lưu kho chill" ở nhiệt độ -10° độ C, giúp phần tâm thịt hạ xuống nhiệt độ 0 - 4 độ C. Đây là trạng thái thịt chuyển sang giai đoạn chín sinh hóa, kìm hãm quá trình vi sinh vật phát triển, giúp giữ trọn các chất dinh dưỡng và độ tươi ngon của miếng thịt. Sau khi chế biến, từng khay thịt được kiểm tra bằng máy dò kim loại để đảm bảo an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, BaF cũng áp dụng hệ thống kiểm soát "3 tuyến kiểm dịch" theo hướng dẫn của bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho miếng thịt heo khi đến tay người tiêu dùng.

Cuối cùng, để giữ trọn dưỡng chất cùng độ ngon tối ưu của thịt, sản phẩm thịt heo BaF Meat sẽ được bảo quản xuyên suốt ở nhiệt độ 0 đến 4 độ C từ nhà máy đến tận tay người tiêu dùng, thông qua chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Siba Food và BaF Meat shop. Đây là mắt xích quan trọng giúp BaF hiện thực hóa mục tiêu giúp khách hàng được mua sản phẩm thịt "sạch, tươi, ngon".

Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Siba Food chuyên cung cấp thịt mát sạch BaF meat.. Ảnh: BaF

"Hiện nay, chuỗi phân phối Siba Food có hơn 50 cửa hàng và 250 Meat Shop. Dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới phân phối lên đến 116 cửa hàng Siba Food và 1.116 quầy Meat Shop trong năm 2022. Tầm nhìn đến 2030, Siba Food sẽ sở hữu chuỗi cửa hàng thực phẩm quy mô lớn nhất Việt Nam với 1.500 cửa hàng Siba Food và 15.000 cửa hàng Meat shop", đại diện BaF chia sẻ.

Các sản phẩm thịt của Siba Food cũng đã hiện diện trên nền tảng thương mại điện tử Sen Đỏ vào tháng 6 vừa qua để bắt kịp xu hướng tiêu dùng online năng động của các khách hàng hiện nay.

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được thành lập từ năm 2017 với sứ mệnh "Nâng tầm chất lượng cuộc sống", hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi heo và tập trung phát triển mô hình kinh doanh chiến lược theo chuỗi 3F là Feed - Farm - Food; xây dựng hoàn chỉnh quy trình khép kín từ con giống – thức ăn - hệ thống trang trại đến nhà máy chế biến thịt thành phẩm.

(Nguồn: BAF Việt Nam)