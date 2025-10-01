Quỹ Hy Vọng xây mới, cải tạo 73 công trình trường học

Hàng nghìn học sinh vùng cao bước vào năm học mới trong những lớp học, bếp ăn, nhà tắm khang trang, sạch đẹp do Quỹ Hy Vọng cải tạo và bàn giao.

Điểm trường Ariing và Ki’nonh thuộc Trường Mầm non liên xã Axan Tr’hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam (nay là xã Hùng Sơn, Đà Nẵng) được tài trợ xây dựng hai bếp ăn bán trú. Trước đây bếp ăn của trường được quây tôn tạm bợ, đun củi, dinh dưỡng không đảm bảo, ảnh hưởng đến việc dạy và học cũng như sức khỏe của trẻ.

"Giáo viên ai cũng mong có bếp để chăm lo bữa ăn và giấc ngủ trưa cho các con", cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Trang nói.

Học sinh tại trường Axan Tr’hy với bữa ăn bán trú đầy đủ đầu tiên tại trường. Ảnh: Kim Anh

Bếp ăn mới rộng 25 m2, được thiết kế chia thành các khu vực chức năng độc lập như bảo quản, sơ chế, chế biến và nhiều cửa sổ lấy sáng tự nhiên. Bên trong có đầy đủ bếp ga công nghiệp, bồn rửa, bàn sơ chế, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy lọc nước, kệ bát đĩa. Nhờ đó, từ năm học này, các em học sinh được ăn trưa đảm bảo đúng giờ, vệ sinh, đủ chất, phụ huynh cũng yên tâm gửi con.

Cũng tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), Quỹ Hy Vọng bàn giao một nhà tắm bán trú cho Trường PTDTBT Tiểu học Gari – nơi có hơn 160 học sinh Cơ Tu trước đây phải tắm giặt ngoài trời hoặc trong nhà vệ sinh. Nhà tắm mới có hai khu riêng biệt cho nam và nữ, mỗi khu gồm 5 phòng kín, trang bị hệ thống làm nóng nước bằng pin năng lượng mặt trời, phù hợp khí hậu vùng biên giới cao 1.300 m quanh năm lạnh. Khoảng sân trước có mái che thoáng để phơi quần áo, khung treo được hàn chắc chắn.

hía ngoài nhà tắm mới tại Trường PTDTBT Tiểu học Gari. Ảnh: Quỳnh Anh

Tại Điện Biên, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Lập (hơn 730 em) cũng đón năm học mới trong dãy ba phòng học mới thay thế cho phòng học tôn tạm bợ.

Không chỉ cải thiện cơ sở vật chất, Quỹ Hy Vọng còn bàn giao 24 thư viện điện tử tại nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Nghệ An Huế, Tây Ninh... Mỗi thư viện có 15 máy tính bảng, tai nghe và ứng dụng học tập Vuihoc, giúp học sinh tiếp cận kho tri thức trực tuyến.

Các em học sinh tại Tây Ninh hào hứng trải nghiệm thư viện điện tử. Ảnh: FPT

Trong ba tháng qua, Quỹ Hy Vọng hoàn thiện và bàn giao 73 công trình giáo dục xây mới, sửa chữa trên cả nước, nâng tổng số lên 113 công trình từ đầu năm. Các dự án được thực hiện với sự đồng hành của De Heus Việt Nam, Tập đoàn FPT, Đông Tây Barbershop, UNIQLO Việt Nam, Opella Việt Nam, Tập đoàn Wichita, CLB Cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ - VUSAC, Vietjet Air, Rotary Vietnam, Roche Pharma Việt Nam, Home Credit Việt Nam, Volvo Car Việt Nam, Công ty Chứng khoán Nhất Việt - VFS, Vuihoc cùng độc giả VnExpress và người dùng Ví MoMo.

Trong những tháng cuối năm, Quỹ Hy Vọng sẽ tiếp tục tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu: 68 điểm trường xây mới, sửa chữa; 100 công trình vệ sinh, trao tặng 50 thư viện điện tử cho trẻ em vùng khó khăn.

