Quy mô thị trường nhà ở tại Mỹ tăng 20.000 tỷ USD

Theo số liệu của hãng bất động sản Zillow, quy mô thị trường nhà ở tại Mỹ tăng 57% kể từ năm 2020, tương đương 20.000 tỷ đồng. Số liệu của Zillow cho thấy thị trường bất động sản tại đây vẫn rất đắt đỏ, giá trị nhà liên tục leo thang, bất chấp lãi suất cho vay thế chấp ở mức cao khiến nhiều người mua ngần ngại và người bán phải hạ giá.

Tính chung, tổng giá trị các căn nhà tại nền kinh tế lớn nhất thế giới là 55.000 tỷ USD.

Tuy vậy, đà tăng giá năm nay không đồng đều. New York đứng đầu khi tổng giá trị các căn nhà tăng 216 tỷ USD năm qua. Theo sau là New Jersey, Illinois và Pennsylvania.

"Ở vùng Đông Bắc, nhu cầu vẫn cao hơn nguồn cung. Nhìn tồn kho nhà ở New York đi, bạn sẽ thấy số căn đang rao bán chỉ bằng nửa trước đại dịch. Đây là lý do giá nhà ở đó tăng mạnh", Orphe Divounguy - nhà kinh tế học tại Zillow giải thích.

Các ngôi nhà dành cho một gia đình tại San Marcos, California ngày 25/3/2024. Ảnh: Reuters

Ngược lại, quy mô thị trường nhà ở tại Florida, California và Texas lại giảm hàng tỷ USD năm nay. Các bang này từng hút khách mua nhờ khí hậu nhiều nắng, và quy định phong tỏa trong đại dịch ít khắt khe. Tuy nhiên, nhu cầu mua vài năm qua lại giảm sút.

Trên CNN, các hãng môi giới bất động sản tại Florida, California và Texas cho biết tồn kho nhà đang tăng cao. Nhiều người bán phải giảm giá hoặc tung thêm ưu đãi thu hút người mua.

"Bất động sản mang tính chu kỳ. Chúng tôi đang ở trong chu kỳ giảm", Sharon Ross - một nhân viên môi giới bất động sản tại Florida cho biết. Một phần nguyên nhân là phí bảo hiểm nhà ở và thuế bất động sản tăng vọt. Florida, California và Texas đặc biệt dễ bị tổn thương trước thiên tai ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Phí bảo hiểm nhà vì thế cũng tăng mạnh.

"Tôi từng thấy người mua hủy giao dịch sau khi nhận được báo giá bảo hiểm", Ross nói.

Một báo cáo tháng trước của công ty dịch vụ tài chính Intercontinental Exchange cho thấy 85% hạt tại Florida ghi nhận giá nhà giảm so với một năm trước. Báo cáo cũng cho thấy bất động sản tại California, Texas, Colorado và Arizona đã hạ hơn 3% so với mức đỉnh đạt được sau đại dịch.

Tuy nhiên, hoạt động xây mới lại giúp nâng tổng giá trị nhà ở tại các bang phía nam và tây nam, theo Zillow. Ví dụ tại Texas, hơn một phần năm mức tăng giá kể từ năm 2020 đến từ nhà xây mới.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)