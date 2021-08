Quỹ ngoại nhắm đến cổ phiếu bất động sản

Dragon Capital, VinaCapital tích cực đầu tư vào các mã cổ phiếu bất động sản nhóm midcap với kỳ vọng giá trị tăng cao thời gian tới.

Mới đây, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã mua vào khoảng 10% vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG), dù trước đó chưa sở hữu cổ phiếu AGG nào.

Giải thích sự xuất hiện của "tân binh" trong danh mục đầu tư, đại diện Dragon Capital cho biết, ban lãnh đạo trẻ và năng động, cách làm sản phẩm bài bản và mô hình tài chính hiệu quả của An Gia là các yếu tố khiến quỹ này quyết định mạnh tay đầu tư.

Vị này đánh giá, việc nhanh chóng mở rộng ra thị trường mới giúp An Gia đạt thành công bước đầu tại Vũng Tàu, Bình Dương. Đà hồi phục ở 2022-2023 sẽ là cơ hội để những công ty như An Gia bứt phá.

"Chúng tôi không chỉ tập trung vào bluechip mà luôn sẵn lòng đầu tư vào những công ty nhỏ hơn nhưng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn", đại diện quỹ nhấn mạnh.

Bên cạnh An Gia, trong top 10 cổ phiếu do các quỹ thuộc Dragon Capital quản lý, có 3 tên tuổi lớn ở lĩnh vực bất động sản là VIC, VHM, NVL. Vài năm trước đó, danh mục đầu tư của nhóm quỹ Dragon Capital đa phần là những chủ đầu tư bất động sản ở khu vực phía Nam như Khang Điền, Đất Xanh, Becamex IDC, DIC Group, Hải Phát...

Phối cảnh dự án Westgate do AGG làm chủ đầu tư. Ảnh: AGG

Bất động sản là một trong những nhóm dẫn dắt thị trường chứng khoán các phiên gần đây với lực mua tăng vọt. Đơn cử, phiên ngày13/8 ghi nhận VHM là mã đóng góp tích cực nhất tới chỉ số khi tăng 2,6% lên 120.000 đồng, KDH tăng 3,5%, các mã bất động sản nhóm midcap như DIG, HDG, NTL, KBC cũng giao dịch tích cực.

Theo báo cáo chiến lược của VNDirect, thị trường bất động sản đang bước vào thời điểm thuận lợi khi nguồn cung dần hồi phục nhờ nới lỏng pháp lý, bên cạnh nguồn cầu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi thị trường phục hồi trên diện rộng, lãi suất vay mua nhà thấp chưa từng có và cơ sở hạ tầng tăng tốc phát triển.

Người dân giao dịch chứng khoán tại một trụ sở trên đường Pasteur, quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Giao dịch và các khoản đầu tư lớn trong danh mục của các quỹ cũng tập trung tỷ trọng lớn ở nhóm ngành này. Mới đây, quỹ của VinaCapital cũng trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh Service.

Đầu tháng 6, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) cũng công bố dự kiến phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho khoảng 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm nhiều quỹ ngoại thuộc nhóm Dragon Capital, PYN Elite Fund, KIM Vietnam Growth Equity Fund... Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ NLG dự kiến sẽ tăng từ 2.853 tỷ đồng lên mức 3.453 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào việc mở rộng quỹ đất và đầu tư dự án Akari.

Trong khi đó, An Gia đang sở hữu quỹ đất với quy mô 103 ha, riêng dự án tại TP HCM chiếm 47,5% tổng quỹ đất. Để mở rộng hơn, công ty tích cực thực hiện M&A tại nhiều dự án khu vực lân cận. Với vốn chủ sở hữu 2.277 tỷ đồng, quỹ đất của doanh nghiệp này được đánh giá ở mức tương đối so với bình quân. Giai đoạn 2021-2026, dự kiến công ty này sẽ triển khai 11 dự án, với tổng số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường là 21.488 sản phẩm.

"Điểm rơi lợi nhuận của AGG dự kiến từ năm 2021 đến từ 11 dự án này", đại diện doanh nghiệp nói.

Trong năm nay, công ty này sẽ tiêu thụ 3.600 căn hộ, doanh số bán hàng dự kiến 8.000 tỷ đồng, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 500 tỷ đồng. Theo đại diện AGG, doanh thu chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án như The Sóng, Sky89, Panaroma 1&2. Công ty cũng sẽ hoàn tất tác bán hàng trong năm đối với dự án Westgate (Bình Chánh), The Standard (Bình Dương), mở bán mới đối với dự án The Gió.

Phong Vân