Quy Nhơn - điểm đến của bất động sản ven sông, cận biển

Quy Nhơn có điều kiện tự nhiên đủ biển - sông - núi, đang được đầu tư vào hạ tầng, trở thành điểm đến của dòng bất động sản cận sông với mặt bằng giá phù hợp.

Quỹ đất ven sông, gần biển hữu hạn nên luôn có sức hút với giới đầu tư. Nhiều nhà phát triển bất động sản cũng chọn hướng đi này, nhắm vào thị trường Quy Nhơn do còn nhiều dư địa khai thác. Trong đó, sông Hà Thanh hiện trở thành "thỏi nam châm" cho các dự án khu đô thị, ước tính có hơn 5 dự án quy hoạch dọc sông này.

Đơn cử, Phát Đạt chọn quỹ đất 43 ha ven sông Hà Thanh, mặt tiền quốc lộ 19 ngay tại khu vực TP Quy Nhơn (cũ) để phát triển dự án Quy Nhơn Iconic.

Trên quỹ đất này, dự án quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái với 60% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng, đạt tỷ lệ 25 m2 cây xanh mỗi người - cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn đô thị thông thường. Điểm nhấn của dự án là công viên ven sông rộng hơn 18.000 m2, vừa bảo tồn hệ sinh thái sông Hà Thanh, vừa tạo hành lang xanh liền mạch cho cộng đồng cư dân.

Phối cảnh công viên ven sông Hà Thanh, tầm nhìn ra những ngọn núi tại Quy Nhơn Iconic. Ảnh: Phát Đạt

Hệ thống tiện ích được thiết kế theo triết lý kết hợp truyền thống và hiện đại, từ không gian thể thao, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng đến những khu vực giữ gìn cảnh quan nguyên bản.

Theo nhà phát triển, dự án đáp ứng nhu cầu sống ven sông, gần biển được nhiều người lựa chọn. Khu đô thị cũng mở ra cơ hội đầu tư nhờ mô hình tích hợp "all-in-one", vừa mang lại dịch vụ đầy đủ, vừa tạo tiềm năng khai thác kinh doanh.

Cùng khu vực, nhiều dự án nhà phố, shophouse khác cũng được quy hoạch ven sông tạo sự sôi động cho thị trường. Hiện, giá bất động sản ở khu vực đô thị Quy Nhơn vẫn thấp hơn so với loạt đô thị biển khác với mức chênh lệch khoảng 20-30%. Do đó, dư địa để tăng trưởng còn nhiều.

Phối cảnh công viên ven sông về đêm. Ảnh: Phát Đạt

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông, cận biển ngày càng khan hiếm, giá trị loại hình này càng được chú ý. Các nghiên cứu quốc tế, như Knight Frank Waterfront Index 2023, cho thấy giá nhà ven mặt nước tại Anh cao hơn khoảng 48% so với bất động sản không tiếp giáp mặt nước. Nhiều đô thị lớn như New York, Paris hay Seoul cũng hình thành và phát triển gắn liền với các dòng sông, chứng minh sức hút bền vững của loại hình này.

Còn theo bài viết "Blue space, health and well-being" đăng trên tạp chí Environmental Research (2020), việc tiếp xúc thường xuyên với các không gian gắn với mặt nước như sông, hồ, biển có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như giảm căng thẳng, phục hồi tâm lý, cải thiện sự tập trung, gia tăng mức độ hài lòng trong cuộc sống.

Những đô thị ven sông, cận biển còn đóng vai trò như "không gian văn hóa mở", gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng hình thành bản sắc đô thị, gia tăng sức hút du lịch và giá trị thương mại dịch vụ.

Ngoài sông - biển, Quy Nhơn đang hưởng lợi từ hạ tầng chiến lược. Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dự kiến khởi công cuối 2025 mở rộng kết nối vùng Duyên hải với Tây Nguyên. Sân bay Phù Cát được đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng để nâng cấp đường cất hạ cánh. Cảng Quy Nhơn đã đưa vào khai thác tuyến vận tải trực tiếp đến Đông Bắc Á, tăng cường vai trò cửa ngõ hàng hải quốc tế. Bên cạnh đó, định hướng phát triển Quy Nhơn thành đô thị biển quốc gia cũng góp phần gia tăng nhu cầu an cư, du lịch và thu hút lao động chất lượng cao.

Những yếu tố này giúp Quy Nhơn, một thị trường còn đang ở "chân sóng", trở thành điểm đến mới của bất động sản nghỉ dưỡng và an cư cao cấp.

Hoài Phương