Quy hoạch thành phố thông minh thúc đẩy địa ốc Bình Dương

Bình Dương thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản triển khai loạt dự án với mục tiêu xây dựng thành phố xanh, thông minh, hiện đại.

Làn sóng đầu tư bất động sản trung - cao cấp phát triển mạnh tại Bình Dương từ năm ngoái đến nay với hàng loạt dự án mới được công bố với số lượng, quy mô lẫn chất lượng đều gia tăng.

Mới nhất, Tập đoàn Bất động sản An Gia vốn nổi tiếng tại thị trường TP.HCM quyết định chuyển hướng chiến lược ra các khu đô thị vệ tinh. Bình Dương là địa phương đầu tiên doanh nghiệp này chọn khai phá, với dự án khu biệt lập The Standard Bình Dương (Tân Phước Khánh 10). Đây được xem là động thái đón đầu đà tăng trưởng mạnh của thị trường bất động sản, một khi quy hoạch thành phố thông minh của Bình Dương hoàn chỉnh, đưa địa phương này trở thành đô thị công nghệ cao đáng sống của khu vực.

Khu biệt thự compound The Standard Bình Dương. Ảnh phối cảnh: An Gia.

Quy hoạch thành phố thông minh Bình Dương

Khởi động từ năm 2016, đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương trở thành chiến lược phát triển trọng tâm của địa phương. Mục tiêu đột phá kinh tế - xã hội, đưa kinh tế của tỉnh chuyển dần sang dịch vụ - công nghệ cao, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại.

Trong giai đoạn 5 năm tới, Bình Dương triển khai đồng bộ 12 dự án đa lĩnh vực, tập trung phát triển nguồn nhân lực tri thức, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp, kết nối hạ tầng công nghiệp logictics, ICT, cơ sở dữ liệu đồng bộ, tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp và viện - trường, đồng thời đầu tư vào lĩnh vực xã hội làm đòn bẩy kinh tế. Song song đó, địa phương đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp khoa học công nghệ nhằm thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực mũi nhọn có giá trị gia tăng cao đến đầu tư.

Đề án quy hoạch thành phố thông minh Bình Dương với khu trung tâm 6), Thủ Dầu Một (1), Thuận An (2), Dĩ An (3), Bến Cát (4), Tân Uyên (5).

Trên bản đồ quy hoạch, khu vực lõi kết nối các đô thị trung tâm của đề án thành phố thông minh (bao gồm Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát) đóng vai trò hạt nhân của đề án quy hoạch thành phố, được chính quyền tỉnh Bình Dương tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội theo chuẩn các mô hình thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới. Quy hoạch này thu hút sự chú ý không chỉ của những nhà đầu tư bất động sản mà còn của cộng đồng quốc tế.

Trong đó, hai năm liên tiếp, Bình Dương được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) bình chọn trong danh sách địa phương có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới, trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Khoa học Đô thị Thế giới (WTA), Trung tâm Thương mại thế giới (WTC). Trong việc xây dựng chính quyền điện tử, Bình Dương đứng thứ 4 toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử Bình Dương đứng hạng nhất trong 63 tỉnh, thành. Những kết quả này là tiền đề quan trọng để thúc đẩy Bình Dương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thực tế những năm qua Bình Dương luôn đứng trong top đầu các địa phương thu hút vốn đầu tư. Riêng từ đầu năm, dù ảnh hưởng bởi Covid-19, tỉnh vẫn thu hút thêm 853 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của 59 dự án đầu tư mới và 53 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có 3.852 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 35 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trên thị trường bất động sản, "làn sóng" khai phá thị trường mới nổi Bình Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô dự án và chất lượng sản phẩm, với hàng loạt tên tuổi lớn gia nhập, hứa hẹn đưa thị trường này tiếp tục "cất cánh".

Làn sóng thu hút đầu tư bất động sản

Quy hoạch xây dựng thành phố thông minh của Bình Dương thúc đẩy phát triển đồng bộ các nền tảng thông minh và hạ tầng kỹ thuật. Kéo theo đó là các khoản đầu tư khổng lồ cho các công trình giao thông trọng điểm, tăng tính liên kết vùng, tăng sức hấp dẫn trong mắt các doanh nghiệp bất động sản.

