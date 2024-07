Quỹ Hy vọng xây 6 cầu ở Sóc Trăng

Quỹ Hy Vọng hỗ trợ gần 800 triệu đồng khởi công 6 cây cầu mới tại Sóc Trăng, giúp bà con thuận lợi trong việc buôn bán, vận chuyển.

Cầu Hy Vọng 412 (cầu Rạch Sung) ở xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung là một trong những cầu đầu tiên quỹ Hy vọng xây mới tại Sóc Trăng.

Ông Trần Hoàng Đông, Bí thư đoàn xã An Thạnh Tây cho biết cầu cũ xây từ năm 1980, phục vụ 65 hộ dân, sau nhiều năm đã xuống cấp, nứt vỡ, chân cầu yếu, không có lan can. Những ngày mưa lớn người dân chỉ dám đi bộ hoặc hạn chế chở hàng cồng kềnh do trơn trượt.

"Nhiều trường hợp trẻ em đi qua cầu khi trời mưa do trơn, không có chỗ bám nên bị ngã xuống kênh", ông Đông nói.

Cầu Rạch Sung trước khi xây mới. Ảnh: Tiến Danh

Cầu mới dài 25 m, rộng 3,5 m, xe ôtô có thể lưu thông. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến 235 triệu đồng, trong đó quỹ Hy Vọng hỗ trợ 50% với sự đồng hành của Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm, phần còn lại địa phương đối ứng.

Đại diện lãnh đạo huyện Cù Lao Dung cũng cho biết từ khi cầu khởi công, người dân háo hức ngày khánh thành. Việc giao thương hàng hóa thuận tiện sẽ giúp bà con phát triển kinh tế, trẻ em an toàn qua cây cầu đến trường, đến lớp.

Ngoài cầu 412, 5 cầu Hy vọng khác được xây mới ở huyện Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Tổng kinh phí quỹ hỗ trợ xây 6 cầu gần 800 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, quỹ Hy vọng khởi công 13 cầu ở Bạc Liêu, Đồng Tháp và khánh thành 4 cầu ở Bạc Liêu, Cần Thơ; nâng tổng số công trình xây mới ở đồng bằng sông Cửu Long lên 415. Trong đó, hơn 340 cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Khánh thành cầu Hy Vọng 367 ở Cần Thơ. Ảnh: Tiến Danh

Để làm được điều đó, quỹ Hy vọng đã nhận được sự chung tay của hàng nghìn độc giả báo VnExpress và nhiều cá nhân, doanh nghiệp như Tập đoàn FPT, Công ty TNHH Roche Việt Nam, Best Express, Vido Group, Ngân hàng Daegu, nhóm thiện nguyện Liên Hoa Tâm, người dùng Ví MoMo...

Đồng hành xây 3 cầu Hy vọng ở Sóc Trăng, Cần Thơ trong năm nay, đại diện Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm chia sẻ: "Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính - vận chuyển hàng hóa, chúng tôi hiểu rõ hệ thống cầu đường đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội của địa phương. Mỗi dự án đồng hành cùng quỹ Hy Vọng, chúng tôi đều hy vọng có thể chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho đất nước ".

Năm 2024, chương trình đặt mục tiêu xây mới 80 cầu Hy Vọng. Để đồng hành cùng chương trình, độc giả có thể xem thêm thông tin và đồng hành tại đây.

Thanh Nga