Quỹ ETF đầu tiên có toàn bộ danh mục là cổ phiếu Việt Nam lên sàn chứng khoán Mỹ

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index, quỹ ETF có toàn bộ danh mục là cổ phiếu và chứng chỉ quỹ Việt Nam, vừa niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán New York từ 4/12.

KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index có mã chứng khoán KPHO. Đây là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của KraneShares - nhà quản lý tài sản toàn cầu đặt trụ sở tại New York. Dragon Capital đóng vai trò đối tác quản lý được chỉ định của quỹ này.

Về lý thuyết, ETF là quỹ đầu tư mô phỏng theo biến động của chỉ số chứng khoán, được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán tương tự cổ phiếu. Đây được xem là một cách đầu tư chứng khoán thụ động, ít rủi ro hơn nắm giữ cổ phiếu trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

KPHO là quỹ ETF nước ngoài đầu tiên có toàn bộ danh mục là cổ phiếu và chứng chỉ quỹ Việt Nam. Danh mục được kết hợp giữa những cổ phiếu còn room ngoại và quỹ ETF DCVFM VN Diamond đại diện cho những cổ phiếu tăng trưởng cao nhưng hết room ngoại, dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài không thể mua trực tiếp.

"Cấu trúc này giúp khắc phục các rào cản truyền thống về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cho phép nhà đầu tư toàn cầu tham gia vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo của Việt Nam", thông cáo báo chí của KPHO viết.

Tại thời điểm niêm yết, chứng chỉ ETF DCVFM VN Diamond chiếm tỷ trọng 11,7% trong danh mục KPHO. Về cổ phiếu, danh mục quỹ có 35 mã thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất công nghiệp, logistics. Quỹ đưa ra "phễu lọc" gồm nhiều tiêu chí về thời gian niêm yết, quy mô vốn hóa, giá trị giao dịch và chỉ số tài chính để chọn ra các mã này. SHB và VPB là hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục quỹ, lần lượt 8,74% và 8,24%.

Theo ông Dominic Scriven, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Đồng sáng lập Dragon Capital, KPHO cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài khả năng tiếp cận hiệu quả và bao quát thị trường chứng khoán trong nước ở thời điểm then chốt khi Việt Nam tiến gần tới khả năng được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu lớn như thị trường mới nổi FTSE, MSCI.

Phương Đông