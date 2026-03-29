Quỹ Hy vọng đặt mục tiêu hỗ trợ 265 điểm trường năm 2026

Với mục tiêu xóa bỏ phòng học tạm và nhà vệ sinh xuống cấp, Quỹ Hy vọng sẽ đầu tư xây dựng, cải tạo 265 điểm trường vùng khó trong năm 2026.

Năm nay, Quỹ Hy vọng tiếp tục đẩy mạnh các dự án tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trọng tâm của chương trình là xây sửa trường học, trang bị thư viện, cải thiện vệ sinh và dinh dưỡng học đường.

Những ngày cuối tháng 3, gần 50 học sinh điểm trường mầm non Phước Công 2, xã Phước Chánh, Đà Nẵng nô nức khám phá ngôi trường mới. Công trình khang trang này thay thế cho dãy phòng học cũ nát, đầy vết nứt do sụt lún từ năm 2013. Trước đây, thầy trò phải học trong lo âu vì nền đất yếu và không có bếp ăn.

Quỹ Hy vọng đã khảo sát và tài trợ xây mới công trình gồm 3 phòng học, 2 phòng giáo viên và một khu bếp, với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đồng. "Công trình không chỉ cải thiện điều kiện học tập mà còn giúp nhà trường tổ chức bán trú, giảm bớt vất vả trong việc đưa đón của phụ huynh", cô Lê Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Điểm trường mầm non Phước Công 2 khánh thành ngày 19/3. Ảnh: Nguyễn Đông

Không chỉ Đà Nẵng, tại xã Đam Rông 2, Lâm Đồng thầy trò điểm trường 179 - Tiểu học Liêng Srônh cũng đang mong chờ ngày khởi công trường mới sau 13 năm dạy và học trong lán tạm. Tại tiểu khu 181 cách đó hơn 20 km, hàng trăm học sinh người Mông vẫn phải thuê trọ xa nhà vì khu vực này chưa có điểm trường. Tiểu khu 181 hiện đã được đưa vào danh sách ưu tiên trong 85 công trình trường học xây mới và sửa chữa của Quỹ năm 2026.

Ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, địa hình chia cắt và dân cư thưa thớt là thách thức lớn nhất của địa phương. "Nguồn lực từ Quỹ Hy vọng giúp học sinh vùng khó tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn, tạo nền tảng phát triển bền vững", ông Sáng nói.

Học sinh điểm trường 179, trường Tiểu học Liêng Srônh, tiểu khu 179, thôn 5, xã Đam Rông 2 đang học bài, ngày 30/12/2025. Ảnh: Nga Thanh

Cùng với việc xây mới phòng học, dự án Vệ sinh học đường cũng đặt mục tiêu xây thêm 120 công trình (tăng 20% so với năm ngoái) tại Sơn La, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk... Thực tế, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục khiến lượng học sinh tăng cao, dẫn đến tình trạng nhà vệ sinh quá tải. Tại trường THCS Chiềng Khương (Sơn La), khu vệ sinh cũ kỹ không đủ đáp ứng nhu cầu cho 1.139 học sinh. Nơi đây là một trong 15 trường tại Sơn La được hỗ trợ xây mới nhà vệ sinh năm nay.

Song song đó, dự án Thư viện cũng dự kiến trao tặng 60 thư viện trong năm 2026. Mỗi thư viện được trang bị ít nhất 1.000 đầu sách cùng hệ thống giá kệ, thiết bị học tập. Cô Võ Thị Hồng Thu, Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Văn Trân (huyện Bình Chánh, TP HCM) đánh giá, nguồn sách và thiết bị được tặng góp phần rất lớn trong việc khơi dậy văn hóa đọc và nhu cầu khám phá tri thức của học sinh.

Các hoạt động trên đều nằm trong chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy vọng triển khai từ năm 2018, nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch giáo dục giữa các vùng miền.

Dự án Thư viện 25 năm VnExpress do Quỹ Hy vọng phối hợp thực hiện nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nhãn hàng Milo - Nestlé Việt Nam, nhãn hàng Vinamilk SUSU, Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long cùng các nhà sách, nhà xuất bản như Kim Đồng, NXB Trẻ, First News, Chibooks, Hanoi Books, Huy Hoàng Books, Nhã Nam, Fahasa, nhà sách Phương Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội... Mọi đóng góp dù nhỏ nhất đều giúp các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Độc giả có thể chung tay ủng hộ chương trình tại đây:

Nga Thanh




























