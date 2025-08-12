Quỹ Thiện Tâm được trao Huân chương Lao động hạng Nhất

Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup cho biết đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh đơn vị kỷ niệm 19 năm vận hành, đồng hành cùng hàng triệu mảnh đời khó khăn. Lễ đón nhận Huân chương sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Quỹ Thiện tâm thành lập ngày 3/10/2006, trước đó hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhận hàng trăm danh hiệu cấp trung ương, địa phương. Đơn vị có mạng lưới phủ khắp trên toàn quốc với triết lý minh bạch - hiệu quả - bền vững.

Kể từ khi thành lập, Quỹ Thiện Tâm đã giải ngân gần 15.000 tỷ đồng với hơn 50 chương trình trên toàn quốc. Đơn vị tham gia vào hầu hết lĩnh vực thiện nguyện như: đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển cộng đồng...

Lễ trao quỹ hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Minh Quân, Kon Tum, hồi tháng 7/2024. Ảnh: Quỹ Thiện Tâm

Cụ thể, ở lĩnh vực đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, Quỹ phụng dưỡng gần 1.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc màu da cam; hỗ trợ sinh hoạt phí cho hơn 1.200 trẻ mồ côi do Covid-19, cùng hơn 1.000 người đơn thân, tàn tật. Đơn vị hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho hơn 50 cơ sở tình thương đang chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tàn tật, người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa; đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện tổ chức nấu và phát suất ăn miễn phí tại nhiều bệnh viện trên toàn quốc. Mỗi dịp Lễ Tết, Quỹ trao hàng trăm nghìn suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Ở mảng nhà ở và hạ tầng, Quỹ đã trao gần 27.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương thay thế nhà tạm; hoàn thiện gần 500 công trình dân sinh, trong đó có 335 trường học, nhà bán trú, 400 km đường, 10 cầu dân sinh và 90 công trình nước sạch.

Lễ khánh thành công trình xây dựng nhà lớp học tám phòng tại Trường PTDT Bán Trú Tiểu học Nậm Kè, Điện Biên vào tháng 5. Ảnh: Quỹ Thiện Tâm

Quỹ còn tiên phong kiến tạo sinh kế thoát nghèo bền vững thông qua các ngân hàng bê, nghé, hiện đại hoá nông nghiệp và tạo việc làm cho người dân, gồm: trao 25.000 bò giống, hàng nghìn máy móc, phương tiện, cây và con giống, giúp hơn 11.000 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho hàng chục nghìn hộ nghèo thông qua các chương trình tại địa phương.

Việc đưa công nghệ cao vào các dự án nông nghiệp cũng được đơn vị quan tâm, hỗ trợ. Ví dụ mô hình lồng nuôi biển xa bờ HDPE, hệ thống tưới thông minh Israel nâng cao dưỡng chất cho cây có múi... giúp tăng thu nhập cho ngư dân, nông dân và nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Trong y tế, Quỹ đã tài trợ hàng nghìn tỷ đồng chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám, như: phẫu thuật miễn phí cho 7 triệu người, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho mạng lưới 1.200 cô đỡ thôn bản vùng sâu vùng xa, tài trợ 1.000 tỷ đồng nâng cấp hệ thống cấp cứu ngoại viện, hiến tặng trên 26.000 đơn vị máu mỗi năm. Quỹ cũng chú trọng đào tạo nhân sự y tế, gồm: đào tạo 530 bác sĩ ở miền núi hải đảo, tài trợ kinh phí tầm soát bệnh lý không lây nhiễm tại hàng chục địa phương.

Trong đại dịch Covid-19, Quỹ dành 7.500 tỷ đồng chống dịch; cung cấp hàng chục nghìn tấn nhu yếu phẩm, thiết bị y tế và hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Ở lĩnh vực giáo dục, Quỹ Thiện Tâm trao 90.000 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, 16.200 bộ máy tính cho gần 1.000 trường học. Chuỗi sự kiện "Gieo Mầm Thiện Tâm" kêu gọi thêm 22 tỷ đồng từ doanh nghiệp và cá nhân, góp phần xây dựng 2 trường tại Lào Cai, mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho 800 học sinh vùng cao.

Với siêu bão Yagi năm 2024, Quỹ hỗ trợ 250 tỷ đồng tiền mặt cho người dân vùng bão, tái thiết 13 công trình dân sinh và triển khai cứu trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Văn Hà