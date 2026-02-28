Quy mô kinh tế Ấn Độ chưa vượt được Nhật Bản

Số liệu GDP mới nhất của Ấn Độ cho thấy nước này chưa thể vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới năm nay như dự báo trước đó.

Chính phủ Ấn Độ vừa công bố, quy mô nền kinh tế trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc vào tháng 3/2026) ước tính đạt 345.470 tỷ rupee, theo giá hiện hành.

Tính toán của Bloomberg dựa trên tỷ giá hối đoái trung bình giai đoạn này cho thấy quy mô nền kinh tế Nam Á tương đương khoảng 4.000 tỷ USD, thấp hơn GDP Nhật Bản năm 2025, ở mức 4.400 tỷ USD.

Như vậy, Ấn Độ vẫn chưa thể thay Nhật Bản thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. "Với GDP danh nghĩa theo dữ liệu mới thấp hơn dự kiến và ước tính trước đó, khó có khả năng quy mô kinh tế của Ấn Độ vượt qua Nhật Bản trong năm nay, hoặc thậm chí là năm sau", Sakshi Gupta, nhà kinh tế tại Ngân hàng HDFC, nhận định.

Khách hàng mua rau củ tại một chợ ngoài trời ở Ahmedabad (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Trước đó, báo cáo kinh tế ngày 29/12 của chính phủ Ấn Độ ước tính nước này đã vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Họ kỳ vọng thay thế Đức ở vị trí thứ 3 trong 2,5 năm nữa, khi quy mô kinh tế đạt 7.300 tỷ USD vào 2030.

Thủ tướng Narendra Modi và một số quan chức cấp cao nước này cũng từng gọi Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước đây dự báo Ấn Độ sẽ đạt được cột mốc đó trong năm tài chính hiện tại.

Tuy nhiên, tiến độ chậm hơn do đồng rupee đã mất giá gần 5% so với USD vào năm ngoái, làm giảm giá trị GDP tính theo USD, còn đồng yen lại mạnh lên. Cố vấn Kinh tế trưởng Ấn Độ V. Anantha Nageswaran xác nhận tỷ giá là yếu tố bất lợi khi tính toán quy mô kinh tế nước này theo USD năm nay.

Tuy nhiên, ông khẳng định việc trở thành nền kinh tế lớn hơn Nhật Bản và Đức là điều chắc chắn. "Chúng ta đang trên đà trở thành một trong ba hoặc bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều đó là không thể nghi ngờ, sẽ xảy ra trong vài năm tới", ông nói. Theo ông Nageswaran, tốc độ tăng trưởng Ấn Độ đang dẫn đầu G20.

Các chuyên gia đồng thuận rằng nền kinh tế Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ, với dân số 1,4 tỷ - lớn nhất thế giới và tiếp tục tăng, đa phần là người trẻ. Văn phòng Thống kê Quốc gia nước này dự báo GDP tăng trưởng 7,6% trong năm tài chính 2025 - 2026 và 7 -7,4% cho năm tài chính 2026 - 2027. Trong khi đó, kinh tế Nhật Bản dự kiến chỉ tăng trưởng 1% năm nay, với dân số đang giảm.

Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới từ năm 2022 khi GDP nước này vượt Anh, theo số liệu của IMF. Triển vọng vượt qua Nhật Bản thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sẽ phản ánh quy mô hơn là sự thịnh vượng đối với Ấn Độ.

Hơn 25% dân số nước này hiện nằm trong nhóm 10-26 tuổi, theo số liệu của chính phủ. Quốc gia này vẫn chật vật tạo ra các công việc lương cao cho hàng triệu người trẻ. Thu nhập bình quân đầu người Ấn Độ ở mức trên 3.000 USD, so với 36.390 USD tại Nhật Bản, theo dự báo năm 2026 của IMF.

Phiên An (theo Reuters, TOI, Bloomberg)