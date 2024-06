Quỹ Hy vọng xây thêm 3 cầu mới ở Đồng Tháp

Quỹ Hy vọng vừa tiếp nhận 340 triệu đồng đóng góp từ Roche Việt Nam nhằm cải thiện hạ tầng giao thông tại vùng khó khăn ở Đồng Tháp.

Đây là khoản ủng hộ cho chương trình "Nâng bước em đến trường" và được Quỹ Hy vọng sử dụng để xây mới 3 cầu tạm, xuống cấp ở huyện Lai Vung và Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó cầu ông Tư Lùng 2, ấp Long Hội, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, được dựng lên từ những ván gỗ, chân cầu bằng cây. Sau nhiều năm sử dụng, chân cầu bị gãy, mặt cầu gỗ mục. "Cầu hư hỏng nên việc đi lại của hơn 40 hộ dân xung quanh, trong đó có các em học sinh gặp nhiều khó khăn. Xe máy không thể lưu thông, chủ yếu người dân đi bộ và xe đạp", anh Ngọc Tình, cán bộ đoàn huyện chia sẻ.

Cầu Tư Lùng 2 bị mục nát gây mất an toàn cho người dân khi qua lại. Ảnh: Tiến Danh.

Tại huyện Châu Thành, cầu Ông Cam ở ấp An Thái, xã An Khánh và cầu Năm Tàu Hũ, ấp Tân An, xã Tân Phú đều được xây hơn 20 năm, hiện trạng chung là cầu không lan can, bề mặt bong tróc, dầm cầu hoen gỉ, chân cầu bị nứt. "Cầu nhỏ nên 2 xe không thể qua cùng lúc, xe chở nông sản nặng cũng không đi được, gây khó khăn cho bà con trong đi lại hàng ngày, đặc biệt vào mùa vụ thu hoạch lúa và hàng nông sản", chị Ngọc Dung, cán bộ đoàn huyện cho biết.

Thấu hiểu khó khăn và nguyện vọng của người dân hai huyện tại Đồng Tháp về 3 cây cầu mới, vững chắc, an toàn, Quỹ Hy vọng đã phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của tỉnh để khảo sát, lập dự án hỗ trợ. Hoạt động này nhận được sự chung tay của Công ty TNHH Roche Việt Nam với tổng kinh phí 340 triệu đồng.

"Nâng bước em đến trường là dự án bền vững nhằm hỗ trợ học sinh đến trường an toàn. Điều này phù hợp với cam kết của chúng tôi về sự phát triển bền vững và tác động lâu dài tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Đồng hành cùng dự án cũng thể hiện trách nhiệm xã hội (CSR) và sứ mệnh của Roche trong việc cải thiện sức khỏe người dân", đại diện công ty chia sẻ.

Đại diện Roche Việt Nam tham gia khởi công cầu Hy Vọng 382 cùng quỹ Hy vọng. Ảnh: Tiến Danh.

Với sự chung tay của các bên, cầu Hy Vọng 382, 383, 384 vừa qua đã được khởi công, dự kiến hoàn thành sau 3-5 tháng thi công, với chiều dài 24 - 31 mét, rộng tối thiểu 3,5 mét, khả năng chịu tải trọng lớn. Ngoài nguồn tài trợ, 3 dự án còn nhận được nguồn đối ứng của địa phương và người dân đóng góp ngày công lao động.

Phát động từ năm 2018, chương trình "Nâng bước em đến trường" do quỹ Hy vọng triển khai, nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và sự an toàn cho trẻ em tới trường ở vùng sông nước. Đến nay, gần 400 cầu Hy vọng đã được xây mới tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, Đồng Tháp được hỗ trợ gần 160 cầu, nằm rải rác ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò... Số còn lại nằm ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Độc giả VnExpress có thể tìm hiểu chương trình và đồng hành tại đây.

Roche được thành lập năm 1896 tại Basel, Thụy Sĩ, là một trong những công ty công nghệ sinh học lớn nhất thế giới. Có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, Roche Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như gây quỹ thông qua sự kiện "Đi bộ vì trẻ em" để cung cấp hệ thống lọc nước cho các trường học vùng sâu, vùng xa ở Quảng Ngãi, Đăk Lăk...

Vy An