Bình Dương còn là địa phương có tỷ suất di cư thuần trong giai đoạn 2009-2019 cao nhất Việt Nam, với 200%. Toàn tỉnh hiện có 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và gần một triệu công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước, mỗi năm nguồn lực tăng từ 20-25%. Trong đó, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có nguồn thu nhập cao yêu cầu ngày càng khắt khe về không gian sống.

Giới chuyên gia ngày càng yêu cầu cao về không gian sống. Ảnh phối cảnh nhà mẫu: An Gia.

Đây được xem là đòn bẩy giúp phân khúc bất động sản trung - cao cấp tại Bình Dương có cơ hội bùng nổ trong thời gian tới. Đặc biệt là những dự án thuộc khu trung tâm, thừa hưởng hạ tầng hiện đại, gần các khu hành chính, tiện ích, giao thương thuận lợi đến các khu công nghiệp.

Ở phân khúc căn hộ, Hưng Thịnh, Phú Đông, Phát Đạt, Vingroup, DCT Group, Đất Xanh, Nam Long, Guoco Land..., đã ghi dấu ấn với nhiều dự án quy mô, tiện ích hiện đại. Trong khi đó trên phân khúc nhà liền thổ, nhiều ông lớn bất động sản như Vingroup, An Gia..., cũng đã thâu tóm những quỹ đất đẹp để phát triển các khu nhà phố, nhà phố thương mại hay khu biệt lập đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao của giới doanh nhân, chuyên gia.

Đại diện Tập đoàn An Gia cho biết, với làn sóng phát triển công nghệ cao và thu hút đầu tư ngoại, Bình Dương sẽ là điểm đến của hàng trăm nghìn chuyên gia, doanh nhân đến sinh sống và làm việc. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu cao đối với không gian sống, từ an ninh, tiện ích, mảng xanh cho đến chất lượng xây dựng. Do đó để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này, cần tư duy triển khai sản phẩm khác biệt với tiện ích sang trọng, độc đáo, không gian riêng tư, biệt lập và an ninh tuyệt đối.

An Gia chi 1.200 tỷ đồng với kỳ vọng tái định nghĩa tiêu chuẩn sống tại The Standard Bình Dương. Ảnh phối cảnh: An Gia.

Đơn cử dự án khu biệt lập The Standard Bình Dương do An Gia đầu tư triển khai tại mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10 - tâm điểm của thành phố thông minh Bình Dương. Tập đoàn này dành đến 1.200 tỷ đồng xây dựng chỉ 374 nhà liền kề, shophouse trên diện tích đất 7 ha. Đi kèm là chuỗi tiện ích đẳng cấp như hồ bơi, khu vực gym và yoga, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, hồ cảnh quan, khu vực BBQ, bar sang trọng... Trong đó, clubhouse phong cách resort được đầu tư hàng triệu USD cận kề công viên trung tâm nội khu rộng 4.000 m2, tích hợp nhiều dịch vụ - tiện ích, đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao.

"The Standard Bình Dương đại diện cho dấu ấn của An Gia trong phân khúc nhà ở thấp tầng, đồng thời kỳ vọng tái định nghĩa tiêu chuẩn sống tại các khu biệt lập nằm trong các vùng dân cư hiện hữu lân cận TP.HCM", ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch HĐQT An Gia cho biết.

Bên cạnh nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương, đại diện tập đoàn này cũng cho biết việc lựa chọn quỹ đất trong bối cảnh làn sóng đầu tư tại Bình Dương đang diễn ra mạnh mẽ đóng vai trò quan trọng quyết định thành công của dự án. Với bản đồ quy hoạch thành phố thông minh đã được xác định, quỹ đất càng gần trung tâm của quy hoạch này càng hưởng lợi.

Theo đó, An Gia lựa chọn thâu tóm quỹ đất nằm ngay tâm điểm của 4 thành phố, gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Biên Hòa. Đây đều là những cực phát triển quan trọng của Bình Dương, Đồng Nai và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại diện tập đoàn này kỳ vọng, khi quy hoạch thành phố thông minh của địa phương hoàn chỉnh, kết hợp với hạ tầng hiện đại, tiện ích cao cấp, đủ đầy, thị trường bất động sản Bình Dương nói chung sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới và trở thành đô thị công nghệ cao đáng sống ở phía Nam. Trong đó có vai trò kiến tạo đô thị chất lượng cao của những ông lớn bất động sản, với dự án chất lượng, phục vụ chuyên gia, người mua để ở và nhóm nhà đầu tư săn sản phẩm tiềm năng lớn, giá trị tích lũy lâu dài.

Minh Anh