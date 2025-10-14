Quỹ Đinh Thiện Lý trao gần 8,8 tỷ đồng học bổng cho sinh viên

Lễ "trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 23 và trao tài trợ năm 2025", diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TP HCM, ngày 11/10. Sự kiện do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức, đánh dấu 20 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam.

Tại sự kiện, hai đơn vị đã trao tổng kinh phí gần 8,8 tỷ đồng, bao gồm học bổng trực tiếp và tài trợ gián tiếp. Trong đó, 113 suất học bổng trực tiếp, trị giá gần 3,8 tỷ đồng, được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng tại 10 trường đại học trên toàn quốc.