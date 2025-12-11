Quy Nhơn Iconic quy hoạch theo địa chất, khí hậu địa phương

Quy Nhơn Iconic tạo nền dốc ngang 4%, tách biệt hệ thống thoát nước mưa - nước thải, dành 60% diện tích cho mảng xanh - tiện ích, nhằm phù hợp tự nhiên Nam Trung bộ.

Dự án có quy mô hơn 43 ha, nằm ven sông Hà Thanh, mặt tiền quốc lộ 19 (Bình Định cũ), do Phát Đạt làm chủ đầu tư. Theo đơn vị, dự án có vị trí ven sông, gần biển, song cũng dễ chịu tác động của thời tiết cực đoan, như đợt mưa lớn tháng 11 vừa qua. Do đó, việc làm đô thị đòi hỏi cả kỹ thuật và nghiên cứu về địa chất và thủy văn.

Chủ đầu tư cho biết trước khi thi công đã khảo sát kỹ hiện trạng, áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia về hạ tầng, giao thông, cấp thoát nước, điện và viễn thông để đưa ra giải pháp phù hợp cho từng hạng mục.

Dự án được quy hoạch với hệ thống thoát nước mưa tách riêng hoàn toàn với thoát nước thải. Thiết kế dựa trên khảo sát địa hình và khí hậu, sử dụng ống loại bê tông cốt thép D400-D2000 bố trí dọc vỉa hè, dẫn nước theo hướng Đông Bắc - Tây Nam và thoát ra sông Hà Thanh qua bốn điểm xả đã được tính toán thủy lực.

Phối cảnh Quy Nhơn Iconic bên sông Hà Thanh. Ảnh: Quy Nhơn Iconic

Các giải pháp như phân chia lưu vực, tối ưu mặt cắt cống hay kiểm soát cao độ san nền được áp dụng để tăng khả năng tiêu thoát trong mưa lớn. Công tác san nền cũng được kiểm soát. Nền được tạo dốc ngang 4% từ tim nền đắp để thoát nước tự nhiên, lớp trên điều chỉnh phù hợp với thiết kế áo đường.

Khu vực Tây Bắc có chiều cao đắp nền lớn (trung bình 4,5 m), được gia cố bằng ba lớp vải địa kỹ thuật cường độ cao dài 42 m, mái taluy bảo vệ bằng tấm bê tông C20 dày 10 cm và ống buy D600 chống xói mòn. Mỗi 1.500 m2 đều được kiểm tra độ chặt tối thiểu ba lần, nhằm bảo đảm tính ổn định và độ bền công trình.

Toàn khu dành 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng. Mật độ cây xanh đạt tỷ lệ 25 m2 cây xanh mỗi người. Không gian ven sông dành cho công viên và tiện ích công cộng, vừa bảo tồn hệ sinh thái sông Hà Thanh, vừa tạo hành lang xanh.

Các phân khu nhà phố thương mại, biệt thự, công viên, chợ truyền thống, trường học được bố trí hài hòa, tạo nên một đô thị khép kín nhưng thông suốt, cân bằng giữa yếu tố sinh thái và nhu cầu sống của cư dân.

Tuyến phố thương mại hiện đã hoàn thiện. Ảnh: Quy Nhơn Iconic

Qua đợt mưa lớn tháng 11, các tuyến đường và khu vực nội khu vẫn khô ráo. "Trong bối cảnh khí hậu diễn biến khó lường, chúng tôi lấy địa chất và thời tiết làm nền tảng thiết kế nên Quy Nhơn Iconic, tạo con đường phát triển bền vững", đại diện chủ đầu tư nói.

Hiện, dự án đã được Sở Xây dựng xác nhận hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng.

Từ nền tảng quy hoạch, nhịp sống thương mại tại dự án đang hình thành. Vị trí mặt tiền Quốc lộ 19 - trục giao thương kết nối cảng Quy Nhơn với các khu kinh tế miền Trung - Tây Nguyên, giúp khu phố thương mại dễ tiếp cận dòng khách vãng lai và cộng đồng cư dân nội khu. Thiết kế mặt tiền rộng và công năng linh hoạt phù hợp với nhiều loại hình như F&B, thời trang, dịch vụ lưu trú hay văn phòng đại diện. Các dãy nhà phố thương mại hiện hữu đã sẵn sàng khai thác.

Không gian tại tuyến phố thương mại sẵn sàng bàn giao. Ảnh: Quy Nhơn Iconic

Theo nhiều nhà đầu tư, với sổ đỏ sở hữu lâu dài và vị trí tiếp cận các tuyến logistics quan trọng, nhà phố thương mại tại Quy Nhơn Iconic mang lại hai lợi thế. Đầu tiên là nguồn thu từ kinh doanh hoặc cho thuê. Thứ hai là giá trị tích lũy trong dài hạn. Khi toàn bộ dự án đi vào vận hành, khu vực này được kỳ vọng trở thành điểm giao thoa của kinh tế, du lịch, dịch vụ, góp phần tăng sức hút cho Quy Nhơn và vùng phụ cận.

Hoài Phương