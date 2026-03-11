Quy hoạch đô thị tạo lợi thế hút cư dân tại Rivea Residences

Rivea Residences với 618 căn hộ, hưởng lợi thế hút cư dân khi Hà Nội điều chỉnh cấu trúc đô thị, mở rộng không gian phát triển ra các khu vực ngoài trung tâm.

Trong nhiều năm, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng cũ tập trung phần lớn hoạt động hành chính, thương mại và tài chính của Thủ đô. Bất động sản khu vực này có giá cao bậc nhất Hà Nội. Cùng với tốc độ đô thị hóa, quỹ đất hạn chế cùng áp lực hạ tầng khiến dư địa phát triển dự án mới tại khu vực lõi nội đô ngày càng thu hẹp.

Phối cảnh tháp đôi căn hộ Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Theo định hướng trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình "chùm đô thị hướng tâm", hình thành nhiều trung tâm mới kết nối với khu vực lõi hiện hữu. Mô hình này tương tự cách phát triển của nhiều đô thị lớn trên thế giới, khi các khu vực tiệm cận trung tâm cũ dần trở thành cực phát triển mới.

Những năm gần đây, hệ thống hạ tầng giao thông của Hà Nội được mở rộng với các tuyến vành đai và mạng lưới metro đang từng bước hình thành. Các tuyến metro như tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), tuyến số 3 (Nhổn - ga Hà Nội) hay tuyến số 4 theo vành đai được kỳ vọng sẽ tăng khả năng kết nối giữa nội đô và các khu vực phát triển mới.

Bên cạnh đó, hệ thống cầu vượt sông Hồng như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã hoàn thành. Các dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi trong quy hoạch, giúp mở rộng không gian đô thị về phía Đông và Đông Nam thành phố.

Khối đế Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Theo giới đầu tư, khi hạ tầng được nâng cấp và mô hình đô thị đa cực phát triển, dòng dịch chuyển của dân cư và hoạt động kinh tế có xu hướng lan rộng ra các khu vực nằm gần trung tâm nhưng còn dư địa phát triển. Điều này khiến ranh giới của khu trung tâm Hà Nội dần mở rộng ra các khu vực lân cận.

Trong bối cảnh đó, Rivea Residences tọa lạc tại phường Vĩnh Hưng, khu vực giáp ranh quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng cũ được đánh giá có nhiều lợi thế.

Dự án nằm trên quỹ đất gần 3 ha, thuộc khu vực được xem là một trong những điểm kết nối giữa khu trung tâm lịch sử và các hướng phát triển mới của Hà Nội. Từ đây, cư dân có thể di chuyển tới khu vực Hồ Gươm trong khoảng 9 phút, đồng thời kết nối với các tuyến giao thông hướng về phía Đông và Nam thành phố.

Phối cảnh khu vườn ánh sáng tại Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Khu đất dự án tiếp cận hai tuyến đường quy hoạch có mặt cắt lần lượt 13,5 m và 21,5 m. Các tuyến đường này đã khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án gồm hai tòa tháp cao 35 tầng với khoảng 618 căn hộ. Công trình được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE và có sự tham gia thiết kế của một số đơn vị tư vấn quốc tế.

Chủ đầu tư nhận định, trong quá trình phát triển đô thị, những khu vực nằm giữa lõi trung tâm hiện hữu và các trục hạ tầng mới thường thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ khả năng kết nối thuận tiện và dư địa phát triển. Với vị trí tiếp giáp khu trung tâm lịch sử và nằm trên trục phát triển mới của thành phố, khu vực Vĩnh Hưng - nơi dự án Rivea Residences tọa lạc - được xem là một trong những khu vực đang hình thành không gian đô thị mở rộng của Hà Nội giai đoạn tiếp theo.

Hoài Phương