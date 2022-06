Quy Nhơn hoàn tất chuẩn bị chào đón 10.000 runner VnExpress Marathon

Thành phố Quy Nhơn đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho 10.000 người tham dự VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn.

Ông Lâm Hải Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, VnExpress Marathon là hoạt động thể thao lớn nhất, đồng thời là cơ hội để quảng bá du lịch địa phương. Do đó, tỉnh cũng như thành phố Quy Nhơn đã dành sự ưu tiên đặc biệt cho những hạng mục tổ chức giải.

Họp UBND tỉnh Bình Định VM Các sở, ban, ngành của tình Bình Định họp bàn cùng ban tổ chức VM Quy Nhơn 2022 để rà soát toàn bộ các hạng mục tổ chức. Ảnh: VM

Trong ngày khởi tranh chính thức, hơn 360 chiến sĩ công an sẽ được huy động để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Định đã truyền thông rộng rãi thông qua truyền hình, phát thanh các nền tảng mạng xã hội về việc cấm đậu đỗ xe, cấm đường, phân luồng một số tuyến đường như Xuân Diệu, Diên Hồng, Nguyễn Tất Thành, Ngô Mây... đến đông đảo người dân.

Thành phố Quy Nhơn đẩy mạnh công tác chỉnh trang, quét dọn và vệ sinh đường chạy, dự kiến đến ngày 9 và ngày 10/6 sẽ rà soát lần cuối đề hoàn tất các bước chuẩn bị. Từ sáng ngày 11/6, sẽ đóng đường An Dương Vương trước mặt quảng trường Nguyễn Tất Thành để phục vụ công tác giải chạy và chuẩn bị cho lễ khai mạc với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Các phương án tổ chức được hai bên thống nhất. Ảnh: VM

Phương án cấm đỗ xe trên đường Xuân Diệu và điều hướng các phương tiện từ xa sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Hệ thống chiếu sáng đô thị được tăng cường và thông suốt trên các tuyến đường cũng như địa điểm tổ chức sự kiện.

Để đảm bảo an toàn cho đông đảo vận động viên tham dự giải, Sở y tế cũng đã gửi công văn cho các bệnh viện đa khoa, cơ sở y tế trên địa bàn để phân công và huy động 15 bác sĩ, 31 điều dưỡng, 7 xe cấp cứu, 10 giường cấp cứu theo yêu cầu của ban tổ chức.

Ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh, các hoạt động chuẩn bị cần phải được nhanh chóng hoàn thành, hướng đến mục tiêu trước ngày tổ chức sự kiện tất cả công việc được tổ chức một cách rốt ráo. "Công an tỉnh có phương án cắt đường, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và trải nghiệm của du khách. Tăng cường kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra giải chạy", ông cho biết.

Ông Lâm Hải Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

VnExpress Marathon đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như lắp đặt sân khấu, các khu vực chức năng, treo banner,... Race-kit, huy chương cũng đã được tập kết tại Quy Nhơn.

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào sáng ngày 12/6. Giải quy tụ gần 10.000 runner chuyên nghiệp và phong trào từ nhiều nhóm chạy trên cả nước. VM Quy Nhơn 2022 dự kiến sẽ giúp Bình Định thu hút gần 40.000 lượt khách.

Thảo Miên