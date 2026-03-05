Quy hoạch sân bay Đà Nẵng công suất 20 triệu khách mỗi năm

Sân bay quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, công suất khoảng 20 triệu hành khách mỗi năm giai đoạn 2021-2030 và tiếp tục duy trì quy mô này đến năm 2050.

Chiều 5/3, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng công bố Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, sân bay Đà Nẵng là cảng hàng không quốc tế trong mạng lưới cảng hàng không dân dụng toàn quốc, dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự, đặt tại các phường Hòa Cường và An Khê.

Giai đoạn 2021-2030, sân bay đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, công suất khoảng 20 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Cảng có thể khai thác các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 và Airbus A350.

Đến năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E, giữ công suất khoảng 20 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời nâng công suất hàng hóa lên khoảng 330.000 tấn mỗi năm.

Về hạ tầng, quy hoạch giữ nguyên hai đường cất hạ cánh hiện hữu, bổ sung một đường lăn thoát nhanh và hai đường lăn nối. Sân đỗ phía Nam được mở rộng, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay lên khoảng 52 vị trí.

Một đài kiểm soát không lưu mới diện tích khoảng 4.000 m2 sẽ được xây dựng ở phía Bắc sân bay. Ngoài ra, các hệ thống kỹ thuật như VOR/DME, đèn tiếp cận CAT II, hệ thống quan trắc thời tiết tự động AWOS và các công nghệ bảo đảm an toàn khai thác cũng được đầu tư.

Máy bay của một hãng quốc tế đỗ tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tháng 12/2023. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo quy hoạch, nhà ga hành khách T1 sẽ được mở rộng, nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách mỗi năm, còn nhà ga T2 được cải tạo đạt công suất khoảng 6 triệu hành khách mỗi năm. Nhà ga hàng hóa bố trí phía Bắc sân bay với diện tích khoảng 2,46 ha. Tổng nhu cầu sử dụng đất toàn khu vực sân bay khoảng 806,6 ha.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết việc đầu tư hạ tầng sân bay có nhiều đặc thù do liên quan đến đất quốc phòng nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn khó khăn, chủ yếu sử dụng vốn đầu tư công. Ông đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quản lý đất đai, môi trường, đặc biệt kiểm soát tiếng ồn khu vực xung quanh sân bay.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho hay thành phố thống nhất với quy hoạch và đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhà ga T2, đồng thời cam kết phối hợp triển khai. Việc nâng cấp hạ tầng sân bay là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, gắn với định hướng khu thương mại tự do và mô hình đô thị sân bay.

Sau sáp nhập, TP Đà Nẵng có hai sân bay gồm sân bay quốc tế Đà Nẵng ở khu vực trung tâm thành phố và sân bay Chu Lai tại khu vực Núi Thành. Thành phố Đà Nẵng mới có diện tích khoảng 11.860 km2 và dân số hơn 3 triệu.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện là cảng hàng không lớn thứ ba cả nước, sau Nội Bài và Tân Sơn Nhất, đóng vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hiện sân bay có công suất thiết kế khoảng 10 triệu hành khách mỗi năm, gồm nhà ga T1 phục vụ nội địa khoảng 6 triệu khách và nhà ga T2 quốc tế khoảng 4 triệu khách. Năm 2019, trước khi xảy ra dịch Covid-19, sân bay đã phục vụ khoảng 15,5 triệu lượt khách, vượt xa năng lực thiết kế của hệ thống nhà ga.

So với hiện trạng, quy hoạch mới nâng tổng công suất khai thác của sân bay lên khoảng 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp đôi công suất thiết kế trước đây.

Nguyễn Đông