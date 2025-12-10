Quy tắc khi làm vợ triệu phú Dubai

UAESống trong nhung lụa nhưng Soudi phải công khai mọi mật khẩu, luôn bật định vị và yêu cầu chồng trả 300.000 USD cho mỗi lần sinh con.

Soudi Al Nadak, 26 tuổi, người Anh kết hôn với doanh nhân Jamal Al Nadak vào năm 2020 sau thời gian quen nhau tại Dubai. Soudi trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội với cuộc sống xa hoa, nhưng mới đây cô gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ những cái giá phải trả để duy trì vị trí phu nhân triệu phú.

Hôn nhân của Soudi bị ràng buộc bởi hàng loạt quy tắc. Cả hai thống nhất không được có bạn khác giới để tránh những mâu thuẫn không đáng có. Cô cũng buộc phải chia sẻ toàn bộ mật khẩu điện thoại, thiết bị cá nhân và luôn bật định vị 24/24 mỗi khi không đi cùng chồng.

"Chúng tôi không giữ bí mật gì với nhau. Việc luôn bật định vị giúp cả hai biết chính xác đối phương đang ở đâu và làm gì", cô giải thích.

Đám cưới của Soudi Al Nadak và người chồng triệu phú Jamal Al Nadak tổ chức tại Dubai năm 2020. Ảnh: @Soudiofarabia

Ở nhà, Soudi không được phép vào bếp mà phải đi ăn nhà hàng hoặc có đầu bếp riêng. Dù ở nhà hay ra đường, cô luôn phải xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, được chăm chút bởi các chuyên gia trang điểm và làm tóc mỗi ngày. Ngay cả việc sử dụng mạng xã hội, mọi nội dung Soudi đăng tải đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tôn trọng tuyệt đối chồng và gia đình nhà chồng.

Để đổi lấy sự tuân thủ tuyệt đối đó, Soudi nhận lại cuộc sống xa xỉ bậc nhất. Cô thường xuyên khoe những món trang sức kim cương, túi xách hàng hiệu và các tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Jamal từng mua tặng vợ một hòn đảo riêng tại châu Á trị giá 50 triệu USD chỉ để cô được thoải mái mặc bikini tắm biển mà không sợ bị dòm ngó.

Sự sòng phẳng trong hôn nhân còn thể hiện qua các yêu cầu khi mang thai. Soudi từng công bố danh sách điều kiện "bất di bất dịch" trước khi đồng ý sinh con. Theo đó, cô yêu cầu chồng trả 300.000 USD cho mỗi lần sinh và mức giá sẽ là 600.000 USD nếu sinh đôi.

Ngoài tiền mặt, chồng cô phải chi trả toàn bộ chi phí trị liệu tâm lý, thuê huấn luyện viên cá nhân, massage phục hồi và cấp quyền truy cập thẻ tín dụng khẩn cấp. Các yêu cầu vật chất khác bao gồm nhẫn kim cương, túi xách Birkin (màu sắc tùy theo giới tính thai nhi), xe hơi mới và bất động sản đầu tư.

"Cơ thể tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sau sinh nên tôi không chấp nhận chịu đau đớn mà không được bù đắp", cô nói. Sau sinh, Soudi yêu cầu phải có y tá trực đêm, chuyên gia chăm sóc trẻ và đội ngũ làm đẹp túc trực để cô luôn xuất hiện lộng lẫy nhất.

Soudi Al Nadak. Ảnh: @Soudiofarabia

Những chia sẻ của Soudi thường nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng cô thực dụng và bị lệ thuộc, trong khi số khác bênh vực quyền lợi của cô. Đáp lại những bình luận gọi mình là "kẻ đào mỏ", Soudi nói: "Chúng tôi thực sự yêu nhau. Chỉ là anh ấy tình cờ là triệu phú, còn tôi thì đam mê mua sắm".

Dù luật pháp Dubai cho phép đàn ông lấy 4 vợ, Soudi khẳng định chồng chỉ có mình cô. Tuy nhiên, cô cũng tuyên bố: "Nếu có thêm người khác, tôi sẽ yêu cầu một dinh thự riêng biệt vì không chấp nhận chia sẻ không gian sống".

Minh Phương (Theo Dailymail, Mirror)