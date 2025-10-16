Quy Nhơn có thêm dự án căn hộ mặt tiền biển

Dự án Q1 Tower gồm 39 tầng và 3 tầng hầm cung cấp hơn 800 căn hộ du lịch, tổ hợp thương mại ngay trung tâm Quy Nhơn, tầm nhìn hướng biển.

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) phát triển, tọa lạc trên mảnh đất hơn 5.200 m2 tại số 1 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam. Vị trí này được xem là "trung tâm của trung tâm" thành phố Quy Nhơn (cũ) khi có tầm nhìn trực diện ra biển và sát quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Tổ hợp căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ nổi bật với dòng sản phẩm Dual Life City Apartment. Dòng căn hộ kết hợp yếu tố sống nghỉ dưỡng và tiện ích đô thị. Dự án hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu "ngôi nhà thứ hai bên biển" (second home) hoặc đầu tư căn hộ dịch vụ cho thuê.

Căn hộ sẽ được vận hành theo mô hình khách sạn, tích hợp chuỗi tiện ích all-in-one ngay dưới chân, kết nối linh hoạt đến các khu vực trung tâm. Dự án mang phong cách resort style living (sống như nghỉ dưỡng), cân bằng giữa riêng tư và kết nối, đồng thời có thể khai thác dòng tiền từ thuê ngắn và dài hạn.

Theo khảo sát của G.Empire - đơn vị phân phối các sản phẩm bất động sản, thị trường Quy Nhơn (cũ) hiện thiếu nguồn cung căn hộ trung tâm để ở và cho thuê dài hạn, dù nhu cầu từ chuyên gia, doanh nhân làm việc tại đây cao. Công suất phòng khách sạn 4-5 sao tại thành phố thường đạt 70-80% trong mùa cao điểm, cho thấy dư địa lớn cho dòng căn hộ dịch vụ cao cấp.

Với suất đầu tư từ hơn 2 tỷ đồng, căn hộ Dual Life City Apartment tại Q1 Tower có thể thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm vừa an cư vừa sinh lời, trong bối cảnh địa phương đang phát triển hạ tầng và du lịch. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, mở ra tiềm năng cho các dự án ven biển.

Trên thế giới, xu hướng "sống như nghỉ dưỡng" (resort style living) đang được ưa chuộng tại nhiều đô thị ven biển. Tại Australia, khu phức hợp Sandringham trong khuôn viên Sandy Hill từng đoạt giải The Reserve toàn cầu, mang đến không gian sống xanh với hồ bơi vô cực và tầm nhìn vịnh Half Moon. Ở Mỹ, khu Compass Pointe tại Carolina được ví là "cộng đồng hạnh phúc nhất", còn tòa The Mansions at Acqualina ở Miami nổi tiếng với phong cách sống sang trọng, tầm nhìn ôm trọn bờ biển cùng chuỗi tiện ích 5 sao.

Tại Việt Nam, mô hình này cũng phát triển mạnh ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM. Các dự án ở thành phố lớn có giá bán từ 100 đến hơn 120 triệu đồng mỗi m2, nhưng được săn đón nhờ đáp ứng nhu cầu "sống như nghỉ dưỡng" ngay trong lòng đô thị.

Khảo sát của Booking cho thấy 77% người Việt quan tâm đến các kỳ nghỉ giúp kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe, 69% sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm nghỉ dưỡng chuyên biệt. Điều đó phản ánh xu hướng dịch chuyển sang phong cách sống lành mạnh, tận hưởng thiên nhiên, trong đó các căn hộ trung tâm ở thành phố biển như Quy Nhơn trở thành lựa chọn phù hợp.

Với vị trí trung tâm, mô hình đa công năng và tiềm năng khai thác du lịch, Dual Life City Apartment Q1 Tower được kỳ vọng góp phần hình thành chuẩn sống mới tại Quy Nhơn - nơi người dân có thể "sống, nghỉ dưỡng và đầu tư" trong cùng một không gian.

