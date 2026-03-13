Quy tắc 'cấm khoe mẽ' của phố Wall

MỹViệc bốn chuyên viên tài chính trẻ làm mẫu ảnh thời trang đã làm bùng nổ tranh cãi về quy tắc bất thành văn ở Phố Wall: Tuyệt đối không thu hút sự chú ý.

Đầu tháng 3, hình ảnh bốn chàng trai mặc đồ hiệu xa xỉ của Loro Piana và Hermès, tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp trên phố Manhattan bất ngờ "gây bão" mạng xã hội. Những bức ảnh được đăng trên tạp chí Interview nhanh chóng biến thành ảnh chế (meme) lan truyền khắp các diễn đàn tài chính.

Sự việc không có gì đáng nói nếu họ không phải là những nhân sự đang làm việc tại các định chế tài chính hàng đầu. Nhóm này gồm Demarre Johnson - chuyên viên tư vấn AI tại tập đoàn PwC, cùng ba nhân viên ngân hàng đầu tư khác đang làm việc tại Barclays và Goldman Sachs.

Sự nổi tiếng bất đắc dĩ đẩy họ vào tình thế nhạy cảm. Từ lâu, văn hóa Phố Wall luôn đề cao sự kín tiếng, kỷ luật và kiểm soát khắt khe hình ảnh nhân viên trước công chúng. Trong ngành này, việc một cá nhân trở thành tâm điểm trên Internet là điều tối kỵ.

Mason Clarke, 24 tuổi, bị chỉ trích bởi diện vest Celine, cà vạt Hermès, đồng hồ Omega và túi Montblanc trong bộ ảnh với tạp chí Interview. Ảnh: NY Post

Trước làn sóng bàn tán, Demarre Johnson là người duy nhất lên tiếng. Anh cho biết bản thân từng làm video TikTok chia sẻ về công việc nhưng luôn "cân nhắc từng chữ". Johnson thừa nhận bất kỳ bài đăng nào cũng có thể ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.

"Nếu tôi đang điều hành một mảng kinh doanh trị giá hàng tỷ USD, tôi cũng không thích việc một nhân viên cấp dưới định hình hình ảnh công ty bằng vài video trên mạng", anh nói.

Câu chuyện trên là ví dụ điển hình cho mâu thuẫn đang ngày càng lớn trong ngành tài chính: Sự xung đột giữa văn hóa bảo mật của Phố Wall và thói quen xây dựng thương hiệu cá nhân của thế hệ trẻ.

Năm 2023, Allison Sheehan, khi đó là chuyên viên phân tích tại Goldman Sachs, đã lập một tài khoản Instagram mang tên "investment_baker" (Thợ làm bánh đầu tư) để khoe các tác phẩm bánh ngọt tự làm. Dù cô không hề nhắc tên ngân hàng hay tiết lộ công việc, bộ phận tuân thủ nội bộ vẫn yêu cầu cô giải trình vì tên tài khoản liên quan đến ngành nghề.

"Nếu tài khoản này lên báo, hoặc khách hàng nghĩ cô dành thời gian nướng bánh trong giờ hành chính, uy tín của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng", cấp quản lý cảnh báo.

Cảm thấy ngột ngạt bởi các quy tắc, mùa hè năm ngoái, Sheehan đã xin nghỉ việc để tự mở tiệm bánh.

Những tình huống như vậy không hề hiếm. Với Gen Z, mạng xã hội là một phần không thể thiếu. Các video dạng "một ngày làm việc của tôi", hình ảnh ăn tối sang chảnh hay kỳ nghỉ đắt đỏ xuất hiện dày đặc trên TikTok. Dữ liệu từ Pew Research Center cho thấy 80% người Mỹ (18-29 tuổi) dùng Instagram và gần một nửa truy cập TikTok mỗi ngày. Sự cởi mở này va chạm trực tiếp với những quy tắc truyền thống của giới tài chính - nơi danh tiếng tổ chức phải được đặt cao hơn cá tính cá nhân.

Ông Jonathan Alpert, nhà tâm lý trị liệu tại New York, cho biết sự giằng co này khiến nhiều nhân sự trẻ bị áp lực. "Một mặt, mạng xã hội kỳ vọng họ khoe cuộc sống thành công, thú vị. Mặt khác, nhà tuyển dụng lại yêu cầu sự 'ẩn mình' tuyệt đối", ông phân tích. Theo chuyên gia này, Internet vận hành bằng "tiền tệ" là sự chú ý, đi ngược hoàn toàn với logic của ngành ngân hàng.

Giáo sư truyền thông doanh nghiệp Paul Argenti (Cao đẳng Dartmouth) nhận định, dù thói quen của thế hệ trẻ đã thay đổi, các tổ chức tài chính sẽ không nhượng bộ. Quy định về sử dụng mạng xã hội luôn được thực thi nghiêm ngặt và bất kỳ ai bước chân vào Phố Wall đều phải chấp nhận.

"Đó là cái giá phải trả khi làm việc trong ngành này", Giáo sư Argenti khẳng định. "Khi giá trị cá nhân xung đột với giá trị tổ chức, tổ chức sẽ luôn thắng, trừ khi bạn là chủ tịch công ty".

Ngọc Ngân (Theo Business Insider)