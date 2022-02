Quy mô nhân sự BEST Express tăng gần 17 lần sau hai năm

Khánh Ngọc, phụ trách bộ phận tuyển dụng BEST Express nhận định quy mô nhân sự thể hiện tầm vóc doanh nghiệp, giúp vận hành kinh doanh hiệu quả, phát triển nhanh chóng.

Chị Khánh Ngọc, phụ trách bộ phận Tuyển dụng BEST Express cho rằng việc phát triển kinh doanh tại Việt Nam phụ thuộc nhiều vào việc thu hút nhân sự giỏi, am hiểu pháp luật, thị trường địa phương. Kiến thức, kinh nghiệm sẵn có của họ giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đưa ra những phương án phát triển kinh doanh phù hợp, mang tính quyết định. Để sở hữu quy mô nhân sự tăng gấp 17 lần so với thời điểm mới gia nhập thị trường, doanh nghiệp vận chuyển này đã trải qua nhiều thách thức.

Năm 2019, BEST chỉ có khoảng gần 350 nhân viên trên toàn hệ thống. Đến cuối năm 2020, số lượng này tăng lên gần gấp 10 lần, ước tính khoảng hơn 3.000 nhân viên. Để mở rộng hoạt động kinh doanh, mạng lưới ảnh hưởng của thương hiệu, trong Quý II/2021, bất chấp tình hình dịch bệnh, đơn vị duy trì hoạt động với số lượng nhân viên tăng gấp đôi là 6.000 nhân viên.

Chị Khánh Ngọc (bìa phải) cùng nhân viên bộ phận nhân sự BEST Express. Ảnh: BEST Express

Doanh nghiệp còn tuyển dụng hơn 200 vị trí quản lý trong năm 2021 để dẫn dắt các team vận hành trên toàn hệ thống. Riêng hệ thống shipper tăng lên hơn 7.000 người và vẫn đang tiếp tục tuyển dụng thêm để đảm bảo giao hàng nhanh chóng.

Đại diện bộ phận tuyển dụng nhận định việc tăng quy mô nhân sự liên tục phần nào cho thấy sự phát triển nhanh chóng của BEST. Không chỉ đảm bảo vận hành trơn tru, tuyển thêm người lao động cũng giúp doanh nghiệp đóng góp vào thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hàng nghìn đối tượng. Đơn cử tại hai trung tâm phân loại hàng hóa lớn nhất nhì của BEST tại Việt Nam, đơn vị đã mang việc làm cho gần 1.500 lao động địa phương.

Việc tuyển dụng số lượng lớn nhân sự cũng là cách BEST Express góp phần xây dựng và phát triển thị trường lao động tại Việt Nam. Ảnh: BEST Express

Trong hai năm xây dựng vị thế tại Việt Nam, thách thức lớn nhất mà ban lãnh đạo BEST đối mặt là nội địa hóa hệ thống nhân sự. Song song đó, mô hình nhượng quyền bưu cục đơn vị tiên phong triển khai cũng đòi hỏi nhân sự phụ trách có kiến thức nền tảng vững chắc về logistics, chuyển phát nhanh. Ngoài ra, nhạy bén nhu cầu thị trường, nắm bắt xu hướng cũng là tố chất cần thiết để phát triển hệ thống nhanh chóng, hiệu quả.

Để thu hút nhân tài đầu quân cho BEST Express dựa vào các tiêu chí trên, bộ phận nhân sự mất nhiều thời gian để tìm kiếm, chọn lọc và đào tạo. Việc doanh nghiệp mới vào Việt Nam, chưa đủ tên tuổi cũng là thách thức. Chị Khánh Ngọc cho biết để thuyết phục những nhân sự giỏi, nhất là cấp quản lý, tin tưởng vào sự phát triển lâu dài cùng công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu... là thử thách lớn.

Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới bưu cục khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc cũng là bài toán khó cho đội ngũ tuyển dụng. Mỗi vùng miền có những yêu cầu khác nhau. Sự phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, mức sống tại địa phương có đặc trưng riêng. Chị Khánh Ngọc cho rằng thị trường lao động không phải lúc nào cũng sẵn có và dồi dào về số lượng lẫn chất lượng. Trình độ mỗi nơi mỗi khác khiến việc tuyển dụng gặp nhiều thách thức.

Những ngày đầu, chị Ngọc cùng cộng sự cùng nhau hội ý, xây dựng phương án thu hút người lao động. "Chúng tôi phải khảo sát thị trường lao động ngành logistics tại các tỉnh, thành trên cả nước, cho ra khung lương, thưởng phù hợp. Chính sách bảo hiểm cũng cần đảm bảo đúng quy định pháp luật, hỗ trợ cuộc sống nhân viên đủ đầy để tăng tính cạnh tranh, thu hút nhân tài tại các từng khu vực khác nhau", chị Ngọc cho hay.

Đồng thời, chị Ngọc cho biết với ngành logisitcs luôn biến hóa và năng động, bên cạnh đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm, BEST cũng tập trung tuyển dụng các nhân sự trẻ, nhiều ý tưởng sáng tạo, sẵn sàng thử thách bản thân. Đây là cách đơn vị khai thác những yếu tố mới, tạo điểm khác biệt với doanh nghiệp đối thủ.

Theo đó, đội ngũ tuyển dụng BEST Express không ngừng nỗ lực tạo môi trường làm việc năng động, cho nhóm nhân sự trẻ thoải mái thể hiện, cống hiến tại mọi địa phương họ đặt cơ sở kinh doanh.

BEST thường tổ chức các hoạt động team building, sự kiện nội bộ giúp nhân viên giải tỏa áp lực công việc, gia tăng sự gắn kết. Ảnh: BEST Express

"Phải cho các bạn thấy dù ở đâu chúng tôi cũng đối xử công bằng với mọi nhân viên, thưởng phạt minh bạch. Thêm vào đó, không cần chuyển công tác đến các tỉnh, thành lớn cũng là cách giúp các bạn cũng gần gia đình hơn", chị Ngọc chia sẻ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng quan tâm đến nhu cầu vui chơi, giải trí, giúp nhân sự giải tỏa áp lực công việc. Tại những thời điểm đặc biệt như dịch bệnh năm 2021, đội ngũ tuyển dụng cũng đau đầu tìm giải pháp cho vấn đề nhân sự.

Việc kinh doanh của BEST Express vẫn diễn ra xuyên suốt thời dịch để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến khách hàng. Việc này ảnh hưởng nhiều đến lực lượng nhân sự khi shipper, nhân viên trở thành F0. Lúc đó, doanh nghiệp bắt buộc có phương án dự phòng, tuyển dụng liên tục để đảm bảo hàng hóa không bị ngưng trệ.

Chị Ngọc cho biết bộ phân tuyển dụng phải tuyển người online, hướng dẫn ứng viên mới kết nối trực tuyến để phỏng vấn, hỗ trợ các bạn nhận việc, đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên ngành... Nhìn lại thời gian đó, chị và các cộng sự cho biết cảm thấy tự hào về những thành tích đạt được.

Hiện BEST Express vẫn tiếp tục tuyển dụng các vị trí khác nhau, đảm bảo đủ nhân sự vận hành trơn tru ngay cả khi liên tục mở rộng các hoạt động kinh doanh, khai thác những địa phương mới để tăng độ phủ.

"Trong năm nay, BEST tiếp tục mở rộng thêm hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tuyển dụng đủ nhân sự, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục có những chính sách quan tâm đến đời sống nhân viên, đi kèm lộ trình thăng tiến rõ ràng để thể hiện sự trân trọng của doanh nghiệp với công sức lao động của các thành viên", chị Khánh Ngọc chia sẻ.

Nguyệt Di