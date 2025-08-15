Quy hoạch, hạ tầng tạo lực đẩy cho địa ốc khu Đông TP HCM

Khu Đông TP HCM gồm Thủ Đức cũ là một trong những điểm sáng trên bản đồ phát triển đô thị nhờ định hướng quy hoạch chiến lược và dòng vốn đầu tư công.

Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 xác định khu Đông TP HCM sẽ là vùng kinh tế động lực, gắn với các trục giao thông chiến lược như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây... Trong đó, vành đai 3 được đẩy nhanh tiến độ để trở thành trục kết nối TP HCM với Đồng Nai, Bình Dương, Long An, đưa khu Đông thành cửa ngõ giao thương liên vùng sôi động.

Bên cạnh đường bộ, mạng lưới metro cũng đang có kế hoạch mở rộng. Ngoài tuyến số 1, các tuyến 3B, 6 mở rộng, 7 và 10 dự kiến tăng khả năng kết nối Thủ Đức cũ với Bình Dương cũ, xã Tân An Hội (Củ Chi cũ), Long Thành.

Đáng chú ý, các tuyến metro nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành được xem là hạ tầng thiết yếu, phục vụ khoảng 7,5 triệu lượt khách nối chuyến trong tương lai. Theo quy hoạch, metro số 2 sẽ nối Tân Sơn Nhất với ga Thủ Thiêm, sau đó kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Metro số 6 nối tuyến đường sắt này với Tân Sơn Nhất tại nút giao Phú Hữu. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho đường bộ và mở ra cơ hội tăng giá cho bất động sản khu vực.

Báo cáo quý II/2025 của CBRE cho thấy, giá căn hộ sơ cấp tại TP HCM đạt trung bình 82 triệu đồng mỗi m2, tăng 29% so với cùng kỳ 2024. Các chuyên gia dự báo giá tại khu Đông có thể tiếp tục tăng khi hạ tầng hoàn thiện.

Nút giao vành đai 3 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Trần Út

Song song hạ tầng, nhiều đại đô thị tích hợp đang hình thành, đáp ứng nhu cầu sống - làm việc - giải trí tại chỗ. Mô hình này được đánh giá sẽ tiếp tục thu hút cư dân dịch chuyển về khu Đông, nơi có kết nối giao thông và dịch vụ toàn diện.

Đơn cử, bộ đôi compound cao cấp Masteri Centre Point và Lumière Boulevard tại trung tâm đại đô thị Grand Park đang hình thành cộng đồng văn minh, dự kiến thu hút thêm nhiều cư dân tới sinh sống.

Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị 271 ha, hai dự án được bao quanh bởi mạng lưới giao thông huyết mạch của khu Đông, tòa nhà văn phòng 45 tầng, khu công nghệ cao, các trường liên cấp và đại học quốc tế... Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cùng vị trí chiến lược tạo lợi thế để nơi này trở thành trung tâm làm việc - học tập - giải trí của khu Đông, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Masteri Centre Point và Lumière Boulevard tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Grand Park. Ảnh: Trần Út

Là khu compound cao cấp tại Grand Park, Masteri Centre Point mang đến không gian sống riêng tư nhưng không kém phần hiện đại và kết nối linh hoạt với các tiện nghi từ hệ sinh thái đại đô thị. Dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đã bàn giao cho cư dân.

Trong khi đó, Lumière Boulevard là khu căn hộ biophilic compound ứng dụng triết lý biophilic. Điểm nhấn là mảng xanh nội khu rộng 17.000 m2, hệ tiện ích như hồ bơi điện phân muối, phòng gym cao cấp. Bên trong căn hộ, các chi tiết nội thất cũng được sử dụng chất liệu thân thiện môi trường... Dự án mang đến không gian sống xanh, giúp cư dân tái tạo năng lượng thân - tâm - trí mỗi ngày.

Lumière Boulevard - khu căn hộ biophilic tại Grand Park. Ảnh: Masterise Homes

Không chỉ là chốn an cư, Masteri Centre Point và Lumière Boulevard còn trở thành tài sản đầu tư cho tương lai. Bộ đôi compound sở hữu tiềm năng khai thác giá trị sử dụng nhờ lợi thế cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ sinh thái tiện ích quốc tế đã vận hành. Theo Masterises Homes, hai dự án còn có tiềm năng tăng giá trị nhờ vị trí liên kết vùng chiến lược đi cùng các yếu tố như tốc độ đô thị hóa, nhu cầu ở thực và xu hướng dịch chuyển ra các trung tâm vệ tinh.

Không gian sống tại Masteri Centre Point và Lumière Boulevard đã hiện hữu, sẵn sàng đón cư dân vào ở ngay. Từ 15/7, khi sở hữu căn hộ tại bộ đôi compound này, khách hàng còn có cơ hội nhận các ưu đãi với tổng giá trị lên đến một tỷ đồng.

Song Anh