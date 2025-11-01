Quy tắc 'không để tiền ngủ yên' của nhà sáng lập Aligo Legacy

Tập 2 vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời" mở ra câu chuyện về cách CEO Ngô Thùy Anh, nhà sáng lập Aligo Legacy biến thời gian thành vốn để từng khoảnh khắc đều sinh lời.

Trong thời đại số, khái niệm "sinh lời" không chỉ giới hạn trong đầu tư tài chính hay kinh doanh, mà còn nằm ở cách mỗi người quản trị thời gian và năng lượng của mình. Với giới trẻ, việc để thời gian trôi qua mà không tạo ra giá trị chẳng khác nào để tiền "ngủ yên" trong tài khoản. Để tránh sự lãng phí vô hình ấy, Ngô Thùy Anh, nhà sáng lập Aligo Legacy cùng nhiều người trẻ đang tìm cách biến từng phút giây trở nên hữu ích, dù trong công việc, học tập hay đời sống cá nhân.

Câu chuyện sẽ được cô chia sẻ trong tập 2 vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Tại đây, CEO mở ra góc nhìn mới về việc "sinh lời từ thời gian", khi mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành nguồn vốn nếu biết đầu tư đúng cách. Cô kể, từng nghĩ "cân bằng cuộc sống" nghĩa là chia đều thời gian cho mọi việc, cho đến khi nhận ra giá trị thật sự nằm ở việc biết chọn điều đáng đầu tư nhất.

"Mỗi khoảnh khắc đều có thể sinh lời nếu mình đặt nó đúng chỗ. Khi tôi dành thời gian cho công việc, tôi tạo ra giá trị. Khi tôi dành cho người thân, tôi nhận lại hạnh phúc", Thùy Anh chia sẻ.

Với cô, tài chính cũng mang quy luật tương tự. Nếu để yên, cơ hội sẽ trôi qua. Nhưng biết đặt đúng chỗ, tiền sẽ tự tạo ra giá trị. Từ nhận thức đó, Thùy Anh duy trì nguyên tắc "không để tiền ngủ yên", nghĩa là cả tiền và thời gian đều phải vận hành một cách chủ động.

CEO Ngô Thùy Anh, nhà sáng lập Aligo Legacy là khách mời tập 2 vodcast Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời. Ảnh: NVCC

Ngô Thùy Anh là gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ theo đuổi khởi nghiệp xã hội. Tốt nghiệp MBA tại Mỹ, cô từng từ chối cơ hội làm việc tại Phố Wall để trở về Việt Nam sáng lập Aligo Legacy - hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tinh thần và lưu giữ ký ức cho người cao tuổi. Trước đó, Thùy Anh từng khởi nghiệp với Aligo Kids, dự án giáo dục kỹ năng và phòng chống xâm hại cho trẻ em. Cô vào danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2022, ghi nhận nỗ lực ứng dụng công nghệ để lan tỏa giá trị nhân văn. Với Thùy Anh, "sinh lời" không chỉ là tài chính mà còn là cách mỗi người tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng bằng thời gian và năng lượng của chính mình.

"Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời" là chuỗi vodcast mới do VnExpress hợp tác Ngân hàng Quốc tế (VIB) sản xuất. Chương trình gồm 4 tập, phát sóng từ ngày 27/10. Mỗi tập có phần "Financial Hack" (mẹo tài chính), giúp khán giả dễ dàng áp dụng các bí quyết quản lý dòng tiền thông minh ngay trong đời sống hàng ngày. Tập hai dự kiến phát sóng ngày 3/11.

Thái Anh