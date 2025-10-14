Quỹ Đinh Thiện Lý trao gần 8,8 tỷ đồng học bổng cho sinh viên

Lễ "trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 23 và trao tài trợ năm 2025", diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TP HCM, ngày 11/10. Sự kiện do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức, đánh dấu 20 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam.
Tại sự kiện, hai đơn vị đã trao tổng kinh phí gần 8,8 tỷ đồng, bao gồm học bổng trực tiếp và tài trợ gián tiếp. Trong đó, 113 suất học bổng trực tiếp, trị giá gần 3,8 tỷ đồng, được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng tại 10 trường đại học trên toàn quốc.
Bà Frances Ba, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Đinh Thiện Lý, cho biết, trong suốt 20 năm hoạt động, giáo dục luôn là định hướng trọng tâm của quỹ. "Cố Chủ tịch Đinh Thiện Lý từng nhấn mạnh, giáo dục là nền tảng vững chắc để kiến tạo tương lai. Quỹ học bổng được lập ra nhằm tiếp sức cho những học sinh, sinh viên đầy nỗ lực, giúp các bạn thêm tự tin trên hành trình học tập và phát triển bản thân", bà Frances Ba nói.
Đại diện quỹ cho biết thêm, năm nay, học bổng có điểm mới khi hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm học thay vì mức cố định như các năm trước, giúp sinh viên yên tâm hơn về tài chính để tập trung cho việc học. Mức hỗ trợ được điều chỉnh linh hoạt theo học phí thực tế của từng trường và ngành mà sinh viên theo học.
Cùng với học bổng trực tiếp, Phú Mỹ Hưng cũng dành 5 tỷ đồng tài trợ cho các quỹ, hội từ thiện và hội khuyến học trên cả nước. Tại các địa phương chưa thành lập hội khuyến học sau sáp nhập, khoản tài trợ sẽ được chuyển giao sau khi có tổ chức đại diện phù hợp.
Trong chương trình học bổng năm nay, quỹ Đinh Thiện Lý tiếp tục nhận được sự đóng góp từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... Sự hỗ trợ này sẽ là nguồn kinh phí để quỹ triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Cùng với học bổng Đinh Thiện Lý, quỹ cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng khác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và xã hội. Đặc biệt là dự án mang tên "Thiên thần chậm bước" được triển khai từ năm 2021, nhằm hỗ trợ các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục cho hơn 1.000 trẻ khuyết tật về khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật phát triển. Dự án có kế hoạch lâu dài, được thực hiện từng bước từ liên kết đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; xây dựng thư viện điện tử dành riêng cho trẻ em khuyết tật; nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật...
Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, sau 20 năm hoạt động, quỹ Đinh Thiện Lý đã đóng góp hơn 543 tỷ đồng cho các chương trình trong lĩnh vực giáo dục, y tế và công tác xã hội. Những hoạt động này thể hiện cam kết dài lâu của quỹ và Phú Mỹ Hưng trong việc thúc đẩy cơ hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển cộng đồng bền vững.
(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)