​Quỹ Lawrence S. Ting và Phú Mỹ Hưng trao học bổng hơn 8,5 tỷ đồng

Chương trình "Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 18 - 2020 và trao tài trợ năm 2021", do Quỹ Lawrence S. Ting và Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp tổ chức, diễn ra tại tầng 12, tòa nhà Lawrence S. Ting, quận 7, TP HCM.

Sự kiện trao học bổng hơn 8,5 tỷ đồng đến những học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi vừa diễn ra ngày 26/9 tại TP HCM.

Theo đó, Quỹ Lawrence S. Ting trao 232 suất học bổng trực tiếp trị giá hơn 2,8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên của các trường THPT, Cao đẳng, Đại học tại TP HCM và một số tỉnh thành.

Học sinh, sinh viên các trường THPT, Cao đẳng, Đại học tại TP HCM... nhân học bổng từ đại diện Quỹ Lawrence S. Ting.

Công ty Phú Mỹ Hưng thông qua Quỹ Lawrence S. Ting trao tặng học bổng gián tiếp trị giá hơn 5,7 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Vừ A Dính, Quỹ Vì Người nghèo TP HCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM, các Hội Khuyến học thuộc 63 tỉnh thành.

Đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng (thứ nhất từ trái sang) trao tặng học bổng hơn 5,7 tỷ đồng cho các đơn vị.

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UBMT TQ VN TP HCM đánh giá cao nỗ lực của Quỹ Lawrence S. Ting và Công ty Phú Mỹ Hưng, đã vượt qua khó khăn để duy trì và giữ vững mức tài trợ học bổng Lawrence S. Ting ngay trong bối cảnh hiện tại.

Theo em Nguyễn Trần Thảo Trang - sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - học bổng Lawrence S. Ting đã tiếp thêm nghị lực để học sinh - sinh viên vượt qua khó khăn, vươn lên thực hiện ước mơ. Thảo Trang hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, góp phần xây dựng đất nước nhưng cũng không quên chia sẻ, giúp đỡ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Chánh Dưỡng - Giám đốc Quỹ Lawrence S. Ting - cho biết dù trong bối cảnh khó khăn nhưng các doanh nghiệp, tổ chức với tấm lòng từ thiện đã cố gắng duy trì đóng góp cho Quỹ. Đó là nguồn động lực lớn nhất để Quỹ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên khó khăn cũng như các chương trình về y tế, từ thiện xã hội khác.

Trước đó, do ảnh hưởng của Covid-19 nên chương trình không thể tổ chức tập trung như các năm trước. Quỹ Lawrence S. Ting và Công ty Phú Mỹ Hưng đã thực hiện hành trình "Let us come to you - Chúng tôi đến với bạn" với quy mô nhỏ để đến trao học bổng tại 5 trường gồm: Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM (27/8), Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (4/9), Đại học Y dược TP HCM (sáng 11/9), Đại học Kiến trúc TP HCM (chiều 11/9), Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP HCM (12/9). Xem thêm một số hình ảnh trong sự kiện tại đây .

(Nguồn: Công ty Phú Mỹ Hưng)