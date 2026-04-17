Quy hoạch, hạ tầng thêm lực đẩy cho bất động sản Quảng Ninh

Định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương cùng các dự án hạ tầng, đô thị mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản Quảng Ninh.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Địa phương định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, tái cấu trúc không gian theo hướng tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành một hệ sinh thái phát triển.

Nhiều năm qua, Quảng Ninh theo đuổi chiến lược chuyển dịch mô hình tăng trưởng, từ khai thác tài nguyên sang dịch vụ, công nghiệp và kinh tế xanh. Năm 2025, GRDP Quảng Ninh tăng 11,89%, cao nhất cả nước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số trong những năm gần đây.

Song song với tăng trưởng kinh tế là việc định hình lại cấu trúc đô thị theo hướng đa trung tâm. Hạ Long giữ vai trò hạt nhân, kết nối với Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái và các khu kinh tế ven biển. Trong bối cảnh liên kết vùng giữa Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh ngày càng chặt chẽ, địa phương này dần chuyển từ vị trí vùng ven sang mắt xích quan trọng trong mạng lưới phát triển phía Bắc.

Hạ tầng giao thông tiếp tục là yếu tố then chốt. Một số dự án mới được triển khai như tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khởi công ngày 12/4 kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 23 phút, gia tăng kết nối liên vùng. Theo các chuyên gia, khi khoảng cách địa lý thu hẹp, dòng chảy dân cư, du lịch và đầu tư có xu hướng gia tăng, tạo nền tảng cho các mô hình đô thị kiểu mới như Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khởi công ngày 12/4. Ảnh: Vingroup

Tại Hạ Long, điểm cuối tuyến đường sắt tốc độ cao nằm trong lòng Vinhomes Global Gate Hạ Long quy mô khoảng 6.200 ha, khả năng đáp ứng dân số lên tới 380.000 người. Khu đô thị quy hoạch theo hướng đa chức năng.

Thay vì phát triển theo hướng bê tông hóa, dự án dành tới 2.500 ha cho cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, trong đó gồm 680 ha biển tự nhiên được lọc. Ngoài ra, công viên rừng Hạ Long hơn 660 ha ngay kế cận, hơn 50 km đường dạo xe đạp ngay trong dự án cùng hơn 200 km đường bờ biển. Thiết kế này hướng tới cân bằng giữa phát triển đô thị và bảo tồn môi trường, đồng thời tạo giá trị dài hạn cho bất động sản.

Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm kế bên vịnh di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Vinhomes

Lợi thế tiếp giáp vịnh Hạ Long cũng mở ra dư địa phát triển kinh tế biển và du lịch cao cấp. Thay vì khai thác theo hình thức tham quan ngắn ngày, dự án hướng đến xây dựng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ quy mô lớn như 12 sân golf 950 ha, VinWonders 81 ha, Vincom Mega Mall, bến du thuyền, đô thị dưỡng lão Vin New Horizon... Điều này góp phần nâng giá trị tài nguyên tự nhiên, chuyển từ khai thác đơn thuần sang phát triển chuỗi giá trị.

Kinh tế đêm và ngành công nghiệp giải trí cũng được chú trọng. Với các tổ hợp giải trí quy mô lớn, sân khấu ngoài trời sức chứa hơn 60.000 người, hệ thống khách sạn - resort cao cấp... Vinhomes Global Gate Hạ Long được thiết kế để vận hành liên tục 24/7. Điều này giúp gia tăng việc làm và doanh thu, góp phần đưa Quảng Ninh chuyển từ điểm đến tham quan ngắn ngày sang điểm đến lưu trú, nghỉ dưỡng, trải nghiệm dài ngày.

Phối cảnh khu biệt thự Vinhomes Global Gate Hạ Long. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản khu vực và cấu trúc đô thị. Ở góc độ vĩ mô, dự án còn được xem là yếu tố thu hút dòng vốn thứ cấp, doanh nghiệp dịch vụ, thương mại và nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước. Khi các yếu tố này hội tụ, những trung tâm đô thị mới có thể hình thành, góp phần giảm áp lực cho khu vực lõi và thúc đẩy đô thị hóa theo chiều sâu.

Song Anh