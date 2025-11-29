Quỹ Hy vọng đạt Giải thưởng phát triển bền vững toàn cầu GCSA

Vượt qua gần 100 hồ sơ quốc tế, Quỹ Hy vọng được vinh danh ở hạng mục Thực hành tốt nhất nhờ dự án Vệ sinh học đường, tại lễ trao giải GCSA, hôm 26/11.

Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) là đại diện Việt Nam duy nhất thắng giải tại Giải thưởng Phát triển Bền vững Doanh nghiệp toàn cầu (GCSA) năm nay. Trong 96 hồ sơ từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Nga, UAE..., Ban tổ chức đã chọn ra 15 đơn vị xuất sắc cho hạng mục Thực hành tốt nhất (Best Practices).

Đây là hạng mục vinh danh các tổ chức có hoạt động phát triển bền vững nổi bật, tạo ra tác động thực tế và định lượng được. Dự án Vệ sinh học đường của Quỹ Hy vọng được hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ tính thiết thực và bền bỉ.

Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng nhận cup giải GCSA Award lần thứ 8 tại Đài Loan. Ảnh: BTC

Triển khai từ năm 2022, đến nay dự án đã xây mới 270 công trình vệ sinh, giúp hơn 90.000 học sinh và giáo viên tại các vùng sâu, vùng xa tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh an toàn. Các công trình trải dài tại nhiều tỉnh thành như Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi...

Dự án đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ hoàn thiện 650 công trình xây mới và sửa chữa, mang cơ hội thụ hưởng đến hàng trăm nghìn người thụ hưởng, góp phần xóa bỏ những nhà vệ sinh tạm bợ, thiếu an toàn trong môi trường học đường.

GCSA Award ra đời năm 2018, là giải thưởng uy tín nhằm ghi nhận các tổ chức tiên phong thúc đẩy Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc trên ba khía cạnh: môi trường, xã hội và kinh tế. Kết quả giải thưởng được công bố tại Diễn đàn Phát triển Bền vững Doanh nghiệp toàn cầu (GCSF) – nơi quy tụ lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia. Năm nay, nhiều hồ sơ tham dự đến từ các đơn vị thuộc top 2.000 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Trước GCSA, Quỹ Hy vọng từng được vinh danh tại Giải thưởng CSR & ESG toàn cầu lần thứ 16 (năm 2024) và giải Human Act Prize 2023 hạng mục "Dự án bền bỉ". Quỹ cũng nhận nhiều bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội nhờ những đóng góp cho hoạt động cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ trẻ em yếu thế.

Quỳnh Anh