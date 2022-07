Quy Nhơn có thêm nhiều điểm đến phục vụ du khách

Bình ĐịnhDu khách đến Quy Nhơn dịp hè này sẽ được xem chung kết Miss World Vietnam, đồng diễn võ cổ truyền, biểu diễn nhạc nước...

Thông tin từ Sở Du lịch Bình Định dự báo trong 3 tháng tới, tỉnh sẽ đón ít nhất một triệu lượt khách nhờ các hoạt động về du lịch được tổ chức liên tục. Trong đó, đáng chú ý là sự kiện vòng chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 được tổ chức tại MerryLand Quy Nhơn từ ngày 16/7 đến ngày 13/8, dự kiến thu hút hơn 10.000 khách đến phố biển.

MerryLand Quy Nhơn tại bán đảo Hải Giang thu hút đông đảo du khách đến vui chơi vào cuối tuần. Ảnh: Hưng Thịnh

Năm 2022, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đón 3,4 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, hướng tới trở thành điểm đến hàng đầu châu Á vào năm 2030. Đặc biệt, từ khi MerryLand Quy Nhơn do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư hoàn thiện nhiều hạ tầng và tiện ích, cùng hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí được đưa vào vận hành sớm đã góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến thu hút du khách tham quan và trải nghiệm.

Đại diện ban quản lý MerryLand Quy Nhơn cho biết, những ngày cuối tuần, lượng khách đến đây vui chơi lên đến hàng nghìn người. Trong đó, du khách không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh hữu tình mà còn được thỏa sức trải nghiệm những công trình độc đáo. Có thể kể đến như: tổ hợp cầu YOU và cầu trái tim họa tiết đóa hồng kết từ hàng triệu viên gạch gốm Mosaic lấp lánh trong đêm, những tuyến phố "trên bến dưới thuyền" rực rỡ sắc màu, khu quảng trường với màn đồng diễn võ cổ truyền Bình Định kết hợp nhạc nước 3D mapping, hồ cá koi dài 1,4 km uốn lượn...

Các tuyến phố mua sắm sôi động tại MerryLand Quy Nhơn. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh

Cùng với đó, du khách sẽ được tham gia vào hành trình xuôi dòng kênh đào để vừa mua sắm, vừa thưởng thức ẩm thực giữa những tuyến phố Bizhouse sầm uất. Ngoài ra, trải nghiệm xa xỉ trên du thuyền hai thân cũng dự kiến đưa vào phục vụ khách du lịch trong thời gian tới.

Vừa qua, điểm du lịch nổi tiếng Kỳ Co vừa đưa vào vận hành hệ thống lưu trú bungalow tiện nghi, đồng thời tổ chức thêm nhiều hình thức vui chơi, giải trí tại chỗ mới lạ... Vùng biển Nhơn Hải, cù lao Hòn Khô cũng đang vào "mùa rong mơ", với đa dạng các tour lặn biển, chèo sub, ngắm san hô bằng thuyền thúng đáy kính, câu mực đêm...

Trình diễn nhạc nước tại MerryLand Quy Nhơn. Ảnh: Hưng Thịnh

Trước đó, Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định (tại phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn) cũng đi vào hoạt động. Nơi đây mang đến những hoạt động thực hành trải nghiệm sáng tạo, khám phá khoa học lý thú với các mô hình, thiết bị công nghệ tiên tiến đang thu hút đông đảo du khách nhiều lứa tuổi đến tham quan.

Theo thống kê của Sở Du lịch Bình Định, nửa đầu năm 2022 tỉnh đón gần 2,3 triệu lượt khách, tăng 92% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 24.000 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 4.180 tỷ đồng, tăng hơn 161% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng khi so sánh với các điểm đến du lịch khác ở miền Trung như Khánh Hòa (khoảng 1,046 triệu lượt), Đà Nẵng (khoảng 1,32 triệu lượt)...

Thu Hương