Quỹ J-OneMirae và KIS mở lớp tiếng Hàn tại mái ấm tình thương

Lớp học tiếng Hàn tại Mái ấm Phúc Lâm vừa khai giảng nhằm mang lại cơ hội tiếp cận ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 13/3, lớp học tiếng Hàn này được khai giảng tại Mái ấm tình thương Phúc Lâm, tỉnh Đồng Nai. Buổi học đầu tiên bắt đầu với sự tham gia của 8 em nhỏ đang ở độ tuổi học sinh cấp hai. Đây là hoạt động giáo dục mang tính thiện nguyện nhằm giúp các em tiếp cận với một ngoại ngữ mới, đồng thời tạo cơ hội làm quen với văn hóa Hàn Quốc để mở rộng tầm nhìn và khơi dậy động lực học tập.

Tham gia giảng dạy tại dự án là bà Ngô Ngọc Bích Trâm, cử nhân ngành Giáo dục tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Văn Lang. Với kinh nghiệm dạy tiếng Hàn cho học sinh phổ thông và tâm huyết với công tác thiện nguyện, bà Trâm trực tiếp đứng lớp với giáo trình được thiết kế từ trình độ sơ cấp. Những trải nghiệm từ lớp học được kỳ vọng giúp trẻ em yếu thế tại đây không chỉ biết thêm ngôn ngữ, còn cảm nhận được sự kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Đại diện hai đơn vị tài trợ cùng các em nhỏ trong ngày khai giảng lớp học. Ảnh: KIS Việt Nam

Mái ấm tình thương Phúc Lâm được thành lập từ năm 2008. Đây hiện là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc hàng chục trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi hoặc khuyết tật. Tại đây, các em được cung cấp chỗ ở, chăm sóc sức khỏe và điều kiện học tập cơ bản. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, hoạt động của mái ấm chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội và các đoàn thiện nguyện. Việc triển khai lớp học ngoại ngữ được xem là một sáng kiến mang ý nghĩa lâu dài, giúp các em tự tin hơn và có thêm nhiều lựa chọn nghề nghiệp để từng bước hòa nhập với xã hội trong tương lai.

Buổi học tiếng Hàn đầu tiên bắt đầu với 8 em nhỏ ở độ tuổi học sinh cấp hai đang sinh sống tại Mái ấm Phúc Lâm. Ảnh: KIS Việt Nam

Đứng sau dự án này là Quỹ J-OneMirae (Hàn Quốc) cùng sự phối hợp của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Quỹ J-OneMirae là tổ chức phi lợi nhuận mới được thành lập vào đầu năm với mục tiêu thực hiện các hoạt động từ thiện và vì lợi ích cộng đồng. Quỹ tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn do nghèo đói hoặc bệnh tật, đồng thời thực hiện sứ mệnh lan tỏa chữ Hangeul ra thế giới. Nguồn lực của quỹ đến từ sự đóng góp của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái như Seoul Credit Rating & Information và Jinwon E&C.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm khởi đầu cho các dự án quốc tế của quỹ xuất phát từ mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Trong dự án này, Chứng khoán KIS

Việt Nam đóng vai trò hỗ trợ quan trọng về hậu cần, từ khâu tuyển dụng giáo viên đến đề xuất kế hoạch giảng dạy. Sự đồng hành của doanh nghiệp thể hiện cam kết đóng góp cho cộng đồng sở tại, đưa các sáng kiến giáo dục trở thành một phần trong chiến lược phát triển bền vững của các đơn vị quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo đại diện đơn vị tài trợ, lớp học tại Đồng Nai là bước đi đầu tiên trong chuỗi hoạt động giáo dục quỹ dự kiến triển khai rộng rãi. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục mở rộng các chương trình dạy tiếng Hàn và giao lưu văn hóa tại nhiều khu vực khác. "Dự án không chỉ tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, còn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và kết nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc", đại diện KIS Việt Nam khẳng định.

(Nguồn: KIS Việt Nam)