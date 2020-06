Quy Nhơn - điểm đến hút khách thích khám phá thiên nhiên

Sở hữu vùng biển đẹp, không khí trong lành, quy hoạch du lịch tốt, hạ tầng thuận tiện..., Quy Nhơn nổi lên như điểm đến mới cho du khách yêu thích thiên nhiên.

Theo khảo sát mới của VnExpress về xu hướng du lịch sau Covid-19, nhu cầu đi du lịch tăng lên đáng kể. Một báo cáo khác của Google cho thấy kết quả tìm kiếm liên quan đến các chuyến bay nội địa ở Việt Nam đã tăng 85% so với cùng kỳ.

Du lịch thiên nhiên biển, đảo được ưa chuộng

Lượng tìm kiếm thông tin du lịch biển, đảo ở Việt Nam tăng cao với những điểm đến hút khách như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn. Những từ khóa được quan tâm là an toàn và giảm giá.

Khảo sát của VnExpress cũng ghi nhận có đến 67,2% khách muốn đi du lịch đến các khu vực ven biển, 30,8% ưa chuộng các khu nghỉ dưỡng miền núi. 80% trong số 1.700 người tham gia cuộc thăm dò cho biết sự an toàn là yếu tố quyết định trong việc lựa chọn điểm đến.

Andrew J. Wein - biên tập viên báo du lịch tại Mỹ nhận định du lịch nội địa và du lịch thiên nhiên sẽ là xu hướng mới hậu Covid-19. Trước đó tờ CNTravel dự đoán, ngành du lịch sẽ có một khởi đầu mới gìn giữ sự nguyên vẹn của thiên nhiên, vừa bảo đảm trải nghiệm mới mẻ và thú vị ở từng vùng đất. Từ góc độ du khách, số liệu của Green Key Global cũng cho thấy có hơn hai phần ba người tham gia khảo sát thích những không gian nghỉ dưỡng gần gũi với tự nhiên và thân thiện với môi trường.

Nếu như các chuyến du lịch phiêu lưu thường lựa chọn nhiều hơn bởi những cá nhân ưa mạo hiểm thì ngược lại, các gia đình lại thiên về trải nghiệm nghỉ dưỡng, đề cao giá trị hưởng thụ trong suốt kỳ nghỉ. Vì vậy, địa phương thu hút khách du lịch cần phải có điều kiện tự nhiên tốt vừa đảm bảo các dịch vụ, khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng các mô hình sinh thái đa dạng, đồng bộ.

Báo cáo của Global Wellnes Institure nêu ra lượng du khách chuộng phong cách nghỉ dưỡng thuận tự nhiên trên thế giới đã tăng 57% trong 5 năm qua. Riêng châu Á đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh nhất và Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực thường xuyên xuất hiện trong những danh sách điểm đến nổi tiếng toàn cầu với hàng loạt điểm đến hấp dẫn.

Quy Nhơn - điểm đến du khách yêu thiên nhiên

Quy Nhơn được tạp chí Rough Guides (Anh) bình chọn là một trong ba điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á. Trong năm 2019, lượng khách du lịch tại đây vượt 18% so với năm 2018 với hơn 4,8 triệu lượt, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Hàng loạt bãi biển đẹp cho du khách lựa chọn như Hòn Khô, Kỳ Co, bãi tắm Hoàng Hậu, bãi Xép, bãi biển Quy Nhơn, bán đảo Phương Mai... Ngoài ra, đầm Thị Nại, hồ Núi Một, khu di lịch Hầm Hô, rừng nguyên sinh đèo Cù Mông, bảo tàng Quang Trung, đài Kính Thiên, tháp Đôi... là nơi cho những ai ưa thích khám phá.

Thành phố nằm giữa dải đất miền Trung có thiên nhiên ưu đãi với địa thế lưng tựa núi, mặt hướng biển, sở hữu đa dạng cảnh quan địa lý từ rừng nguyên sinh, sông, hồ, đầm cho đến đảo, bán đảo... phù hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng lẫn khám phá. Sở hữu 72 km bờ biển với bãi cát mịn, sóng êm, nước biển xanh, bầu không khí trong lành, Quy Nhơn có thể phát triển hàng loạt tiện ích như du thuyền 5 sao, các môn thể thao biển lướt sóng, ca nô dù lượn...

Khí hậu nóng ẩm quanh năm với hai mùa rõ rệt phù hợp với du lịch. Trong năm 2017, thành phố này đã vào top 10 điểm đến ấm áp để nghỉ dưỡng trong mùa đông do The Guardian (Anh) bình chọn. Theo tác giả Michael Tatarski, Quy Nhơn sở hữu không gian yên tĩnh, bầu không khí thoải mái, sự ấm áp của nắng mặt trời và những bãi biển trong xanh, là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn trong kỳ nghỉ mùa đông. Văn hóa địa phương đầy bản sắc với nghệ thuật hát bội, võ cổ truyền Tây Sơn... cũng là một trong những điểm hấp dẫn du khách tại thành phố này. Vừa qua Quy Nhơn cũng nằm trong danh sách 20 địa điểm du lịch bụi tốt nhất 2020 do Hostelworld xếp hạng.

Quy Nhơn sở hữu không gian yên tĩnh, bầu không khí thoải mái, sự ấm áp của nắng mặt trời phù hợp với nhiều môn thể thao biển như ca nô dù, lướt sóng...

