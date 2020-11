Quy hoạch đô thị vệ tinh tạo đà cho địa ốc Thuận An

Bất chấp diễn biến của hai đợt dịch bệnh bùng phát trong 3 quý vừa qua, giá bán các căn hộ tại Thuận An (Bình Dương) vẫn liên tục thiết lập những mặt bằng mới. Một dự án phức hợp quy mô 1.000 căn hộ tọa lạc tại Thuận An, Bình Dương do chủ đầu tư đến từ TP HCM phát triển đang chào giá ở ngưỡng 37 triệu đồng mỗi m2, chưa bao gồm VAT. Cũng tọa lạc ngay thành phố mới này, một dự án quy mô 800 căn chào bán với giá 35-37 triệu đồng mỗi m2 trong nửa đầu năm 2020.

Nếu cộng gộp cả VAT, đơn giá mỗi m2 căn hộ cao nhất Bình Dương vọt lên 36,3-40,7 triệu đồng mỗi m2. Theo đại diện Lyn Property - đơn vị phát triển nhiều dự án ở khu vực này, mức giá này tăng 1,6 lần so với mặt bằng căn hộ tại đây vào năm 2018-2019 và tiệm cận vùng giá trung bình tại TP HCM.

Vị này cho biết, mức giá căn hộ tại Thuận An tăng vọt không phải vì nguồn cung khan hiếm. Bởi trong năm 2020, thành phố đô thị loại II này có 11 dự án dự kiến mở bán lần đầu hoặc giai đoạn tiếp theo với quy hơn 10.000 căn hộ. Con số này bằng một phần ba lượng căn hộ chào bán ra thị trường năm 2020 tại TP HCM, theo dự báo của CBRE Việt Nam. Thuận An xuất hiện nhiều "ông lớn" như Phát Đạt, Đất Xanh, Hưng Thịnh, Lê Phong...

Phối cảnh dự án Anderson Park tại Thuân An.

Lý giải sức hút của thị trường căn hộ Thuận An, anh Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở Bình Dương cho rằng, thành phố này có nhiều lợi thế để đón đầu làn sóng hình thành các đô thị vệ tinh quanh TP HCM hơn so với các khu vực lân cận. Theo đó, thời điểm Thuận An vươn lên thành đô thị loại II trùng với điểm rơi về nguồn cung bất động sản của TP HCM, xuất phát từ chính sách giãn dân khỏi khu vực trung tâm.

Theo số liệu của UBND TP HCM, tính đến năm 2019, thành phố có số dân đạt gần 8,9 triệu người, tăng 64.823 người so với cùng kỳ năm 2018. Trung bình 5 năm dân số thành phố tăng thêm một triệu người, tỷ trọng của dân số cơ học tăng thêm tại khu vực nội thành phát triển là 54,5% và ngoại thành là 42%.

Mật độ dân số tại thành phố trọng điểm phía Nam này vào khoảng 4.292 người mỗi km2, cao nhất cả nước. Tuy nhiên, hầu hết các quận trung tâm đều có mật độ cao gấp nhiều lần con số bình quân này, chẳng hạn như quận 4 gần 42.000 người mỗi km2, quận 1 hơn 41.000 người...

Từ nhiều năm nay, TP HCM thực hiện các chương trình giãn dân ra khỏi khu vực trung tâm, phát triển các đô thị vệ tinh. Một trong những chính sách mạnh tay nhất là hạn chế cấp phép các dự án chung cư mới tại khu vực nội thành. Tác động từ những chính sách này là số căn hộ tại TP HCM sau khi lập đỉnh vào khoảng giữa năm 2015 thì liên tục đi xuống, với nguồn cung chỉ còn khoảng 26.692 căn vào trong năm 2019 (so với hơn 40.000 căn vào năm 2015).

Song song với đà suy giảm quỹ căn hộ mới tại TP HCM, bất động sản của các tỉnh vùng ven bắt đầu tăng nhiệt, mạnh nhất là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... Giới chuyên gia đánh giá, Thuận An dẫn đầu làn sóng này nhờ lộ trình chuyển mình thành thành phố trực thuộc Bình Dương. Đây cũng là thành phố có cơ sở hạ tầng và tiện ích thuộc top đầu tại Bình Dương. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản công nghiệp còn hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

"Nhu cầu căn hộ cho thuê cao trong khi dự án sẵn sàng cho thuê giai đoạn 2018-2019 chưa nhiều dẫn đến giá khu vực này liên tục tăng", anh Vinh chia sẻ.

Theo khảo sát của Lyn Property, lượng tìm kiếm sản phẩm địa ốc tại Thuận An trong năm 2019 tăng hơn 48% so với năm 2018, cao gấp đôi so với Dĩ An và gần gấp 3 so với Thủ Dầu Một. 70% khách hàng là người mua để ở hoặc đầu tư lâu dài cho thuê hướng đến lượng lớn chuyên gia nước ngoài và lao động cấp cao làm việc tại đây.

Đại diện Lyn Property nhận định, các nhà đầu tư sành sỏi có tâm lý thích khai phá những thị trường mới do mặt bằng giá càng thấp thì biên độ lợi nhuận càng cao. Tuy nhiên, ông khuyến cáo các nhà đầu tư không nên đầu tư theo số đông mà cần cân nhắc thêm nhiều yếu tố liên quan đến dự án như vị trí, khả năng kết nối, pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư và đơn vị thi công, các tiện ích nội - ngoại khu... Thuận An tập trung các khu công nghiệp lớn với lượng chuyên gia đông đảo nhưng đang khan hiếm về nguồn cung căn hộ cao cấp cho thuê.

Đón đầu xu hướng này, Lyn Property phát triển dự án Anderson Park ngay mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai và đại lộ Bình Dương. Dự án giai đoạn một có quy mô 1.758 căn hộ, 672 officetel và 47 shophouse với các tiện ích ngoại khu đồng bộ như bệnh viện, trung tâm thương mại Aeon Mall, đại siêu thị Lotte Mart, sân golf Sông Bé... Nơi đây còn liền kề khu công nghiệp VSIP 1, khu công nghiệp Việt Hương, trung tâm thành phố mới Bình Dương... mang đến nguồn khách thuê cao là các chuyên gia, lao động cấp cao trong và ngoài nước.

Bên trong dự án, chủ đầu tư chú trọng nhiều tiện ích hiện đại, tiện nghi cho cư dân như sảnh đón rộng gần 200m2 mỗi cao ốc, hồ bơi thác nước, trung tâm thể thao ngoài trời, công viên, sân khấu ngoài trời, khu vui chơi trẻ em... Dự án đã có phê duyệt chi tiết 1/500 và giấy phép xây dựng.

Tâm Anh