Quỹ Thiện Tâm nhận danh hiệu cao nhất tại giải thưởng 'Hành động vì cộng đồng 2025'

Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup được vinh danh ở hạng mục năm của giải thưởng "Hành động vì cộng đồng 2025" nhờ những sáng kiến kết nối cộng đồng, tác động bền vững.

"Hành động vì cộng đồng" là giải thưởng cấp quốc gia nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội, thông qua những sáng kiến và dự án cộng đồng uy tín. Lễ trao giải được tổ chức hôm 16/12 tại Hà Nội, với chủ đề "Kiên trì phụng sự", vinh danh 27 dự án xuất sắc. Trong đó, Hạng mục Năm là hạng mục cao nhất của giải, được trao cho Quỹ Thiện Tâm do đáp ứng đầy đủ năm tiêu chí cốt lõi gồm: cam kết, bền vững, sáng tạo, tác động và lan tỏa.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, nhận giải thưởng nămcủa giải thưởng "Hành động vì cộng đồng 2025", hôm 16/12. Ảnh: Quỹ Thiện Tâm

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, cho biết luôn lấy sự kiên định làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và tinh thần phụng sự cộng đồng làm sứ mệnh.

"Được ghi nhận ở giải thưởng là cơ hội để Quỹ kết nối, hợp tác cùng các tổ chức chung lý tưởng, cùng kiến tạo những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội", ông Tuấn nói.

Thành lập năm 2006, đến nay, Quỹ Thiện Tâm là một trong những quỹ thiện nguyện tư nhân lớn và bền bỉ tại Việt Nam. Từ khi thành lập đến tháng 11/2025, Quỹ dành gần 32.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh - nhân đạo, hỗ trợ hơn 10 triệu người tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Trong lĩnh vực giáo dục, đơn vị trao 90.000 suất học bổng, tặng gần 19.000 máy tính, xây mới 535 trường học, nhà bán trú và bếp ăn, đồng thời bảo trợ lâu dài Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia.

Cán bộ Quỹ Thiện Tâm khảo sát, thăm hỏi các gia đình chịu ảnh hưởng bão lũ. Hai tháng cuối năm 2025, Quỹ hỗ trợ 1.000 tỷ đồng cho đồng bào. Ảnh: Quỹ Thiện Tâm

Trong lĩnh vực văn hóa, Quỹ ghi dấu ấn với hơn 600 công trình văn hóa lịch sử được tôn tạo, 44 xe thư viện lưu động lan tỏa văn hóa đọc, hỗ trợ phục hồi nghệ thuật hát Xẩm. Trong y tế, đơn vị hỗ trợ khám chữa bệnh cho 7 triệu người, đào tạo 600 bác sĩ chuyên khoa I, tài trợ 1.000 tỷ đồng cho đề án cấp cứu ngoại viện quốc gia.

Trong nông nghiệp, Quỹ đưa ra chương trình hợp tác xã liên kết với hộ nông dân nghèo, xây dựng 142 hợp tác xã điển hình, tạo việc làm và giúp nông dân thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, đơn vị tài trợ xây dựng hạ tầng dân sinh với 400 km đường giao thông, 50 cây cầu, 102 công trình nước sạch và hàng nghìn tỷ đồng để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho trường Mầm non Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Yên Bái. Ảnh: Quỹ Thiện Tâm

Hồi tháng 8, Quỹ Thiện Tâm được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngày 13/12, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại Thái Lan, Quỹ được trao giải thưởng về "Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo".

Văn Hà