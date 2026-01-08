Quy tắc '4 giờ' của chủ tịch Visa

Oliver Jenkyn chấp nhận bị chê "phản hồi email chậm" để dành trọn vẹn 4 giờ sáng thứ 6 hàng tuần cho việc nạp kiến thức mới.

Vị chủ tịch khối thị trường toàn cầu của Visa ví quỹ thời gian của mình như một chiếc lọ thủy tinh. Trong đó, "đá tảng" là những vấn đề phức tạp, mang tính chiến lược; "sỏi" là các nhiệm vụ chuyên môn và "cát" là những việc vụn vặt như trả lời email, tin nhắn.

Theo ông, nếu đổ đầy cát vào lọ trước, bạn sẽ không còn chỗ cho những viên đá lớn. Vì vậy, Jenkyn chấp nhận chỉ đạt "điểm B+" cho những việc nhỏ nhặt (cát) để ưu tiên tuyệt đối cho các mục tiêu quan trọng nhất (đá tảng).

Quản lý hoạt động tại hơn 200 quốc gia, Jenkyn thừa nhận từng bị nhận xét trong kỳ đánh giá năng lực là "phản hồi email chậm" hoặc "vắng mặt trong các buổi giao lưu với thực tập sinh".

"Tôi chỉ đáp lại rằng: 'Hãy cứ sao chép nhận xét đó vào bản đánh giá năm sau luôn vì chuyện này sẽ không thay đổi gì đâu", Jenkyn kể lại. Với ông, sự đánh đổi này là cần thiết để giữ vững hiệu suất cho những đầu việc sống còn.

Chủ tịch tập đoàn Visa Oliver Jenkyn. Ảnh: Visa

Kỷ luật thép cho việc học

Một trong những "viên đá tảng" bất di bất dịch của vị lãnh đạo này là dành 4 giờ mỗi tuần để học một chủ đề mới. Đây là hạng mục đầu tiên ông điền vào lịch trình làm việc vốn được lên kế hoạch trước tới 18 tháng.

Ông thường chọn khung giờ 5h30 sáng thứ 6 - thời điểm tỉnh táo nhất và chưa bị làm phiền bởi các cuộc gọi hay tin nhắn công việc. "Tôi khóa chặt khung giờ đó lại và không ai có thể xâm phạm. Nguyên tắc chỉ đơn giản vậy thôi", ông nói.

Quy tắc của Jenkyn rất nghiêm ngặt: không được để việc khác chen ngang và tuyệt đối không mượn danh nghĩa "học" để xử lý công việc hiện tại. Chủ đề được chọn phải là thứ ông hoàn toàn không hiểu.

Danh sách học tập của Jenkyn rất đa dạng, từ các bài toán thiên niên kỷ, lịch sử các tập đoàn lớn, đến công nghệ stablecoin (tiền ảo ổn định) hay ngành công nghiệp bán dẫn. Việc đào sâu kiến thức giúp ông tự tin thảo luận với bất kỳ chuyên gia nào. Ví dụ, sau khi nghiên cứu về stablecoin, chủ đề này đã trở thành trọng tâm trong các dự báo chiến lược về thanh toán năm 2026 của ông.

Thói quen này hình thành từ thời Jenkyn còn làm việc tại McKinsey. Giám đốc điều hành khi đó khuyên nhân viên nên dành thời gian để tư duy sâu thay vì chỉ vùi đầu làm các slide thuyết trình. Dù bận rộn đến đâu, Jenkyn vẫn duy trì đều đặn 4 giờ mỗi tuần. Ông ví thói quen này như việc tập thể hình: "Bạn sẽ biết ngay hậu quả nếu mình trốn tập bài chân".

Học để sinh tồn

Với Jenkyn, 4 giờ này không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là cách ông thúc đẩy văn hóa học tập tại Visa. Đây cũng là tiêu chí ông dùng để tuyển dụng: tìm kiếm những ứng viên tò mò và quyết liệt giải quyết vấn đề.

"Nếu một người không sẵn lòng làm điều đó vì đam mê tự thân, họ sẽ khó phù hợp để làm việc tại đây", ông nói.

Gắn bó với Visa hơn 16 năm, Jenkyn cho rằng việc dành thời gian học không phải là điều xa xỉ mà là vấn đề sống còn. Ông nhận định những kỹ năng tạo nên thành công hôm nay sẽ trở nên lỗi thời trong 3-5 năm tới. Do đó, khả năng thích nghi là chìa khóa quan trọng nhất.

"Đó là sự thiết yếu. Nếu không học, bạn sẽ sớm trở nên lạc hậu", lãnh đạo Visa nhấn mạnh.

Minh Phương (Theo Insider)