Song song yếu tố tự nhiên, Quy Nhơn còn có kết nối giao thông tốt - một trong những thuận lợi giúp thành phố thúc đẩy du lịch. Là cửa ngõ giao thương của vùng duyên hải miền Trung, nằm giữa Nam - Bắc với tuyến đường Quốc lộ 1 nối dài, thành phố sở hữu địa thế thuận lợi di chuyển cho cả hai đầu đất nước.

Bên cạnh đó, phía Đông giáp biển thuận lợi giao thương quốc tế, phía Tây kết nối với các tỉnh Tây Nguyên thông qua Quốc lộ 19, trục ngang chiến lược ví như con đường tơ lụa tạo lợi thế giao thương cho tỉnh. Tuyến đường thuộc Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1 được thông xe vừa qua cũng tạo cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Với việc nâng cấp gấp ba lần so với trước đây và mở rộng phạm vi khác thác chuyến bay từ quốc tế cho đến đường bay nội địa mới đến các thị trường phát triển du lịch trọng yếu, sân bay Phù Cát thu hút ngày càng đông đảo các du khách từ khắp nơi. Cụ thể, tổng số chuyến bay đến Bình Định đã tăng lên 40 chuyến một ngày thay vì 3-5 chuyến như trước năm 2017.

Cảng biển cùng với nhiều tuyến đường cao tốc trọng điểm như Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bình Định - Nha Trang - Phan Thiết, Quy Nhơn - Pleiku... dự kiến triển khai trong thời gian đến tiếp tục sẽ là điểm sáng giúp địa phương trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch.

Quy hoạch bền vững

Theo một nghiên cứu của Booking.com vào năm 2019 cho thấy, trên 55% du khách toàn cầu hướng đến du lịch bền vững nhiều hơn vào năm 2020, 73% khách có ý định lưu trú ít nhất một lần ở nơi thân thiện môi trường hoặc gần gũi thiên nhiên. 34% du khách muốn trải nghiệm chuyến đi dựa trên độ tin cậy của các thương hiệu và kinh nghiệm người đi trước.

Việc quy hoạch du lịch bền vững là yếu tố sống còn của ngành du lịch để tăng trưởng mạnh trong tương lai. UBND tỉnh Bình Định đã đưa ra đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đảm bảo phát triển du lịch bền vững, góp phần đạt các chỉ tiêu phát triển du lịch trong thời gian đến.

Cụ thể, với mục tiêu xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, xanh - sạch - đẹp, trong giai đoạn từ 2020-2030, tỉnh có 100% cơ sở kinh doanh du lịch đáp ứng thực hiện Mô hình cơ sở kinh doanh du lịch đảm bảo môi trường theo hướng bền vững. Đồng thời lồng ghép chặt chẽ vấn đề đảm bảo môi trường du lịch với việc xây dựng các chương trình hành động, chiến lược kế hoạch, đầu tư dự án du lịch.

Trong nhiệm vụ đầu tư dự án du lịch, vừa qua, tỉnh đã kết hợp cùng nhiều đơn vị đầu tư hàng đầu Việt Nam để xây dựng mô hình du lịch bền vững, thúc đẩy ngành trở thành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, có thể kể đến Hưng Thịnh Land với nhiều dự án căn hộ và nghỉ dưỡng quy mô lớn, nổi bật là dự án căn hộ Grand Center Quy Nhon và Quy Nhon Melody.

Các khu căn hộ được Hưng Thịnh Land và Tập đoàn Hưng Thịnh đang song hành phát triển tại Quy Nhơn không chỉ đảm bảo các tiêu chí môi trường mà còn sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường ven biển sầm uất của thành phố, thuận tiện di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng. Khách lưu trú, cư dân cũng có thể trải nghiệm chuỗi tiện ích đa dạng trong khu vực, liền kề dự án như: trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện, công viên ven biển, trung tâm thương mại, sân vận động... Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ smart home hiện đại vào khu căn hộ sẽ đem đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi và thú vị.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu khám phá - tận hưởng của du khách, thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), thương hiệu này đã mua lại quỹ đất lên đến 1.500 ha tại Bình Định với kế hoạch sẽ phát triển thành một đại đô thị bao gồm shophouse, resort, khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí mang tầm cỡ Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư lớn, hứa hẹn sẽ là một "thiên đường nghỉ dưỡng" ấn tượng.

"Phát triển sản phẩm lưu trú và giải trí cao cấp gắn liền với thiên nhiên là mục tiêu phát triển của Hưng Thịnh trong thời gian đến. Thông qua các dự án nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy du lịch bền vững tại địa phương", đại diện Hưng Thịnh Land cho biết.

Năm ngoái, Hưng Thịnh còn thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật trên biển với chủ đề Symphony of the Sea & Sun tại tại khu vực eo Nín Thở ngay bãi biển trung tâm Quy Nhơn. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh tuyệt vời của thiên nhiên cũng như con người nơi đây đã thu hút sự theo dõi của gần 20.000 người dân và du khách.

Trong báo cáo xu hướng nghỉ dưỡng 2019 của Sommet Education đã chỉ ra, khoảng 87% khách du lịch toàn cầu có nhu cầu nghỉ ngơi tại những nơi sang trọng và hòa hợp thiên nhiên. Theo đó, tiêu chí chung của những điểm đến này là sở hữu không gian xanh mát, tiệm cận núi non hoặc sông, biển để phù hợp cho các hoạt động thể chất và rèn luyện sức khỏe.

Những dự án của Hưng Thịnh được nhiều chuyên gia dự đoán là một trong những yếu tố thúc đẩy Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung phát triển du lịch xanh bền vững.

