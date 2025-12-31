Quỹ Hy vọng xây mới, sửa chữa gần 220 trường học

Trong năm 2025, quỹ Hy vọng đã tài trợ hơn 40 tỷ đồng để xây mới, cải tạo gần 220 ngôi trường ở vùng khó khăn trên cả nước.

Những ngày cuối năm, không khí tại điểm Cồn Roàng, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch, xã Thượng Trạch, Quảng Trị tất bật hơn thường lệ. Các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của hai phòng học mới, nhà bếp, nhà vệ sinh đạt chuẩn và sân chơi bê tông.

Công trình trị giá 1,36 tỷ đồng này là món quà từ Quỹ Hy vọng và các nhà tài trợ dành cho thầy trò nơi biên giới.

Điểm trường Cồn Roàng do UNIQLO Việt Nam tài trợ sắp khánh thành. Ảnh: QHV

Thầy Nguyễn Ngọc Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Cồn Roàng là điểm lẻ khó khăn nhất với 53 học sinh nhưng chỉ có hai lớp học. Một lớp ghép lâu nay phải học tạm trong căn nhà gỗ mượn của nhà văn hóa bản.

"Hơn 80% học sinh là người dân tộc Ma Coong thuộc hộ nghèo, nhà nằm rải rác trên các sườn đồi. Có lớp học khang trang, an toàn, các em sẽ có thêm động lực để tới trường chuyên cần hơn", thầy Phương chia sẻ.

Cồn Roàng là một trong 21 ngôi trường được Quỹ Hy vọng xây mới trong năm 2025 thuộc chương trình "Ánh sáng học đường". Không dừng lại ở phòng học, nhiều điểm trường còn được bổ sung thư viện, nhà tắm, nhà công vụ... mang lại không gian tiện nghi cho cả thầy và trò. Điển hình như thư viện THCS Tân Trào xã Sơn Dương, Tuyên Quang với kinh phí 1,5 tỷ đồng, được trang bị nội thất và thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu đọc và tra cứu của gần 400 học sinh, giáo viên.

Bên cạnh kiên cố hóa trường lớp, dự án "Vệ sinh học đường" tiếp tục là trọng tâm với 100 công trình vệ sinh mới trong năm nay. Các nhà vệ sinh quy mô 4-12 khoang, đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được triển khai mở rộng từ Tây Bắc sang các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai. Dự án còn chú trọng các hoạt động giáo dục, giúp học sinh hình thành thói quen vệ sinh cá nhân.

Bữa ăn dinh dưỡng của học sinh mầm non tại vùng cao Đà Nẵng. Ảnh: QHV

Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, dự án "Trường em thay áo mới" đã kịp thời hỗ trợ tái thiết hơn 50 ngôi trường bị ảnh hưởng bởi bão lũ và sơn mới 40 trường học xuống cấp. Từ Điện Biên, Lào Cai đến Hà Tĩnh, Đăk Lăk, các gói tài trợ linh hoạt từ 50 triệu đến hàng tỷ đồng đã giúp các trường nhanh chóng thay mái, sửa trần, ổn định việc dạy học.

Song song với hạ tầng, các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bán trú và trang bị thư viện điện tử cũng được duy trì, giúp học sinh phát triển thể chất và tiếp cận công nghệ.

Chương trình đã nhận được sự đồng hành lâu năm của Tập đoàn FPT và các công ty thành viên, Quỹ Thiện Tâm, UNIQLO Việt Nam, Opella Việt Nam, De Heus Việt Nam, VUSAC Hà Nội, Home Credit Việt Nam, Volvo Car Việt Nam, người dùng Ví MoMo cùng hàng trăm nghìn độc giả báo Vnexpress. Năm nay, chương trình có thêm sự chung tay của Tập đoàn Wichita, Đông Tây Barbershop, Công ty Chứng khoán Nhất Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm Toàn cầu, 247Express, Honda Trading, cổng thông tin nhân đạo 1400...

Công trình thư viện được tài trợ xây mới tại xã Tân Trào, Tuyên Quang. Ảnh: QHV

Nhờ những tác động thiết thực, chương trình Ánh sáng học đường được vinh danh ở hạng mục "Dự án kịp thời" tại giải thưởng Human Act Prize 2025. Trước đó, Quỹ cũng là đại diện Việt Nam duy nhất được ghi nhận tại Giải thưởng Phát triển Bền vững toàn cầu (GCSA) và nhận Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Các giải thưởng là sự ghi nhận và khích lệ để Quỹ kiên trì với sứ mệnh hỗ trợ các vùng khó khăn. Kết quả này có được nhờ sự chung tay của hàng nghìn độc giả VnExpress và các doanh nghiệp đối tác", đại diện Quỹ Hy vọng chia sẻ.

Nga Thanh