Quy tắc ngầm trên máy bay

Gác chân lên thành ghế, đá vào ghế trước hay để mặc trẻ nhỏ nghịch ngợm là những hành động cần tránh khi đi máy bay.

Trong không gian hẹp, ý thức cá nhân là yếu tố quan trọng để duy trì trật tự và sự thoải mái cho người xung quanh. Dưới đây là các quy tắc ngầm được các chuyên gia du lịch, tiếp viên hàng không Mỹ chia sẻ, như một lời gợi ý giúp hành khách có chuyến bay suôn sẻ.

Sự thân thiện là nguyên tắc đầu tiên. Theo bà Diane Gottsman, nhà sáng lập Protocol School of Texas, thái độ lịch sự với tiếp viên ngay khi bước vào cabin sẽ tạo ra khác biệt lớn.

Andrew Henderson, tiếp viên có 22 năm kinh nghiệm, cũng cho rằng chỉ cần một câu "xin chào", "cảm ơn", đủ để gây thiện cảm với tổ bay. Ngoài giao tiếp, việc sử dụng tai nghe cũng cần lưu ý. Thiết bị chống ồn giúp giảm âm thanh khó chịu xung quanh nhưng dễ khiến hành khách bỏ lỡ các thông báo quan trọng.

Nên quản lý, không để trẻ đá ghế của người ngồi trước trên máy bay. Ảnh: Storage googleapis

Rich Henderson, người điều hành website chuyên về hàng không Two Guys on a Plane, cho biết khi máy bay xảy ra sự cố khẩn cấp, 50% hành khách đeo tai nghe vẫn ngồi im, "cắm đầu" vào điện thoại và không để ý xung quanh. "Điều này hơi đáng sợ", Rich nói.

Hành khách mải mê thế giới riêng cũng thường bỏ lỡ xe phục vụ đồ uống rồi khó chịu vì bị "bỏ quên". "Nếu thấy xe phục vụ đến hàng ghế mình, hãy tháo tai nghe, nhìn lên và thể hiện sự chú ý để tránh những rắc rối không đáng có", Andrew Henderson nói.

Tuy vậy, tai nghe vẫn được coi là phao cứu sinh trên chuyến bay, giúp hành khách được yên tĩnh và nghỉ ngơi hoàn toàn, "chỉ cần đeo tai nghe và hành xử tử tế".

Trẻ em trên máy bay cũng là một vấn đề. Diane Gottsman khuyên hành khách nên cảm thông với những phụ huynh có con nhỏ đi máy bay vì không ai muốn con mình khóc, cũng rất khó xử khi thấy người khác đảo mắt khó chịu khi nhìn vào con mình. Nhưng trường hợp phụ huynh để trẻ "quậy tung" máy bay lại là chuyện khác. "Bố mẹ nên canh chừng con mình để không làm phiền ở nơi công cộng, cũng nên chú ý nếu con đang đá vào lưng ghế người ngồi trước", Diane nói.

Đá ghế là một trong những khiếu nại phổ biến, bên cạnh việc chiếm chỗ để tay và nhiều hành vi khó chịu khác. "Chúng ta cần tử tế hơn với nhau. Nếu ai đó đang đá ghế bạn, hãy nói chuyện thẳng thắn", Andrew Henderson nói.

Giao tiếp là chìa khóa để tránh mâu thuẫn trước khi chúng xảy ra. Nếu thích một điều gì đó, hãy thương lượng với những người ngồi cùng. Andrew cho biết anh thích đóng màn che cửa sổ suốt chuyến bay nhưng dù vậy vẫn luôn quay sang hỏi những người ngồi cùng hàng ghế liệu họ có muốn mở cửa sổ không. Nếu câu trả lời là có, anh sẽ thương lượng thời gian mở và đóng cửa.

Hành khách thường đeo tai nghe để nghe nhạc, xem phim giải trí trong các chuyến bay dài. Ảnh: Nerdtechy

Chuyên gia du lịch Samantha Brown lại cho rằng người ngồi cạnh cửa sổ có toàn quyền quyết định. "Người ngồi cạnh cửa sổ thích mở thì mở. Người ngồi lối đi không thể yêu cầu họ đóng", cô nói. Nhưng Andrew Henderson khuyên không nên cứng nhắc như vậy vì nếu lên máy bay và chỉ biết đến bản thân sẽ dễ dẫn đến xung đột.

Về quy tắc chỗ để tay, Diane Gottsman quan điểm người ngồi ghế giữa được ưu tiên để cả hai tay lên hai bên thành ghế vì không gian của họ chật hẹp nhất trong ba người. Người ngồi ngoài có khoảng trống là lối đi, thuận tiện duỗi chân và đi vệ sinh dễ dàng. Người ngồi cạnh cửa sổ có vách ngăn để dựa vào khi ngủ còn người ngồi giữa "không có gì". Samantha Brown cũng đồng ý với ý kiến này.

Ngả ghế cũng được coi là "một chủ đề bất tận", gây tranh cãi. Nhưng dù ngả hay không, phép lịch sự vẫn là then chốt. Trước khi ngả, hãy nhìn ra sau xem có ai đang chống đầu gối vào ghế, xem khay bàn đã để xuống chưa, có đồ ăn trên khay không, theo Gottsman.

Rich Henderson cho rằng ngả ghế là quyền đương nhiên vì ghế được thiết kế để ngả, hành khách nên được dùng đúng chức năng. Tuy nhiên, anh cho rằng "điều đúng đắn" là nâng ghế lên khi phục vụ bữa ăn để người ngồi sau có thể dùng bữa thoải mái hơn.

Nhiều vụ gây rối nghiêm trọng trên máy bay vài năm qua đều liên quan đến rượu. Một hành khách uống vài ly ở sân bay rồi tiếp tục uống trên máy bay thường có biểu hiện thái quá. Diane Gottsman khuyên hành khách có thể uống nhưng không nên quá chén.

Mùi trên máy bay cũng là vấn đề khiến nhiều hành khách đau đầu. Trong một không gian chật hẹp như máy bay, việc tránh hoàn toàn những mùi khó chịu là điều bất khả thi, vì vậy hãy cân nhắc kỹ những gì bạn mang theo như cá hay trứng luộc. "Bạn không thấy nặng mùi không có nghĩa người khác cũng vậy", Andrew Henderson nói. Ngoài ra, xịt nước hoa nồng nặc cũng là điều cần tránh.

Việc chăm sóc cá nhân nên thực hiện ở nhà và không cắt móng tay trên chuyến bay. Dù vậy, hành khách nên vệ sinh sạch sẽ cơ thể trước khi bắt chuyến bay, và không cởi giày để ngủ vì nhiều người có mùi hôi chân.

"Dù trong bất kỳ trường hợp nào, tuyệt đối không được đặt chân trần lên chỗ để tay của người khác" là nguyên tắc Samantha Brown đặt ra. Cô từng gặp tình huống này và gọi đó là "trải nghiệm hành khách khó chịu nhất từ trước đến nay".

"Điều quan trọng nhất là chúng ta cố gắng tử tế hơn một chút với nhau, đặc biệt trong không gian chật hẹp như máy bay", Rich Henderson nói.

Anh Minh (Theo CNN)