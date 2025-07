Quy hoạch hai mặt tiền giáp biển và phố tại Blanca City

Blanca City có vị trí giao thoa giữa trục đường 3 Tháng 2 và bờ biển dài gần 1 km tại Vũng Tàu, giúp mở ra không gian sống - nghỉ dưỡng - đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đường 3 Tháng 2 là trục chính dẫn vào thành phố Vũng Tàu (cũ), được xem là động lực phát triển của đô thị Vũng Tàu. Song hành với đó là Bãi Sau, nơi có đường bờ biển dài gần 10 km, cát mịn, khí hậu nắng ấm quanh năm, điểm đến yêu thích của hàng triệu lượt khách.

Sự kết hợp giữa trục giao thông chính và đường bờ biển góp phần định hình lợi thế vị trí cho Blanca City. Dự án có mặt giáp trục đường 3 Tháng 2, mặt còn lại trải dài gần 1 km tiếp giáp bãi biển, tạo nên không gian sống kết nối linh hoạt giữa phố và biển.

"Trong bối cảnh các khu vực trung tâm ven biển như Bãi Trước đã gần như hoàn tất quy hoạch, nguồn quỹ đất có pháp lý lâu dài ven biển ngày càng giới hạn, vị trí của Blanca City càng cho thấy tính khác biệt", đại diện nói.

Phối cảnh dự án có vị trí trước biển - sau phố. Ảnh: Sun Property

Đại diện cho biết thêm, dự án có tổng đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị biển hiện đại, nơi kết nối giữa giá trị nghỉ dưỡng và dòng chảy kinh tế - du lịch của Vũng Tàu. Sự kết hợp giữa các yếu tố trên cũng hút quan tâm của nhiều khách hàng đang tìm kiếm một lựa chọn sống mới.

Bà Bảo Hương, chủ spa tại Vũng Tàu cho biết, bà quyết định chuyển nhượng căn nhà ở trung tâm TP HCM để đầu tư vào dự án ven biển mang tính nghỉ dưỡng với hạ tầng kết nối thuận tiện. "Tôi muốn nơi gần gũi thiên nhiên, khí hậu trong lành và đủ điều kiện để nghỉ ngơi tái tạo sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần," bà Hương nói.

Với góc nhìn đầu tư, bà Hương cho rằng những bất động sản ven biển có hạ tầng kết nối đồng bộ mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, là tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn. Theo bà, nhu cầu hiện nay không còn chỉ là nơi ở, mà là môi trường sống có quy hoạch rõ ràng, tiện ích đầy đủ và vị trí thuận tiện di chuyển - những yếu tố giúp cân bằng giữa nghỉ dưỡng và sinh hoạt thường nhật.

Tầm nhìn hướng biển của căn hộ Blanca. Ảnh: Sun Property

Nhiều chuyên gia đánh giá, sau quá trình sáp nhập và trở thành cửa ngõ hướng biển của TP HCM, khu vực Bãi Sau - Vũng Tàu có diện mạo mới với các công trình biểu trưng và cảnh quan hiện đại. Trong đó, tháp Tam Thắng với hình tượng ba mũi thuyền hướng biển, đại diện cho ba làng cổ hình thành nên đô thị Vũng Tàu, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc tại quảng trường Bãi Sau.

Hạ tầng giao thông liên vùng cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay và đưa vào khai thác từ đầu năm 2026, trong khi sân bay quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm 2025. Những dự án này sẽ mở rộng khả năng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng khách đến Vũng Tàu ngày một gia tăng.

Tận dụng lợi thế này, Blanca City được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp "all in one" với hệ sinh thái đầy đủ cho nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và giải trí. Dự án có chuỗi tiện ích đa dạng như: công viên nước Sun World quy mô 15 ha, trung tâm thương mại hướng biển, câu lạc bộ bãi biển riêng, trung tâm biểu diễn nghệ thuật và tuyến phố lễ hội ven biển.

Dự án được đầu tư chuỗi tiện ích đa dạng Ảnh: Sun Property

Theo chủ đầu tư, những tiện ích này giúp nâng cao trải nghiệm sống, tạo sức hút đối với du khách và nhà đầu tư. Blanca City được quy hoạch tại vị trí chiến lược trên bản đồ kết nối vùng Đông Nam Bộ, đóng vai trò là điểm đến trung chuyển giữa các đô thị lớn. Khi cao tốc hoàn thành, thời gian di chuyển từ Blanca City đến sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 30 phút, mở ra tiềm năng thu hút khách quốc tế bên cạnh thị trường nội địa.

Phối cảnh phân khu thấp tầng Casa của dự án. Ảnh: Sun Property

Chủ đầu tư nhận định, trong bối cảnh TP HCM mở rộng phát triển theo hướng biển, Vũng Tàu được xác định là cực tăng trưởng chiến lược về du lịch và kinh tế biển của khu vực. Blanca City với lợi thế "cận thị - cận biển", hệ tiện ích đồng bộ cùng khả năng kết nối liên vùng là đô thị thế hệ mới, kết hợp hài hòa giữa nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng và đầu tư lâu dài.

Bên cạnh yếu tố vị trí, tính pháp lý rõ ràng và quyền sở hữu lâu dài cũng là nền tảng quan trọng làm nên giá trị bền vững của dự án. Danh mục sản phẩm của Blanca City đa dạng, từ căn hộ Blanca, Beacon đến các dòng nhà ở thấp tầng như Casa Townhouse, Casa Villa hay Grand Villa - giúp nhà đầu tư linh hoạt lựa chọn giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính, khai thác dòng tiền, tích lũy giá trị theo thời gian.

Hoàng Đan