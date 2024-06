Quy tắc cần lưu ý khi cho trẻ đi du lịch

Cho trẻ đi du lịch hè là thói quen được nhiều gia đình duy trì, tuy nhiên không phải ai cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước từng chuyến đi.

Dưới đây là sai lầm cơ bản mà nhiều người mắc phải khi cho trẻ em đi du lịch.

Không mang theo thuốc dự phòng

Trẻ em rất dễ bị bệnh, nhất là trong những ngày hè thời tiết nắng nóng. Khi bạn ở xa nhà, việc đưa trẻ đi khám bác sĩ khác hoặc tìm mua thuốc có thể rất khó khăn. Do đó, nhớ đóng gói các loại thuốc thông thường mà con bạn sử dụng và đặc biệt nhớ mang theo nhiệt kế, Panadol (giảm đau, hạ sốt) dành cho trẻ em, xi-rô ho, băng dán và viên ngậm trị viêm họng.

Đừng quên mang theo tất cả các loại thuốc thiết yếu bên mình thay vì để ở hành lý ký gửi, vì sẽ chẳng ích gì nếu bạn không thể lấy chúng ngay khi cần, ví dụ trên máy bay.

Đến sân bay trễ

Cha mẹ cần lên kế hoạch tới sân bay để làm thủ tục sớm khi đi cùng trẻ nhỏ, ngay cả khi đó chỉ là chuyến bay ngắn. Việc đến sân bay trong khi vội vã vào phút cuối có thể gây ra những rắc rối không mong muốn, nhất là trong trường hợp bạn quên đồ, kẹt xe.

Cần lưu ý chuẩn bị sẵn giấy tờ và hộ chiếu, giấy khai sinh của trẻ để qua cửa an ninh và nhập cảnh một cách suôn sẻ.

Quên mang theo các đồ dùng cho trẻ trên máy bay

Bạn không thể thiếu đồ ăn nhẹ, đồ chơi cho trẻ trong chuyến bay. Các chuyến bay ngắn hoặc hàng không giá rẻ thường không có bữa ăn trên máy bay nên bạn cần chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ như vài cái bánh, kẹo.

Cha mẹ có thể mang sách tô màu hoặc tải chương trình yêu thích của con xuống máy tính bảng và điện thoại thông minh, nhớ sạc pin trước để trẻ ngồi ngoan trên chỗ của mình, không gây ảnh hưởng người khác.

Bạn cũng nên mang theo tai nghe cho trẻ nếu con đủ lớn để sử dụng chúng để không làm phiền người xung quanh.

Để giảm thiểu tình trạng đau tai hoặc ù tai khi cất cánh và hạ cánh, nên mang theo thứ gì đó để trẻ ngậm hoặc nhai để khuyến khích trẻ nuốt nhiều hơn. Bình sữa hoặc núm vú giả có thể có tác dụng tốt đối với trẻ sơ sinh, trong khi kẹo dai hoặc kẹo cứng sẽ rất phù hợp với trẻ lớn hơn một chút.

Không xem kỹ thời tiết và chuẩn bị thiếu quần áo

Thời tiết nơi đến có thể gây ảnh hưởng cho sức khỏe trẻ em, vì thế, nên chuẩn bị thật kỹ trang phục khi đưa con đi du lịch.

Nếu bạn đến vùng khí hậu lạnh: Cần đầu tư một chiếc áo khoác lông tốt cho con để giữ ấm cho chúng. Đừng quên một chiếc mũ mùa đông và găng tay, áo giữ nhiệt, giày, tất, những thứ này giúp con bạn giữ ấm.

Nếu bạn đến vùng khí hậu ấm: Ngoài quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi, mũ, bạn có thể chuẩn bị cho chúng những chiếc quạt cầm tay chạy bằng pin. Nên chọn trang phục từ vật liệu nhẹ và sáng màu vì màu tối sẽ hấp thụ nhiệt nhiều hơn. Với nơi thời tiết thay đổi trong ngày, nên mang theo áo khoác, áo mưa và ô trẻ em.

Cần lưu ý da của con trẻ nhạy cảm với thời tiết, do đó nên mang theo kem dưỡng ẩm, chống nắng, chống muỗi. Một mẹo hay khác là mang theo gel lô hội hoặc một số loại kem làm dịu, không gây dị ứng đề phòng trường hợp con bạn bị nổi mẩn ngứa.

Không chú ý tới tính an toàn ở điểm du lịch

Khi chọn điểm đến, nên kiểm tra tính an toàn trước tiên. Không nên cho trẻ vào vùng du lịch quá hoang sơ, đi lại khó khăn, mất an toàn, an ninh kém. Khi bạn chọn nơi nghỉ, cần kiểm tra kỹ các đánh giá trước đó từ khách hàng để biết phòng bạn thuê có an toàn, các dịch vụ có tốt không, có nước sạch không, có gần ao hồ, sông suối không. Bất kỳ đề cập nào về cơ sở du lịch kém chất lượng đều nên bị loại bỏ, đặc biệt là khi bạn đi du lịch cùng trẻ em.

Khi cha mẹ cho con đi du lịch, điều quan trọng nhất vẫn là chú ý tới tính an toàn của trẻ. Cần để mắt đến trẻ mọi lúc, mọi nơi, tránh những hậu quả có thể xảy ra chỉ vì một phút lơ là.

Thùy Linh (Theo Asianone)