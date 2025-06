Quy hoạch 9 khu chức năng phía đông TP HCM

9 đồ án quy hoạch 1/2000 được TP Thủ Đức phê duyệt với định hướng phát triển giao thông, công nghệ, tài chính… kỳ vọng tạo đột phá hạ tầng phía đông TP HCM.

Tại hội nghị công bố sáng 23/6, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, đây là bước cụ thể hóa quy hoạch nhằm phân định rõ không gian phát triển các khu chức năng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thu hút đầu tư và triển khai hạ tầng đồng bộ.

Theo ông Tùng, việc phê duyệt 9 phân khu không chỉ tác động đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở giúp địa phương lập các đồ án quy hoạch chi tiết, tiến tới miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, tạo thuận lợi cho người dân.

"Các đồ án là nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp, định hướng không gian cho các lĩnh vực mũi nhọn như dịch vụ, tài chính, đào tạo, công nghệ cao...", ông Tùng nói. Từ tháng 7, khi TP Thủ Đức sắp xếp lại thành 12 phường, địa phương sẽ phối hợp với sở, ngành TP HCM để đẩy nhanh triển khai.

Phối cảnh một phần phân khu số 1 - nơi định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm. Ảnh: UBND TP Thủ Đức

Cụ thể, phân khu 1 được định hướng là Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, gồm các phường: Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần An Khánh, An Phú; diện tích 1.807 ha, dân số 332.500 người.

Phân khu 2 gồm toàn bộ Hiệp Bình Chánh và một phần Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Tam Bình; diện tích 2.042 ha, dân số 270.000; được định hướng thành Trung tâm đô thị mới Trường Thọ.

Phân khu 3 diện tích 2.468 ha, dân số 440.000 người; gồm Linh Tây, Linh Chiểu, Bình Thọ, Linh Trung, Bình Chiểu, Linh Xuân và một phần Tam Bình, Tam Phú, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước. Định hướng phát triển Khu Đại học Quốc gia TP HCM.

Phân khu 4 định hướng thành công viên lịch sử, văn hóa dân tộc kết hợp du lịch sinh thái, diện tích 2.945 ha, dân số hơn 280.000, gồm phường Long Bình và một phần Tân Phú, Long Thạnh Mỹ;

Phân khu 5, diện tích hơn 3.400 ha, dân số 210.000, gồm Long Phước và một phần Trường Thạnh, Long Trường. Định hướng phát triển khu đô thị tri thức gắn với viện, trường, cơ sở nghiên cứu.

Phân khu 6, gồm một phần Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Phú Hữu; diện tích 1.587 ha, dân số 127.500. Phát triển trung tâm dịch vụ cảng, công nghiệp, logistics.

Phân khu 7, 1.748 ha, dân số 300.000, gồm Bình Trưng Tây và một phần An Khánh, An Phú, Phú Hữu, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Phước Long B, Thạnh Mỹ Lợi. Định hướng đô thị hỗn hợp đa chức năng dọc cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 2.

Phân khu 8, gồm Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình và một phần An Phú, Tăng Nhơn Phú B, Phú Hữu; diện tích 1.195 ha, dân số 248.000. Phát triển Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc kết hợp công viên đô thị và dịch vụ hỗ trợ.

Phân khu 9, diện tích 2.222 ha, dân số 345.000, gồm Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và một phần Phước Long B, Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Trường, Phú Hữu. Định hướng tái thiết khu dân cư hiện hữu, hình thành khu phức hợp đa chức năng dọc các trục giao thông lớn.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tại hội nghị sáng 23/6. Ảnh: Hạ Giang

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TP Thủ Đức giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đô thị mới của thành phố, tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng hiện đại, công nghệ cao (chip bán dẫn, AI, big data), giáo dục, y tế chất lượng cao...

"Việc sắp xếp TP Thủ Đức thành 12 phường, kết thúc mô hình quận huyện không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển đô thị mới của TP HCM", ông Được nói.

Giang Anh